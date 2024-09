“No es por intrigar” pero Ángela Aguilar y Christian Nodal, parecen haber tenido su primer pleito marital. Pasada la emoción de la novedad y la pasión de convivencia diaria, parecen estar enfrentando la realidad. Los dos tienen agendas llenas de compromisos y no siempre serán compatibles. En fechas recientes, los “Nodángelitos” tuvieron que separarse. Ella tuvo que ir Houston (Texas) a un evento nombrado “10 años cantando y vistiendo a México”, mientras su ahora esposo Christian Nodal, el mismo día y hora, debió arrancar su tour por Estados Unidos (en Seattle, Washington). Ángela cometió la indiscreción de ser demasiado honesta, diciendo: "Dejé a mi marido para poder venir aquí, y se enojó conmigo, porque hoy empieza su gira, entonces pues bueno, nada"… Mientras, en el otro lado del mundo, Cazzu, celebraba el primer año de vida de Inti, con una gran fiesta, con piñata y pastel, en una finca a las afueras de Buenos Aires (Argentina), por supuesto con su padre ausente… Todo agarrando su nivel lógico. El tiempo acomoda y sana, lo que sea… Pero igualmente, llegan los desacomodos y negociaciones. Ya se sabía que Nodal es posesivo y territorial, con sus parejas. Se notó con Belinda, María Fernánda Guzmán, Estibalis Badiola, Luisa Fernanda Macias y con la misma Cazzu, no tendría por que no suceder, con la más pequeña de los Aguilar, con más razón ahora que ya es su mujer por “todas las leyes”. Tendrán que encontrar camino al equilibrio los “Nodángelitos” y no olvidar el origen de su historia de amor… El idilio, comenzó con pistas, que eran casi obvias, pero que aún dejaban dudas. Un viaje a Roma, una visita al super-mercado, presencias simultáneas en aeropuertos y hasta actuaciones, en los mismos escenarios… Posteriormente, comenzaron los comparativos de tiempos. Nodal tenía menos de una semana de haber dado a conocer, oficialmente, su rompimiento sentimental de la cantante argentina Cazzu, con quien procrearon a la pequeña Inti, cuando ya había rumores de romance con Angelita. Según algunos medios de comunicación, los cantantes Aguilar y Christian se traían ganas, desde hacía algunos años. En noviembre del 2020, se estrenó “Dime como quieres”, tema que cantaron a dueto, la hija de Pepe Aguilar y el ídolo de Caborca. Para ese entonces Ángela tenía 16 años y Christian 21. Cuentan, que hubo flechazo inmediato, pero no era el momento, tuvieron que pasar cuatro años, para que se alinearan las circunstancias y se propiciara el reencuentro. Los dos solteros. Ella recién terminaba con conocido deportista y él con la madre de su hija… El problema no fue que se hubieran enamorado, al contario esa era la celebración, el amor siempre es una bendición. La forma en que se hizo público el hecho, fue lo que ocasionó ruido. Nadie le quita nada a nadie, pero hay ciertos tiempos de duelo sentimental, que socialmente son muy cuestionables. Es evidente que hubo ausencia de una cabeza promocional sensata y una crisis de imagen fue la consecuencia. Simultáneamente al destape del noviazgo, arrancó el refrito de declaraciones del pasado. Ángela: “soy fan de su relación”, comentando fotos de Nodal y Cazzu. El interprete de “Adiós amor”, explicaba: “El amor no siempre funciona.. jamás hubieron terceras personas”… Inexperiencia, falta de estrategia y empatía, resultan en una ecuación disfuncional. Nadie tiene derecho a solicitar explicaciones al amor, no obstante, cuando hay terceros lastimados, el escarnio es consecuencia lógica… Los memes, las canciones, parodias, piñatas y apodos, son inevitables. Hoy ya todo es pasado, con “borrón y cuenta nueva”. Si hubieron o no separaciones familiares, ya se desvanecieron. El amor triunfo. Ahora los cuestionamientos son, que si compraron casa en Texas. La boda religiosa, fue muy privada y discreta. No faltaron las críticas y contenidos publicados como consecuencia. Incluso, hubo una emisión de “La rosa de guadalupe”, basada en la historia de amor de los “Nodángelitos”. Hoy son la pareja de moda y la gran incongnita es cuanto tiempo durará el idilio.

Para cerrar con broche de oro, vengan desde aquí algunas notitas cortas. En Los Ángeles (CA) el rumor de moda, es que Peso Pluma y Justin Timberlake, están planeando una colaboración musical, que sorprendentemente podría ser cantada, en Español y a ritmo de corrido tumbado… Gerardo Quiroz prepara el regreso del musical “Shrek” para el primer bimestre del 2025, entre los que podrían formar parte del elenco están Adal Ramones, Reynaldo Rossano y Lola Cortés…

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Nombre de la cantante colombiana, quien aparentemente, se está dando una nueva oportunidad en el amor, con un treintañero modelo argentino?

RESPUESTA DE LA SEMANA PASADA: Shakira.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Nombre de la cantante y actriz mexicana, quien se encuentra a la cabeza, de las opciones para protagonizar la vida de Farrah Fawcett?

