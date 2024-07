Qué viene tras la boda de Ángela y Christian

No es por intrigar pero Ángela Aguilar y Christian Nodal parecen tener planes profesionales que ya se apartan de su espectacular boda, justo como lo indica el protocolo de las grandes estrellas, pues como diría Shakira en su famosa canción, los recién casados están por ajustar sus agendas para “facturar” juntos.

Se rumora una gira de conciertos en pareja, que de concretarse, sería altamente lucrativa y noticiosa. Sería a partir de noviembre de este 2024 cuando puedan coincidir en los escenarios.

Por ahora, la prioridad de la pareja es hacer espacio para irse de luna de miel. El destino no está confirmado pero algunos amigos juran que sería por Asia y otros que volverán a Europa. Lo verdaderamente trascendente es que en esta historia triunfó el amor.

El hecho de que la boda haya resultado “precipitada” para algunos perfeccionistas que suponen dominar las reglas de lo “establecido” no quiere decir que los involucrados no tuvieran meses de planeación para llegar al gran momento. “Nadie sabe lo que realmente sucede en el fondo de la olla, más que la cuchara y los frijoles”, dijera mi tía Mary (QEPD).

La especulaciones de un embarazo oculto, a exigencia de Pepe Aguilar, no tienen fundamento. Ningún padre tiene intención de desearle a sus hijos más que momentos de felicidad. Podría no haber similitudes o preferencias que coincidan, pero la pareja que los hijos eligen es lo que hay y se tiene que convivir armónicamente con ello. Es más adecuado ganar un hijo, que perderlo por no saber vivir en familia.

Los tortolitos, ahora llamados cariñosamente “Nodángelitos” parecen haberse convertido en la nueva “pareja escándalo”. El idilio comenzó con pistas, que eran casi obvias, pero que aún dejaban dudas: un viaje a Roma, una visita al súper mercado, presencias simultáneas en aeropuertos y hasta actuaciones en los mismos escenarios.

Posteriormente, comenzaron los comparativos de tiempos. Nodal tenía menos de una semana de haber dado a conocer, oficialmente, su rompimiento sentimental de la cantante argentina Cazzu, con quien procrearon a la pequeña Inti (de 10 meses), cuando ya había rumores de romance con Angelita.

Según algunos medios de comunicación, Ángela y Christian “se traían ganas” desde hacía algunos años. En noviembre de 2020, se estrenó “Dime cómo quieres”, tema que cantaron a dueto. En ese entonces, Ángela tenía 17 años y Christian, 21 y cuentan que hubo flechazo inmediato.

El problema no es que se hayan enamorado, sino la forma en que se hizo público. Hay ciertos tiempos de duelo sentimental, es evidente que hubo ausencia de una cabeza promocional sensata y una crisis de imagen será la consecuencia.

Simultáneamente al destape del noviazgo, a mediados de junio pasado, arrancó el refrito de declaraciones del pasado, como cuando Ángela le comentó a Cazzu en Instagram una foto de ella con Nodal, “fan de su relación”, con emotic de corazones incluido.

El intérprete de “Adiós amor”, explicó: “El amor no siempre funciona.. jamás hubieron terceras personas....” El caso es que inexperiencia, falta de estrategia y empatía resultan en una ecuación disfuncional y cuando hay terceros lastimados, el escarnio es consecuencia lógica: memes, parodias y apodos inevitables.

Hoy, ya todo es pasado. Si hubo o no separaciones familiares, ya se desvanecieron. El amor triunfó. Ahora los cuestionamientos son sobre si Ángela y Christian compraron casa en Texas o que si falta la boda religiosa. Lo que dure es intrascendente, que se disfrute el presente. Todo lo demás ya es anécdota. Que viva el amor y felicidades a los “Nodángelitos”.

Y para cerrar, vengan algunas notitas cortas: Mañana 29 de julio, a las 16:30 horas, arrancan transmisiones de la telenovela “El ángel de Aurora”, producida por Roy Rojas y protagonizada por Natalia Esperón, Jorge Salinas, Marisol del Olmo y Rafael Novoa. La historia consta de 127 capítulos de una hora y está basada en la obra de Ricardo Rentería, con versión y libretos de Jaime Sierra y Helena Aguilera, con locaciones en Atlixco, Acapulco y Ciudad de México. La anécdota muestra las desafortunadas rivalidades de dos hermanas compitiendo por el control de una familia, amores y hasta rencores del pasado.

El hermano de Belinda, Nachito Peregrín Schüll, se está haciendo famoso entre conocidos y cercanos a Christian Nodal, pues cuentan que a todos les ha pedido el nuevo número telefónico del cantante de regional mexicano. Aparentemente, el objetivo es encontrarlo para venderle unos terrenos que en su momento le interesaron muchísimo a Nodal. No cabe duda que la ingenuidad y el cinismo a veces vienen en el mismo empaque. Todos los trabajos son honrosos y la búsqueda de los honorarios muy necesaria. Seguramente Nachito recibiría una comisión cuantiosa por la venta de esas tierras, pero que Nodal le tome la llamada tras el rompimiento con Beli se vislumbra “muy complicado”.

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Cantante de regional mexicano quien fue sancionado con miles de dólares en en un hotel de EU por dejarlo oliendo a Cannabis sativa?

RESPUESTA: Natanael Cano

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Habitante de “La casa de los famosos”, quien dejó nómina adelantada a diversos medios de comunicación para que lo favorezcan con sus comentarios durante su estadía en el reality?

luismagana52005@yahoo.com.mx