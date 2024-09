Pepe Aguilar es el rey de la mercadotecnia

No es Por Intrigar pero... Pepe Aguilar tiene la habilidad de convertirlo todo en ganancia y atención mediática. En la semana que se termina hoy, este ídolo de la música mexicana, nacido en San Antonio Texas, lanzó a la venta el tema “Cuídemela bien”.

Para muchos, la canción es una dedicatoria a su yerno Nodal, otros consideramos que un artista hace de la sensibilidad su propio idioma y por eso expresan lo que viven con su música y letras.

Si bien, la identificación popular lleva este tema a más de 5 millones de reproducciones digitales, no sólo es asunto de coincidencias, con la realidad, también de talento y poder de convocatoria.

La letra de “Cuídemela bien” es singular y reflexiva: “Tan rápido el tiempo pasó, y mi ángel alguien más me arrebató, y no da la cara el bandido… voy a ser muy claro, haz las cosas bien, porque para forajidos, mijo, aquí no es...”

Para seguirse con un estribillo, todavía más directo: “Cuídamela bien, ya la enamoraste, ya te la llevaste, qué le voy a hacer…”

Pepe y su esposa Aneliz siempre tienen la habilidad de hacer equipo, para crear arte y convertirlo en dinero. Desde hace 26 años están casados y su amorosa mancuerna ha sido también muy productiva, en el terreno laboral.

Juntos crearon el concepto más trascendente a nivel mundial, de música nacional, con estampas de tradición y costumbrismo. Y pusieron en los cuernos de la luna con su espectáculo “El Jaripeo sin fronteras”, pues está considerado de los shows más espectaculares de 2022, comparándolo con Elton John, Ramstein y The Weeknd.

Esto dicho por la revista Billboard, que cita que estos espectáculos son de los más producidos y vistosos, con más trascendencia, de los que se presentaron, en este año que ya casi se termina, en la Unión americana.

Pepe es ganador de cuatro premios Grammy y cuatro Grammy Latino y varios discos de Oro y Platino, una discografía de 20 álbumes y alrededor de 15 millones de copias vendidas, en Estados Unidos y México. Hoy por hoy, da cátedra de marketing musical y todo los demás es lo de menos…

PARA cerrar con broche de oro, vengan desde aquí algunas notitas cortas.

Qué sigue para los egresados de La casa de los famosos, independiente a quien ya ha ganado la telenovela de la realidad. Mario Bezares derechito al teatro con Señora presidenta, Gala Montes protagonizará telenovela, Arath de la Torre dirigirá un show de comedia nuevo, y Karime Pinder será impuesta como conductora en un matutino…

Angelique Boyer y Sebastián Rulli estrenan en gira “Por qué los hombres aman a las cabronas”, y con esto cierran el ciclo de mancuerna profesional. Durará tres meses, recorrerán la República mexicana y parte de Estados Unidos.

Regresando de nuevo “cada chango a su mecate”. Ella al cine y él a las telenovelas.

Pregunta de la semana pasada: ¿Nombre de la actriz y conductora, quien tiene dos ofertas interesantes, para regresar a las telenovelas y por la puerta grande a Televisa-Univisión?

Respuesta: Patricia Navidad.

Pregunta de la semana: ¿Nombre de la cantante vernácula, a quien le dieron las gracias (por insoportable), antes de contratarla, para interpretar a Lucha Villa?

