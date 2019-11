“No gracias”: Gloria Estefan

No es por intrigar pero... Gloria Estefan es nuevamente noticia, esta vez, según cuentan, por decir “no gracias” a participar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este 2 de febrero de 2020 en Miami, Florida.

Hay experiencias que los clásicos como Gloria no tienen que vivir muchas veces. Su cronología y trascendencia ya son inmaculados y parte de la historia. La controversia parte, según algunos tabloides, de que es un honor y un sitio muy codiciado estar en el escenario del clásico, de la noche más cara de la tv estadounidense.

Es un aparador importante y reservado a los grandes de la música. A lo largo del tiempo, han habido shows de medio tiempo, que han marcado la memorabilia de este evento.

En 1993 Michael Jackson inmortalizó el tema “Heal the world” con un coro de 3 mil 500 niños.

Diana Ross (1996), Boyz two men (1998), U2 (2002), Paul McCartney (2005), Rolling Stones (2006), The Black Eyed Peas (2011), Madonna (2012), Bruno Mars (2014) y Katty Perry (2015), por mencionar algunos.

El Super Bowl es interesante y novedoso, para quienes no lo han vivido. Renglón sobresaliente en el currículum de muchos, pero en la vida profesional de una de las mayores vendedoras de discos, en los anales del pop, no lo es tanto. Sobre todo porque ya lo pasó. Hay adrenalina, reconocimiento, exposición en pantalla y es glamuroso, ciertamente, pero también hay un riesgo de comparación, que una Estefan no lo requiere.

En este 2020 ya está confirmada la actuación de Jennifer Lopez y Shakira, sumadas al talento de Jay Z, quien forma parte de la producción ejecutiva del evento. Fue él quien extendió la invitación a Gloria Estefan, para formar parte del espectáculo. Y él mismo, quien recibió de regreso el “no gracias” de parte del esposo de Gloria, Emilio…

Las glorias de Gloria ya están dadas y sus retos están en otra cancha…

El pasado jueves se celebraron los famosos premios de la Radio en Dallas (Texas), hubieron grandes momentos. Homenajes a Jenni Rivera y José José. Números musicales de Ana Bárbara, Belinda y Cristian Nodal, pero nada fue tan espectacular como el pleito que se aventaron Chiquis Rivera y Frida Sofía en el “after party” del evento. Cuentan que, pasadas de copas, las dos elegantes damas se propinaron tremendos gritos con palabras disonantes. Aparentemente Chiquis le reclamaba a Frida que algún momento, la hija de Alejandra Guzmán dejó con la mano estirada, sin saludar a Lupe Esparza (Bronco).

Son discusiones de borrachera, ni siquiera estaba presente el involucrado o directamente ofendido. Lo único que lograron, fue ser criticadas por la concurrencia y no poderse defender, de quienes las juzgaron fuera de lugar”.

Para todos quienes disfrutan los paseos virtuales, por la información cibernética, todavía hay un remanente de noticias esperando por ellos en www.eluniversal.com.mx. En esa oportunidad, hay detalles sobre la odiada Sara Sosa y su frustrado lanzamiento como cantante.

Pregunta de la semana pasada: ¿Nombre de la actriz y cantante mexicana, quien no invitó a ninguno de sus antiguos amigos a su boda?

Respuesta de la semana pasada: Dulce María.

Pregunta de la semana: ¿Nombre de la actriz, conductora y cantante, quien está por firmar contrato como protagonista de la nueva versión de El privilegio de amar?



