Miguel Bosé, de bioserie a documental 

No es por intrigar pero Miguel Bosé parece haber perdido la posibilidad de financiamiento en México para la realización de la comedia musical basada en sus triunfos radiofónicos.



Debido a la limitada repercusión de su bioserie, los inversionistas que ya tenían pactado el proyecto teatral se echaron para atrás. Unos audaces productores de espectáculos originarios de Monterrey estuvieron trabajando el libreto de teatro por casi dos años hasta que todo se vino abajo debido a la falta de audiencia de la serie que Paramount+ emitió sobre la vida del ídolo español.



Con ánimos de aprovechar la investigación y el libreto, los mencionados empresarios decidieron dejar de lado la puesta en escena y adaptarla a un documental. El argumento, contar la historia de las letras de sus éxitos más sonados. Una distribuidora de material digital está interesada en el documental y ya negocia con Miguel para encargarse de la producción y financiamiento.



Escuchar de propios labios del español lo que vivió cuando grabó una melodía u otra es realmente atractivo: cómo llegaron a sus manos esas letras, que ahora son clásicos, quiénes estuvieron cerca, sus amores del momento y todos los secretos tras de micrófonos… No es lo mismo dramatizarlos en seis capítulos, como lo hicieron en la bioserie de Paramount+, que realizar un relato periodístico narrado por el protagonista del anecdotario de sus propias canciones. Es como una radiografía del pop en español con el que han crecido generaciones en Hispanoamérica: “Don diablo”, “Linda”, “Te amaré”, “Hojas secas”, “Como un lobo”, ”Si tú no vuelves” y “Nada particular” son algunos de los temas que estarían incluidos en el documental.



En España, el rumor del estreno de un musical basado en las canciones de Bosé es muy sonado. No se descarta que pudiera suceder en otoño de 2023, la que está detenida es la mexicana. Hasta hoy, el título del trabajo es simplemente “Bosé”, pero podría modificarse para efectos comerciales. “Hoy no me puedo levantar” (Mecano), “Marta tiene un marcapasos” (Hombres G), “Mamma Mia!” (Abba) y de “We will rock you” (Queen) han sido modas que parecen no tener fin, así que una obra basada en el gran ídolo español tendría que serlo también.



Miguel nació famoso, hijo de dos grandes: Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín, y aunque siempre ha huido de los reflectores, en su vida personal igualmente lo han atrapado… Desde el otoño de 2018 (poco después de su ruptura con el escultor Nacho Palau, con el que mantuvo una relación sentimental desde 1982), Bosé trasladó su residencia y la de sus hijos a Panamá, donde vivió los tres años anteriores, en una casa en Costa del Este, para después mudarse a México.



Dicen que llegó a la Ciudad de México en medio de un gran secretismo y con apenas 11 maletas. Desde septiembre de ese año, ha vivido por voluntad propia aislado del exterior, sin dejarse ver en público y prácticamente recluido en su casa, ubicada en el barrio de Interlomas, una de las zonas más exclusivas y lujosas de la capital azteca.



No es válido perder de vista una trayectoria brillante: son más de 20 discos, 15 películas, cientos de giras, más de 40 millones de acetatos vendidos y un millar de fans por el mundo. Tal vez Bosé no esté ya en su esplendor vocal, pero su legado es innegable. Si tiene deudas fiscales es temporal, porque su genio es su arma, siempre será un artista en toda la extensión de la palabra… Todo lo demás, es lo de menos…



Y para cerrar el fin de semana, aquí algunas notas cortas: Lamentable la situación de Pablo Lyle, quien tendrá que esperar hasta el 2 de febrero de 2023 para conocer su sentencia tras haber sido condenado culpable por homicidio involuntario. Las pruebas que ofrecieron sus abogados a la juez de Miami-Dade County fueron desestimadas. La solicitud pretendía repetir el juicio por inconsistencias en el proceso, ahora, su veredicto de tiempo de cárcel se estima entre nueve y 15 años. El resultado de un momento de ira descontrolada contra un cubano de la tercera edad (Juan Ricardo Hernández), a quien le propinó un puñetazo en un altercado de tráfico, fue irremediable.



Espectacular la compañía nacional de danza en su temporada anual del “El cascanueces” en el Auditorio Nacional. Su aniversario 45 en México está enmarcado por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, dirigida por el maestro Iván López Reynoso. Es una fastuosa producción llena de color, talento, coreografías, belleza y precisión. El estilo mexicano para mostrar la obra del maestro Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776- 1822), escritor y compositor alemán nacido en Prusia, es singular, única y festiva. De hoy y hasta el 23 de diciembre estará disponible para toda la familia.



PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Cantante que demandará a José Manuel Figueroa por daño moral?

RESPUESTA: Ana Bárbara.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Actriz y cantante que podría ser protagonista de la nueva bioserie de María Victoria?

