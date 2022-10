“Secretos de villanas” desvela el verdadero rostro de las divas

No es por intrigar pero “Secretos de villanas” es la punta de lanza para la nueva plataforma digital de contenidos gratuita, Canela TV.

Con logística, discreción y estrategia, este proyecto, que tiene tres años de trabajo y planeación anteriores al lanzamiento, ha logrado sorprender aun con promoción limitada. La fundadora y directora de Canela Media es Rafferty Zavala, mujer visionaria que encontró área de oportunidad en el entretenimiento familiar clásico basado en los grandes éxitos de la televisión.

La programación streaming de esta nueva opción digital cuenta con deportes, películas, repeticiones de melodramas, algunos talk shows e incluso realities.

Ahí es donde encaja “Secretos de villanas”, un formato de investigación, entrevista y convivencia entre seis estrellas de la televisión que tienen en común haber encarnado a antagonistas de telenovelas: Gabriela Spanic, Geraldine Bazán, Sarah Mintz, Cynthia Klitbo, Aylín Mujica y Sabine Moussier. Todas ellas son de ese tipo de malas a las que el público nunca olvida.

De viaje por Los Cabos, personalidades fuertes, trayectorias controversiales y, por supuesto, su correspondiente dosis de escándalos, convierten a las divas en contenido jugoso para cualquier creativo. La historia arranca en la Ciudad de México, metrópoli en la cual las actrices han coincidido anteriormente.

El reality trae de regreso a Sarah Mintz, quien también es conocida como Maritza Rodríguez, actriz que ha estado ausente de las cámaras desde su casamiento y su cambio al judaísmo ortodoxo.

Gabriela Spanic ha acumulado en su haber más de 30 telenovelas, algunos intentos musicales, fuertes encontronazos públicos por intentos de envenenamiento y pleitos con la prensa.

Geraldine Bazán está en la línea de los 20 melodramas para televisión, es la más joven del grupo y en la realidad, carga con el peso de un impactante divorcio por infidelidad.

Cynthia Klitbo es la más prolífica de todas en el área de las telenovelas capituladas: tiene más de 40 en su currículum y es la única de todas que nunca ha pasado más de seis meses sin estar en un foro trabajando; además de tener romances de resonancia.

Aylín Mujica, la más sensual de todas, cuenta con más o menos 15 actuaciones estelares en historias de amor de la pantalla chica y uno que otro escándalo mediático; Sabine Moussier está igualmente en el rango de las tres decenas de telenovelas y posee también un caudal prolífico de desamores estridentes.

El reality está dividido en dos partes: el reencuentro, que cubre en dos episodios la reunión inicial de las seis “villanas” en un set en la Ciudad de México, quienes se encontrarán por primera vez en un mismo programa; y las vacaciones, que documentará a través de ocho episodios a las seis divas mientras viajan juntas en un jet privado a Cabo San Lucas, donde se hospedarán en una lujosa villa con vista al Océano Pacífico.

Durante su escapada, el público tendrá la oportunidad de conocer a las actrices tras su faceta de villanas: tan sólo el rostro de aquellas mujeres, esposas y madres que comparten unas vacaciones intensas que les cambiarán la vida.

Habrá que medir el recuento de los platos rotos una vez concluidas las transmisiones: se cuenta que Aylín y Geraldine hicieron “corto circuito”, que Spanic se convirtió en la “alucinada” de la comarca y que Klitbo protagoniza los momentos más conmovedores.

La comparación con Netflix y su concepto de “Siempre reinas” resulta inminente. La diferencia en los primeros dos capítulos de “Secretos de villanas” es de estructura, presupuestos y libreto.

Lo cierto es que “Siempre reinas” careció de contenido jugoso y con las villanas sí hay carne en el asador. Seguramente las diferencias promocionales que le faltan a la villanas serán compensadas con una historia mejor elaborada. La verdad es que los realities son los reyes de reyes en el entretenimiento latinoamericano, ya todo lo demás es lo de menos…

Y para cerrar, algunas notitas cortas: Nadie tendría que juzgar a María José si no siente adecuado participar en la gira de los 30 años de Kabah. El grupo no la necesita para llenar estadios y ella no gana nada integrándose al tour. Es un asunto de amores, lealtades y gratitudes, cada uno con su código de valores, porque esa explicación de que María José “no entra ya con el concepto” se la pudieron haber ahorrado…

En enero de 2023 se estrenará la cinta “Un hombre llamado Ove” (A man called ove), protagonizada por Tom Hanks, una historia muy al estilo del actor de “Forrest Gump”, aspiracional y de gran mensaje social. La gran noticia es que Mariana Treviño lleva uno de los personajes centrales. La mexicana está muy emocionada y agradecida de alcanzar sus sueños, siempre quiso trabajar en Hollywood y lo logró.

Pregunta de la semana pasada: ¿Cantante y actriz que demandará a sus compañeras de reality por hacerla sentir “fuera de lugar”?

Respuesta: Lucía Méndez.

Pregunta de la semana: ¿Famoso cantante vernáculo, quien recibió una carta firmada por 10 medios locales notificándole que no cubrirán su actuación en las Fiestas de octubre de Guadalajara?

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



melc