“No es por intrigar” pero “El amor invencible” se perfila para convertirse en el nuevo éxito del experimentado productor Juan Osorio. Es un melodrama clásico, en el que se han reunido todos los elementos que garantizan el gusto del público. Una anécdota interesante, realización de manufactura probada, elenco y dirección escénica de calidad (Eric Morales), así como conflictos de identificación popular. Los protagonistas serán Angelique Boyer, Danilo Carrera yDaniel Elbitar, enmarcados por un gran elenco con las interpretaciones de Leticia Calderón, Guillermo García Cantú, Luz María Jerez, Juan Soler, Marlene Favela y Arcelia Ramírez, entre varios otros artistas. Es una adaptación de una novela portuguesa, creada por Inés Gomes y adaptada por Pablo Ferrer García-Travesi y Santiago Pineda Aliseda. Entrará al aire el 20 de Febrero a las 21:30 horas, con una duración de setenta capítulos de una hora. Se contará la historia de Leonora (Angelique, quien por primera vez será madre, en una telenovela). Una mujer, que por situaciones del destino da a luz unos mellizos, anestesiada, de tal modo que es engañada y la hacen creer, que solo fue un bebé al que parió. Años después, de una larga temporada laboral, regresa y descubre que sus hijos viven, pero criados, por otra familia. Ahí arranca una intriga que desenfrena pasiones, romances y reencuentros inesperados. Como es tradicional en las realizaciones de Juan Osorio, habrá tratamiento de problemas sociales. Esta vez será, la trata de blancas y la transexualidad… Las locaciones fueron hechas en Mazatlán (Sinaloa) y muchos sitios de la CDMX. Hay personajes acaudalados, en marcado contraste, con los de escasos recursos, todos en busca del amor verdadero y duradero… Seguramente el señor Juan se volverá a anotar un acierto más a su larga y brillante trayectoria. “El Amor invencible” sorprenderá y romperá records de ratings. Y no es un asunto de formulas milagrosas, simplemente Osorio hace éxitos. Tiene la magia que se requiere para entretener y divertir a todas las audiencias. Juan ha creado su propio estilo para contar historias de amor. Se involucra en todas las áreas. Revisa libretos, corrige utilería, vela por el ahorro presupuestario, dirige escenas cruciales, hace magia con las relaciones publicas y trae toda la película terminada en su cabeza… Juan Manuel Osorio Ortiz nació un 24 de Junio de 1957, en Toluca (Edo. de México), desde los dieciseis años ya trabajaba asistiendo producciones en Televisa San Ángel, así de poco a poco, su aprendizaje llegó a convertirse en gerente de producción de historias como “Toda una vida” (1981), “Gabriel y Gabriela” (1982-1983), y “La Gloria y el infierno” (1986). Su primera incursión en solitario como Productor Ejecutivo fue “El padre gallo” (1987), “Tal como somos” (1988), “Mi segunda madre” (1989), “Clarisa” (1993), “María José” (1995), “Marisol” (1996), “Salomé” (2001), “Velo de novia” (2003), “Tormenta en el paraíso” (2007), “Una familia con suerte” (2011), “Soltero con hijas” (2019), “Qué le pasa a mi familia” (2021) y “El ultimo rey” (2022), por mencionar solamente algunas de las casi cuarenta historias noveladas, que ha realizado el señor Osorio. También tiene trayectoria como locutor de radio, produciendo teatro y algunas incursiones cinematográficas… Así pues, Juan Osorio tiene todas las de ganar con su nueva apuesta “El amor invencible” y a las pruebas nos remitiremos.

Y para cerrar con broche de oro, vengan desde aquí algunas notas cortitas… Por más que lo intenta, Pablo Monterono para de meterse en problemas. Aparentemente, una mujer que lo acusa de violación en Chiapas, un restaurante que lo demanda por agresiones físicas y por si fuera poco, una demanda de pensión alimenticia, más añeja de cualquier ron cubano…

Pareciera como el si el destino conspirara en su contra. Todavía no termina con una bronca, cuando ya trae otras dos encima. El verdadero conflicto es que no hay manera de que tanta controversia y conflicto publico no le ocasionen detrimento laboral. Los empresarios desconfían y el publico no le cree. Alguien deberá ayudarlo con su manejo de crisis… El Festival de Viña del Mar, en su sexagésimo segunda edición, se celebrará en Chile del 19 al 24 de Febrero, solo que con la escandalosa cancelación del grupo mexicano “Maná”, en su lugar asistirá Tini Stoessel. Por supuesto, el famoso “Monstruo de la quinta Vergara” recibirá a otros famosos como Alejandro Fernández, Camilo y Fito Paez, entre varios otros nombres, que todavía no se confirman. Se dice que la salud de Fher, vocalista y líder del famoso grupo originario de Jalisco, tuvo un fuerte quebranto de salud y de ahí la cancelación. Los rumores del repentino cambio, apuntan hacia un conflicto de presupuesto que se tergiversó, aunque también se habla de un severo problema de adicciones del mismo Fher. El punto álgido es que la organización del Festival podría demandar al grupo por incumplimiento de contrato…

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Nombre de la actriz y empresaria, quien planea una compañía de teatro de repertorio, en temporada, para todo el 2023?

RESPUESTA DE LA SEMANA PASADA: Sylvia Pasquel.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Nombre del cantante y actor, quien podria ser la estrella de un proximo musical, en vías de comenzar ensayos?

