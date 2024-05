Nodal y Cazzu, crónica de un rompimiento anunciado

No es por intrigar pero Christian Nodal todavía no revela las razones de su rompimiento con Cazzu, la madre de su hija Inti, y ya la feria de las especulaciones se desató para encontrar las posibles explicaciones.

Tras muchas llamadas telefónicas con gente cercana al artista, se compararon versiones: los amigos contaron que ya estaban separados desde finales de marzo y que hubo varios pleitos y hasta separaciones de pocos días antes del final real.

Nodal estuvo dando entrevistas en Miami la semana pasada, todas condicionadas a no preguntar nada respecto a su vida personal. El rumor era que el intérprete de “Ya no somos ni seremos” tenía listo un documental, producido por él mismo, en el que mostraba al mundo los últimos días del embarazo de Cazzu y los primeros meses de vida de Inti.

Familiares de Sonora, ciudad natal de Christian, aseguran que la pareja enfrentó a “un par de suegras entrometidas” que opinaban constantemente sobre el más adecuado sitio de residencia para los famosos cantantes, incluso, sobre la educación y futuro de Inti.

Un amigo muy cercano de ambos artistas incluso aseguró: “él debió cerrar y sanar su rompimiento anterior (con Belinda), pero nunca lo hizo”.

Un par de exempleados argumentaron que las agendas de trabajo de ambos no combinaban, por lo que ambos famosos acordaron un semestre sabático para disfrutar de su paternidad, pero él rompió el pacto.

Así, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre completo de Cazzu, puso pausa a toda su actividad profesional, mientras que el ídolo del regional mexicano decidió hacer la mezcla de su nuevo disco en plena lactancia de su pareja. La pequeña Inti nació el 14 de septiembre de 2023 en Argentina y, en noviembre del año pasado, ambos padres viajaron a Europa con su bebé. Pero al regresar a Argentina los cercanos cuentan que comenzaron las complicaciones…

Dicen que la cantante argentina de 30 años no estaba convencida de ser ama de casa y que Christian le pidió menos cercanía con sus amigas, cosa que ella no aceptó. Solos eran felices, pero el contacto social no les sentaba nada bien.

“Ella es posesiva y él muy coqueto. Él es macho y no estuvo de acuerdo con que ella reiniciara su tour musical. Ella nunca pudo lidiar con el estilo campirano de él y todos sus amigos”, dijo una asistente de la oficina de ella.

Christian Jesús González Nodal, nacido un 11 de enero de 1999 en Caborca, Sonora, anunció en febrero de 2024 la salida de su disco “P’al cora”, del que se desprenden temas como “La intención”, en colaboración con Peso Pluma, y “Ya pedo quién sabe”, con Grupo Frontera.

Su gira P’al cora tour iniciará en Zurich el 28 de junio, con la que llegará a ciudades como Londres, París, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Marbella y Milán; para seguirse por países de Centro, Sudamérica, Canadá, EU y cerrar en nuestra República Mexicana.

Hoy, ya todo es historia entre Nodal y Cazzu. Las verdaderas causas de su final se las guardarán o, tal vez, en un futuro sorprendan con un recalentado.

Cuentan que ViX prepara el espectáculo masivo de los herederos del game show “Juego de voces”, que culmina hoy, pero esta vez sin sus famosos padres, los consagrados, en un divertido ejercicio de convivencia musical para mostrar sus habilidades en el hermoso teatro Metropólitan. Todo es muy secreto y falta que encuentren un concepto y un nombre original para el show. ¿De quién será la creación intelectual de este proyecto?

Pregunta de la semana pasada: ¿Actriz a quien piensan darle el protagónico de la versión mexicana de la serie española “Velvet”?

Respuesta: Danna Paola.

Pregunta de la semana: ¿Artista sinaloense que planea escandaloso dueto musical con Carín León?