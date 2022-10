Luis Miguel, soltero otra vez

No es por intrigar pero Luis Miguel ya está nuevamente sin novia, según indican los hechos alrededor de la supuesta relación sentimental que aparentemente sostenía con la socialité Paloma Cuevas. Se repite la maldición de las que podrían estar relacionadas con “El Sol”: se separan luego de que se les ocurre hacer público el romance.



Pero Cuevas rompió el récord de estadía. El escándalo de que Luismi pudiera estar enrollado con su excomadre y exesposa de su exmejor amigo, Enrique Ponce, comenzó a escucharse por ahí de julio del presente año. Se les vio juntos en algunas ocasiones: en restaurantes, aeropuertos y fiestas, en varias de las fotografías, en actitudes no precisamente amistosas, que terminaron sugiriendo romance.



La situación por supuesto nunca se hizo pública por parte del cantante, hasta que una indiscreción en redes sociales confirmó, desde la cuenta de Paloma en Instagram, que sí había noviazgo y hasta anillo de compromiso, incluso ya se hablaba de boda el 12 de diciembre en San Miguel de Allende, Guanajuato. Pero a partir de ese desliz todo se enfrió entre el cantante y Paloma, los rumores comenzaron a crecer vertiginosamente. Se repitió la historia de varias otras mujeres en la vida del astro de la música: en cuanto hablan de él, desaparecen de su cotidianeidad.



Aseguran que Luismi comenzó a no responder las llamadas, luego le contestaban a Paloma algunos de los empleados de "El Sol" para decirle que él estaba ocupado. Así hasta llegar al congelador. Ella se mantuvo fuera de reflectores desde su sonada separación con el famoso torero en diciembre de 2020, que terminó en divorcio en julio del año pasado. Luego vinieron los diretes de su romance con Luis Miguel y ahora, la alegada separación.



Las evidencias los incriminan. “El Sol” anda de viaje por Miami, mientras ella está en España desde hace más de tres semanas. Paloma viajará a Palma de Mayorca desde mediados de noviembre y pasará Navidad en Barcelona. Luismi estará en Colorado, como lo hace desde hace más de 25 años, desde la semana de Acción de Gracias (jueves 24 de noviembre) y permanecerá allá hasta mediados de enero de 2023.



Además, el intérprete de “La chica del bikini azul” prepara disco y gira, por lo que sus espacios de esparcimiento están muy limitados. La realidad es que una vez más un escándalo en la vida privada del cantante “oportunamente” se hace viral cuando él está a punto de reactivar su trabajo musical; sólo al principio de su carrera no necesitó de ruido mediático alrededor de su privacidad.



Luis Miguel Gallego Basteri, nacido en San Juan de Puerto Rico en 1970, fue criado desde pequeño en México. Grabó su primer álbum a los 12 años, a los 15 recibió su primer Grammy y fue fichando por Warner a los 17. Antes, álbumes como “1+1=2 enamorados”, “Directo al corazón”, “Decídete” o “Palabra de honor”, lo habían consagrado como figura absoluta del panorama musical mexicano. Su posición le abrió las puertas del cine e intervino en las películas “Ya nunca más” (1984) y “Fiebre de amor” (1985). Incluso grabó con la actriz y cantante escocesa Sheena Easton el tema “Me gustas tal como eres”, en un intento de acceder al mercado americano, tema por el que recibiría un premio Grammy.



Tras su fichaje con Warner y comenzar una estrecha colaboración con Juan Carlos Calderón, en 1986 editó “Soy como quiero ser”, con el que cosechó ocho discos de oro y cinco de platino. En 1988 vio la luz “Un hombre busca una mujer”, cuya edición vino acompañada de una extensa gira por Sudamérica. El álbum se convirtió en todo un éxito, incluso en Estados Unidos, donde Luismi consiguió mantenerse durante más de un año en los primeros puestos de la lista latina del Billboard.



De ahí en adelante, todo fue escándalo. Mucho éxito, por supuesto. Incluso enigma, porque Luis Miguel siempre se las arregla para que el halo de misterio en su carrera sea constante. Sea como sea, Luis Miguel es “balón suelto” de nuevo, todo lo demás ya es lo de menos…



Y para cerrar, algunas notitas cortas: Se alistan contratos para el elenco de lo que será la tercera temporada de “La casa de los famosos”. Nuevamente se prepara artillería pesada: Alfredo Adame, Ninel Conde, El Rey Grupero, Christian Suárez y algunos otros que sólo en sus casas los conocen, pero que saldrán convertidos en estrellas refulgentes, pero fugaces. Obviamente las negociaciones económicas no tienen ninguna restricción y mucho menos parecido. Dicen que “según el sapo la pedrada”, y ni modo que le paguen lo mismo a Ninel que al Grupero.



Por más que se empeñen en negarlo, Juan Vidal y Niurka están en un tiempo fuera de su relación sentimental. La cubana asegura que tienen una conversación pendiente, él no dice nada. Lo que es un hecho es que no duró ni 10 minutos el romance, justo como lo vaticinaban los conocedores del tema. Se requiere mucho más que deseo sexual para crear una verdadera historia de amor. Tanto reflector deslumbra el camino hacia una felicidad real.

Pregunta de la semana pasada: ¿Famoso cantante vernáculo que recibió una carta firmada por 10 medios locales, notificándole que no cubrirán su actuación en las Fiestas de octubre de Guadalajara?

Respuesta: Alejandro “El Potrillo” Fernández.



Pregunta de la semana: ¿Actor que dictó exactamente lo que se le debía preguntar en las tres únicas entrevistas que hizo como protagonista de la nueva serie de Telemundo, “El Conde”?