Luis Miguel vuelve a levantar brillo y polvo con su gira

No es por intrigar pero Luis Miguel continúa siendo noticia y provocando especulaciones, y apenas va al principio de las 60 fechas de la primera parte de su Tour 2023.

Ya cumplió con los 10 conciertos en Argentina, ahora se encuentra en Chile. Idealmente debería terminar la segunda decena de recitales en Santiago el 5 de septiembre. Está planeado que reanude en Las Vegas el 15 de septiembre, para seguirse por California y otras 23 fechas a lo largo de Estados Unidos, hasta el 5 de noviembre, cuando terminará la tercera etapa de la gira.

Las especulaciones sobre su estado de salud son muy exageradas y hasta fantasiosas. Lo que realmente le sucedió fue un resfriado, según cuentan sus cercanos: “Todas esas historias de que nuevamente tiene una crisis con su problema crónico en el oído o que si la banda gástrica son mentiras”, comentó un colaborador muy cercano al cantante.

“El día que terminó el último concierto en Argentina decidió salir a saludar y agradecer a los fans que tenían muchas horas esperándolo en el frío de 11 grados centígrados. Allí pesco un enfriamiento terrible y se tuvo que medicar para sobrellevar el malestar, eso es todo”, dijo el informante.

Es impensable que alguien tuviera la ocurrencia de no programar recesos en medio de una gira tan larga y agotadora, así como también es muy humano enfermarse. Cuentan que su “comadre-novia” Paloma Cuevas ha sido su fiel compañía en esta gira y que lo cuida con remedios caseros para procurarle la voz, con tecitos de la abuela y ungüentos caseros.

Lo que nadie sabe, porque no se ha publicitado, es que ya está alistando la producción de lo que se dice sería su nuevo disco pop, con la magia de Kiko Cibrián. Esto se acordó, en reunión privada, a su paso por Buenos Aires. “El Sol” y Cibrián ya tenían maqueteados y hasta grabados algunos temas. La junta secreta se trató solamente de refrescar y añadir ideas. En 2017 salió a la venta “México por siempre” (éxitos de mariachi), el cual no fue precisamente un éxito de ventas, como solía ser la costumbre de “El Sol”, luego, se evaluó la posibilidad de grabar un nuevo concepto navideño para diciembre pasado. Después, aparentemente se trató de compilar un catálogo de boleros que al gran ídolo pop le pudieran gustar.

Según dicen esa idea lo entusiasmó y hasta entregó dos maquetas (grabaciones de prueba), con un tema de Roberto Cantoral (q.e.p.d) y otro de Armando Manzanero, pero luego se le olvidó que el asunto era prioritario para su disquera.

Prudentes, los ejecutivos de la compañía le dejaron el campo libre para que se organizara pero su nuevo tour, que realmente va comenzando, así que habrá que esperar otra vez. Kiko Cibrián fue el elegido de Luismi para volver a hacer música inédita. Este mismo productor argentino fue quien le dio éxitos como “Nada es igual” (1996) , “Segundo romance” (1994) y “Suave” (1993). La mancuerna es grantía.

Traería tres canciones del chiapaneco Carlos Macías, así como otras de José Luis Roma y Reyli. Incluso grabó hace algunos años un dueto con Marc Anthony, el cual está masterizado y listo para salir a la venta y este prodría ser el momento de destaparlo por fin.

Finalmente, su esperada nueva música parece estar cerca. Sea como sea, Luis Miguel será éxito siempre, él se las arregla para estar vigente y por eso el mito de su imagen continúa intacto.

Y para cerrar el fin de semana, vengan desde aquí algunas notas cortas: Laura Bozzo está confirmada para ser parte del elenco del “Gran hermano VIP” en su temporada 8, que se transmitirá en España por Telecinco a partir del 14 de septiembre. ¿Qué más podría hacer la “señorita Laura”? Se le terminaron las opciones en Latinoamérica, en Televisa no es del interés para su contratación, para Univisión y Telemundo no es talento recomendable; con Azteca e Imagen también salió de pleito y pensar en regresar a Perú tampoco es opción. Así que no le quedó de otra que aceptar, ir de relleno a buscar suerte en un reality y un país en donde no saben ni quién es.

¿Por qué la llamaron? Muy sencillo: necesitaban a alguien que fuera la mala del cuento y que no tuviera nada que perder al ser la odiada por la audiencia. Es justo el personaje que jugó en “La casa de los famosos”, por lo tanto su perfil se ajusta perfecto a lo que requerían por allá: un comodín piloteable que pudiera desequilibrar al elenco con el guión dictado por la producción.

Un verdadero acontecimiento resultó el debut de la gira del reecuentro de RBD en El Paso, Texas antier por la noche. Anahí, Christopher Uckermann, Dulce María, Christian Chávez y Maite Perroni dieron cátedra de producción y ejecución de un concierto bien logrado. No sólo enmarcaron emotivamente sus éxitos, sino que aseguraron que el proyecto da para mucho todavía. Les espera una gira que los llevará por todo Estados Unidos, parte de Colombia, Brasil y México, finalizando el jueves 21 de diciembre en el Estadio Azteca de la CDMX.

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Actor a quien le dieron las gracias en una telenovela antes de comenzar grabaciones porque su imagen es negativa?

RESPUESTA: Jorge Salinas.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Musical que andan buscando traer a México para 2024, directamente desde Broadway?