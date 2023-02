Pablo Lyle: el impulso de rabia que derribó su carrera

No es por intrigar pero Pablo Lyle terminó con la incertidumbre de más de tres años en arresto domiciliario al ser condenado a cinco años de cárcel y ocho de libertad condicional (o probatorio como lo llaman legalmente en EU). Es decir, un total de 13 años de sentencia.

Además, el actor deberá tomar algunas clases de resolución de la ira y cumplir con 100 horas de servicio comunitario. Todo esto como resultado de un lamentable incidente de tránsito ocurrido en 2019. El video de una gasolinera terminó por mostrar que Pablo perdió la calma y golpeó al señor Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quien falleció poco después del enfrentamiento público.

Hasta el pasado viernes, cuando la jueza Marisa Tinkler Mendez sentenció por fin el caso, el actor tenía 36 meses esperando la resolución del caso en arresto domiciliario. Sin poder trabajar, con jugosas salidas de dinero y en medio de una fuerte depresión, la vida de Lyle se modificó irreversiblemente. El final del juicio fue pospuesto en diversas ocasiones tras los intentos del equipo legal del actor mexicano por anular o llevar a cabo otro juicio, petición que fue denegada.



Tinckler argumentó que las evidencias mostraron violencia: “No actuó por temor sino por su carácter y con rabia, yo no creo que este sea el verdadero carácter de Pablo Lyle, pero lo fue ese día. Esto no es un instinto. La Corte piensa que el señor Lyle actuó con la intención de confrontar al señor Hernández”.

Como parte de las declaraciones finales, la Fiscalía pidió justicia con la pena máxima por las decisiones de Lyle, ya que aseguraron, los afectados tuvieron una interacción que no fue violenta antes del golpe, donde la víctima se fracturó el cráneo. Asimismo, aseguraron que aunque Lyle no tiene antecedentes penales, debería cumplir la libertad condicional y la pena en una prisión estatal, “por su incapacidad de asumir la responsabilidad”.

Para muchos especialistas en leyes, el actor salió “bien librado” del veredicto final, pues a como pintaba la situación, pudo haber sido mucho mayor el tiempo de prisión. Había agravantes, como que la autopsia del fallecido Hernández reveló que su muerte fue ocasionada por un severo traumatismo a causa del golpe recibido de parte del actor.

La familia de la víctima también pidió pena máxima, pues explicaron, las consecuencias emocionales para la viuda, por ejemplo, han sido traumáticas e insuperables hasta hoy. Mercedes Arce vive con el dolor de su viudez y con la urna de las cenizas de su marido en la sala de su casa. Pablo Lyle, por su parte, perdió trabajo, familia, sueños y dejará de ver crecer a sus hijos. Se calcula que la familia y amigos de Lyle han gastado más de 200 mil dólares solamente en honorarios de abogados.

Ahora sigue el traslado de la prisión preventiva de Miami, en la que se encontraba Lyle hasta ayer, hacia Jacksonville, al norte de Florida. Estará en un reclusorio de alta seguridad en donde hay internos de alta peligrosidad. Las visitas de abogados y familiares solamente las podrá realizar dos veces al mes por una hora máximo.

En medio de la tempestad de acontecimientos, cuentan que Pablo está medicado debido a una fuerte depresión y constantes ataques de ansiedad, al tiempo que los rumores de que su matrimonio había terminado y de que Ana Araujo, su esposa, estaba viviendo un romance con un futbolista, resultaron refutados por los hechos. La realidad es que Araujo no dejó de estar presente en su audiencia final y leyó su declaración, apuntó que fue difícil ver la reacción del actor cuando se enteró de la muerte de Juan Ricardo.

“Estuvo vomitando, no podía dejar de llorar, no se podía levantar, no podía creer que el señor había trascendido. Yo sé que aquí yo no soy la víctima (…) Pablo nunca ha sido una persona violeta, por el contrario, siempre ha sido alguien conciliador, quien vela por los otros, por eso esto ha sido muy impactante para todos”, expresó.

“No todos pueden ver lo que yo he visto; he sido testigo de tu dolor, de tu arrepentimiento y de la bondad de tu espíritu”, añadió ante las lágrimas de su esposo.

Finalmente llegó el turno de hablar de Pablo Lyle, quien esposado juró decir la verdad para dar un cierre. “Realmente lo siento. Les ofrezco (a la familia de Juan Ricardo) la disculpa más sincera que nunca he ofrecido en mi vida. Puedo decir que he aprendido una lección; sé que perdieron a alguien muy importante, no puedo hacer nada para traerlo de vuelta”.

Los abogados pidieron reducir su sentencia a un año y un día al señalar al señor Hernández como catalizador al salir del vehículo, lo que derivó en sus acciones a raíz del instinto y la adrenalina. Pidieron además considerar el puñetazo como un incidente “sofisticado y aislado”: “Por 36 años Pablo no ha tenido interacción alguna con la policía, los tribunales o ha ido a la cárcel; ha tenido una vida ejemplar”, expresaron.

Nada fue considerado, la sentencia fue implacable. Hoy ya toda esta historia es anécdota, lo que sigue para Pablo Lyle será la peor época de su vida, una telenovela de la vida real en la que su experiencia como actor quedará desdibujada ante la aplastante realidad.

Para cerrar, vengan de aquí algunas notas cortas: Luis Miguel y Paloma Cuevas ya no esconden su amor, aunque no sea asunto confirmado. En días pasados se les vio tomando un vuelo privado de Madrid a Bilbao para visitar a familiares de ella y asistir a una boda. A juzgar por las carcajadas y ademanes de las fotografías, captadas indiscretamente, la pareja está en plenitud de su relación sentimental. La cosa va tan seria que “El Sol” ya convive con el padre de Paloma, quien ya presenta al cantante como su yerno.

Otra vez Alfredo Adame en pleitos callejeros. Por quinta ocasión, en menos de dos años, vuelven a tundir al exactor y conductor a golpes, esta vez de camino al aeropuerto. Se bajó del auto a buscar pleito y lo encontró. Ahora que anda trabajando de DJ en antros, le tocó llegar a Villahermosa, Tabasco golpeado y vendado de la cabeza. Es de verdad muy triste ver a un grande de la comunicación convertido en la burla de todos quienes relatan sus “hazañas” y patadas de bicicleta. La decadencia es irremediable.



