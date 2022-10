Por trabajo, Luis Miguel no tiene tiempo para el amor

No es por intrigar, pero Luis Miguel no se va a casar con Paloma Cuevas. No sería ni en San Miguel de Allende, Guanajuato, el 12 de diciembre, ni el 31 de diciembre en Las Vegas, como se ha especulado. Los amigos de la estrella pop aseguran que no existe ni siquiera el compromiso formal de noviazgo, menos el de matrimonio o anillo de por medio.

No hay vida planeada. Alguien de sus colaboradores cercanos dijo que desde los primeros días de diciembre “El Sol” viajará a un elegante destino invernal en Colorado y que no tienen confirmada la asistencia de la señora Cuevas en el chalet.

Es una realidad que Luismi no tiene ninguna motivación para casarse con alguna de sus novias recientes y seguirá siendo el soltero más codiciado de la música pop en español.

Eso por un lado. Por otro, el cantante tiene pensado iniciar ensayos en febrero para la gira de conciertos que arrancará en abril, con más de 200 conciertos por Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y México.

Por si todo esto fuera poco, cuentan que la compañía disquera con la que está contratado le está exigiendo estrenar un disco nuevo este 2022. El asunto tiene antecedente desde hace más de año y medio, cuando le pidieron que grabara algo nuevo, inédito o de concepto.

En 2017 salió a la venta México por siempre (éxitos de mariachi), el cual no fue precisamente un éxito de ventas, como solía ser la costumbre de El Sol. Después de que pasó el tiempo y no se confirmaba el nuevo disco, comenzaron las sugerencias.

Se evaluó la posibilidad de grabar un nuevo concepto navideño para diciembre. Luego, aparentemente se trató de compilar un catálogo de boleros. Dicen que esa idea lo entusiasmó y hasta entregó dos maquetas con un tema de Roberto Cantoral (q.e.p.d.) y otro de Armando Manzanero pero luego se fue de gira y se le olvidó el asunto.

Prudentes, los ejecutivos de la compañía disquera le dejaron campo libre para que se organizara, pero su tour terminó y después, nada.

Se dice que Luismi estuvo en Argentina trabajando con Kiko Cibrián, quien le diera éxitos como “Nada es igual” (1996) , “Segundo romance” (1994) y “Suave” (1993). Se dice que Cibrián y el cantante traerán tres canciones del chiapaneco Carlos Macías, así como otras de José Luis Roma y Reyli… Incluso, grabó un dueto con Marc Anthony, el cual está masterizado y listo para salir a la venta.

Finalmente, el momento esperado simula estar cerca. Sea como sea, Luismi siempre se las arregla para estar presente.

