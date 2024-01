“No es por intrigar” pero el festival de la canción de Viña del Mar 2024, en su edición sexagésimo tercera (LXIII), sorprende con polémica antes de iniciar. Qué si Peso Pluma sería cancelado (que finalmente no sucedió), o que si Alejandro Sanz vendrá de “luna de miel” con Mónica Cruz (hermana de la actriz Penélope), sin dejar de lado el rumor de que Manuel Turizo, no quiere hacer conferencia de prensa. Hasta los nombres de los artistas no confirmados, son noticia. El hecho es que volverá a despertar al “Monstruo de la Quinta Vergara” a partir del 25 de Febrero y hasta el primero de Marzo. Uno de los festejos musicales más trascendentales de Hispanoamérica. Le llaman “monstruo” a la exquisita y exigente audiencia, que llena las veinte mil butacas, del espectacular anfiteatro al aire libre de la Quinta Vergara, localidad balnearia, ubicada a 120 kilómetros de la capital Chilena. Ese “monstruo” gusta y disgusta de estrellas internacionales y los premia con ovaciones de pié o los baja del escenario con pifias (“chiflidos) de descontento. En ese tono se han ido del escenario famosos, que ahora son estrellas de la talla de Alejandro Sanz (1994), Enrique Iglesias(2000), Miguel Gallardo (1985), María Conchita Alonso (1985), Dyango (1985), Fey (2005), Los Tigres del Norte(2006) y Anahí (2010), por mencionar solo algunos… Viña tiene en su ADN entretenimiento y diversión familiar, sin fronteras de edades o circunstancias. Cada año tiene una audiencia estimada de 200 millones de espectadores, por noche, es fuente de trabajo, para más de cinco mil personas. Este año la conducción estará a cargo de dos conocidos presentadores de la TV chilena: ellos son María Luisa Godoy y Francisco Saavedra, ambos queridos y con espacios de alta audiencia en sus respectivos programas… Todos los artistas latinos han pasado por la “Quinta Vergara”, de una u otra manera, en sus inicios, actuar ahí representa como un examen de doctorado, para cualquier artista. Lo han aprobado:Emanuelle, Mana, Thalía, Raphael, Adamo, Yuri, Daniela Romo, Isabel Pantoja, Juan Gabriel, Ana Gabriel, Los Fabulosos Cadillacs, Mon Laferte, Lucía Méndez, Heart, Donna Summer, Elton John, Morrisey, Lionel Ritchie, Europe y Tom Jones, entre muchos. Otros como Shakira y Julio Iglesias, han aceptado públicamente, que su gran despunte mundial, fue justo en ese mágico templete chileno… El Festival de la Canción de Viña del Mar comenzó en 1959 y se celebró ininterrumpidamente hasta 2020. Un año después, nadie podía imaginar que una pandemia afectaría al mundo entero, lo que llevó a paralizar toda actividad artística, por un período de dos años. A principios de los años 60, en medio de un Chile emergente, y cuando el mundo entero enfrentaba una década de cambios, nadie hubiera pensado que este pequeño festival, iniciado en la capital turística de Chile, se convertiría en el evento escénico y musical más importante de toda América Latina. En tiempos en los que el mundo aún no escuchaba el sonido de Liverpool y lo que sonaban en las radios era Connie Francis, Lucho Gatica, Paul Anka y Domenico Modugno los viñamarinos, dieron a luz a un encuentro de canciones, que más parecía una reunión de amigos, en un pequeño escenario con sillas plegables tipo playa. Pasó el tiempo y el ayuntamiento lo transformó, construyendo la antigua “concha acústica”, con forma de gaviota que se hizo muy conocida en sus inicios. Eran tiempos de estrellas locales y de algunos cantantes famosos sudamericanos como Palito Ortega, Enrique Guzmán y Sandro. En los años 70 llegó la televisión y el festival se convirtiedron, en el gran espectáculo del verano en Chile y otras capitales americanas. En los años 80, el festival se hizo internacional y se convirtió en el escenario imprescindible, para todos los cantantes famosos, estrellas de la música y artistas emergentes. Luego llegaron los años 90 con todos los cambios tecnológicos y se convirtió en un enorme foro de TV. Lo que no cambió, sin embargo, fue la esencia misma del festival: un público muy exigente y crítico, que no permite errores, ni el más mínimo despiste, por parte del artista. De ahí el origen de “El Monstruo'' que, como en el coliseo romano, apunta con el dedo hacia arriba o hacia abajo según sus gustos y desagrados en cada espectáculo. Para la década del 2000 todo el escenario fue renovado y la “Quinta Vergara” se convirtió en un gran auditorio diseñado, al mejor estilo Arenas de Estados Unidos. En los últimos años, millones de espectadores, en todo Estados Unidos y algunos países de Europa, siguen y disfrutan de este festival, que se ha convertido en el lujo de los famosos. Ya viene “Viña del mar 2024” y todos querrían estar ahí, pero solo algunos lo lograrán…

Para cerrar con broche de oro el fin de semana, vengan desde aquí algunas notas cortas. Rafael Amaya está nuevamente muy enamorado, su novia es Maritza Ramos. Ella tiene una licenciatura en Contabilidad y Finanzas, así como una maestría en Administración de Empresas y Derecho Internacional. Gracias a su currículum, llegó a desempeñarse como directora de finanzas en una entidad gubernamental. Posteriormente fue contratada como contadora de Rafael, con quien comenzó a interactuar seguido. Fue durante esa recopilación de información, análisis de registros contables, balances y auditorías que, poco a poco comenzó a surgir el amor, entre ambos. Ya iniciado un romance, el protagonista de “El señor de los cielos” le pide que sea su representante; es decir, Ramos es mánager del actor en la actualidad. A ver a dónde va a dar este romance, que en este momento se vislumbra color de rosa… Julio César Chávez Jr. esta fuera de la cárce bajo fianza, tras pagar cincuenta mil dólares (842 mil pesos). Pagó para llevar en libertad su proceso juridico, por posesión ilegal de armas. La multa correspondiente la cubrió su padre, aunque no estuvo presente en la audiencia. La orden del juez es que Julio (hijo) tendrá que ingresar inmediatamente a una clínica de rehabilitación, para tratarse de su adicción a sustancias psicotrópicas. No cabe duda que el amor de un padre es incomensurable, a pesar de todo lo vivido y dicho por el muchacho, en medio de su fuerte etapa adictiva, fue su familia, quien estuvo ahí, rescatándolo una vez más…





PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Nombre de la actriz y cantante, quien prepara una película con Adrián Uribe, para estrenarse en Septiembre de este 2024?





RESPUESTA DE LA SEMANA PASADA: Mariana Seoane.





PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Nombre del actor, quien nunca logró congratularse con la producción de “El Maleficio”, ni siquiera llevándoles regalos el último día grabaciones?





