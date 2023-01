No es Por Intrigar pero... "El señor de los cielos" alista su temporada ocho para estrenarse pasado mañana, 17 de enero, internacionalmente por la cadena Telemundo.

La serie que se llevó el primer Emmy Internacional otorgado al mejor programa en idioma extranjero en 2014 regresa en su nueva temporada con el protagonista que tuvieron que dejar ir y que ahora han revivido, literalmente desde la tumba, Rafael Amaya.

Las especulaciones sobre las posibles causas de la ausencia de Amaya durante algunas temporadas del exitoso serial terminaron por matar al personaje de Aurelio Casillas.

Fueron muchas versiones. Que si depresión, adicciones o diferencias con la producción. Hoy ya no importa porque el personaje de Rafael revivió, en la ficción. Y ante su inminente retorno, se debe estimar como oficial que se debió a motivos de salud por los que se fue y ya sanó y está de vuelta.

En vista de la situación, la historia tuvo que cambiar su rumbo por completo, incluso tuvieron que recurrir a un personaje en paralelo para que tomara las riendas de la serie, en este caso el elegido fue el actor chileno Matías Novoa, en el papel de Amado Casillas.

En esta octava temporada, para todos los que conocen la novela completa, Aurelio Casillas murió y su familia lo enterró en el desierto pero sus enemigos de la DEA se encargaron de profanar su tumba, porque Aurelio no podía llevarse todos los secretos del narco al más allá. Así que luego de someterlo a un proceso de resurrección, inexplicablemente lo regresaron a la vida y ahora el controversial Casillas estaría en la tierra y no en las alturas, o más bien en el infierno, dispuesto a hacerle pagar las culpas a sus enemigos…

Carmen Aub, quien es una de las pocas actrices que ha participado en todas las temporadas, con su papel de Rutila Casillas, hija del mero Aurelio, siente que este retorno de su “apá” es algo que está disfrutando, desde el día que se enteró que volvería.

“El Señor de los Cielos”, que fue filmada en México por Telemundo Global Studios, traerá un drama cargado de venganza, pasión y acción que dejará a los fanáticos de esta saga asombrados y emocionados.

Además de Rafael Amaya, también se unen los personajes favoritos de la audiencia interpretados por Iván Arana (como Ismael Casillas), Isabella Castillo (como Diana Ahumada) y Alejandro López (como Súper Javi), con la participación especial de Lisa Owen, Robinson Díaz y Salvador Pineda. También se unen al elenco los actores Rubén Cortada, África Zavala y Yuri Vargas como nuevos personajes recurrentes.

Escrita por Luis Zelcowicz, esta nueva temporada es dirigida por Juan Carlos Valdivia, Conrado Martínez, Mauricio Meneses y producida por Bernardo Mota con Karen Barroeta, Ximena Cantuarias y Harold Sánchez.

Telemundo ha sido de los sobrevivientes a la transmisión de historias capituladas, ante las diversas opciones de distribución privada de contenidos ficcionados.

La competencia de la televisión abierta ahora son las plataformas de streaming como Hulu, Netflix, Prime Video, Disney+ y todas las demás.

Sin embargo, en el caso específico de Telemundo, sus esfuerzos aún están puestos en sus caballitos de batalla, como “La reina del sur” y este mismo “Señor de los Cielos”.

Es un hecho que, a juzgar por la actitud y comentarios de Rafael Amaya, está más que listo para su regreso laboral. Se rumora que está transformado en sus hábitos de vida. Volvió al ejercicio y la buena alimentación. Algunos de sus cercanos cuentan que está muy enamorado de una modelo argentina, con quien sostiene tórrido romance, desde hace más de un año, incluso tiene planes de formalizar y hacer familia.

Luego entonces, Rafael esta retumbando en su glorioso reencuentro con las cámaras de televisión y lo hace a través de su mejor personaje, Aurelio Casillas.

Para cerrar con broche de oro, algunas noticias que aderezarán el fin de semana.

El anuncio de la realización de la miniserie sobre el día del asesinato del inigualable Paco Stanley (7 de junio de 1999).

Se planean seis capítulos estelarizados por Luis Gerardo Méndez, Belinda, Zuria Vega y Diego Bonetta.

Con impecable estrategia de marketing dejan en secrecía qué personaje interpretaría cada actor y, por supuesto, no se menciona quién haría la caracterización del ídolo de la televisión de los 90.

Las reacciones alrededor de la noticia son diversas. El hijo de Paco (Paul Satanley) aseguró que la trascendencia de la obra de su padre no se define con las ultimas tres horas de su vida, y que por supuesto hubiera preferido hacer algo más certero sobre su trabajo y legado.

La parte legal parece no estar en paz, pues Amazon Prime Video no informó a los dueños del nombre de Staley sobre su intención de ficcionar su biografía. Esto huele a escándalo…

La palabra facturar enriquece su semántica, tras los más de 15 millones de reproducciones en menos de 24 horas del nuevo tema musical de Shakira.

La canción “Sessions # 53” resultó un fenómeno de identificación con quienes han vivido traiciones de amor.

La novedad es que las críticas a la rola de la colombiana atacan la fórmula de capitalizar el dolor. Es decir, monetizar una fractura del corazón.

Sin hacer juicios de valor, qué tendría de malo que en lugar de lágrimas se sublimen los rencores en dólares, a través de hacer catarsis con un éxito musical. No hay razón de escarnio, si han de saberse detalles de la vida personal de una estrella, por qué no capitalizar el flujo de información.

