Peso Pluma, del rey de los corridos tumbados a actor

“No es por intrigar” pero Peso Pluma, según cuentan, ha recibido una millonaria oferta para incursionar como actor. Se trata de una participación especial en una serie española producida por Media Set. La historia relata el reencuentro de cinco amigos de la infancia, quienes se dejan de ver quince años y se vuelven a coincidir, en el funeral de uno ellos, que finge su muerte.

En la producción, se dice que él cantante mexicano, no sería el único dedicado a la música, que debutaría como actor en esta ficción, pues también le han extendido la invitación a David Bisbal y Pedro Capó.

Sin duda el experimento de poner a actuar a cantantes es una apuesta audaz, pero sin duda taquillera. Falta que se concreten las formalidades contractuales, pero cuentan que “Doble P”, no recibió con malos ojos la propuesta. Pero además, esta nueva idea, le llega en medio de una época de bonanza, en todos los aspectos.

Su gira mundial actual, titulada “La Doble P World Tour”, es un éxito financiero, la cual tuvo una parada especial, en el Sant Jordi Club de Barcelona el pasado 28 de junio de 2025, siendo el primer concierto en España, de su carrera. En el amor le sonríe, vive un tórrido romance con Kenia Os, al mismo tiempo ha sido invitado a convertirse en embajador mundial de una exclusiva marca de ropa Europea… La historia de Peso Pluma, ha sido meteórica.

A sus 26 años, el artista originario de Zapopan (Jalisco), en apenas un par de años, el cantante jalisciense se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina, llevando los corridos tumbados a escenarios y listas internacionales, donde antes no tenían cabida.

Su ascenso, lleno de récords, reconocimientos y giras mundiales, lo coloca como el artista mexicano más importante de su generación. En marzo de este 2025, el intérprete fue reconocido como compositor del año en los BMI Latin Awards, un galardón que confirma su relevancia, no solo como intérprete, sino también como creador de éxitos que marcan tendencia, en el regional mexicano.

Su tema "Ella Baila Sola", junto a Eslabón Armado, se convirtió en un hito histórico, al ser la primera canción de música regional mexicana en entrar al Top 10 del Billboard Hot 100, alcanzando la posición número 4.

No solo ha roto récords en las listas de popularidad, también lo hace en el mundo digital. Su álbum “Éxodo”, lanzado en junio de 2024, registró más de 29.8 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas en Spotify, marcando un récord para un artista mexicano.

Actualmente, suma más de 45 millones de oyentes mensuales en la plataforma y se posicionó como el séptimo artista más escuchado del mundo en 2024.

En México, cinco de sus canciones se mantienen en el Top 50 de Spotify, entre ellas PCR, Por Las Noches y AMG. En YouTube, el éxito no es menor: en 2023 fue el artista latino más visto, con más de 8 mil 500 millones de visualizaciones, lo que le valió un reconocimiento oficial por parte de Guinness World Records. Su más reciente sencillo, “Apaga la luz”, fue lanzado en mayo de 2025 y rápidamente escaló en las listas de popularidad.

Más allá de la música, se ha convertido en un fenómeno cultural. Medios internacionales como “Pitchfork” y “GQ” han analizado su estilo, reconociéndolo como un artista que ha logrado modernizar y globalizar los sonidos tradicionales mexicanos, al tiempo que abre caminos para nuevas generaciones de músicos.

Peso Pluma no solo acumula premios, récords y giras, sino que también está redefiniendo el lugar de la música regional mexicana en el panorama global. Con cada lanzamiento y cada concierto, el cantante demuestra que su éxito no es pasajero, sino parte de un movimiento que ya cambió la historia de la música latina.

Para cerrar con broche de oro, vengan desde aquí, algunas notas cortas. Daniela Parra ha logrado conseguir un amparo para intentar reconsideraciones en la investigación que podría modificar las condiciones, en las que se cumpla, la condena que su padre purga por delitos ya conocidos, al interior en un reclusorio de la CDMX.

La también actriz ha volcado sus esfuerzos en defender a su progenitor no solo del desprestigio mediático, sino de lo que ella considera inconsistencias de la ley. Han habido interminables desatinos de sus detractores, quienes no quedaron conformes con la pena imputada, por lo que se dieron a la tarea de pedirle mas del doble de años al juez, para purgar en prisión.

Daniela vende tamales, hace rifas, crea documentales y lo que más pueda por salvaguardar el regreso a la presunta inocencia de su Papá.

Gane o pierda “La casa de los famosos”, el carismático Abelito, tiene garantizados algunos contratos a su salida del “reality”.

Se sabe, que en sus oficinas están negociando una telenovela, dos participaciones en un par de series de Youtube, además de un reality, sobre su vida cotidiana y la de su familia. Abelito tiene además propuestas para una gira musical.

Definitivamente, el pequeño “influencer” se ha convertido en la revelación de la temporada. Tiene carisma, talento innato y sobre todo una impactante autenticidad que ha enamorado al publico televidente.

