Las discrepancias en torno al “Príncipe de la canción”

No es por intrigar pero José José seguramente no estaría de acuerdo, con las lamentables desavenencias de sus hijos y exesposa.

A pocos días de su cuarto aniversario luctuoso (28 de septiembre del 2023), sus descendientes se adentraron en una dinámica de discordia, desafortunada y mediáticamente muy activa. Nunca terminó de saberse con documentos o pruebas en mano cuál es la verdadera razón del conflicto. Tiene que ver con dinero, como casi siempre, cuando hay un legado de por medio.

Ya se cumplieron dos años de un inminente rompimiento entre Marysol Sosa, alejada completamente de Pepe Sosa y la madre de ambos, la señora Anel Noreña. Como dijera un gran amigo del cantante, “Si Pepe viviera y estuviera al tanto de lo que sucede con sus hijos y Anel, se vuelve a morir del coraje y la decepción”.

Desde el fallecimiento de José, la incertidumbre sobre sus bienes y la repartición era muy especulada. Primero, el desafortunado “malentendido”, entre los hijos de Anel y Sara Sosa (hija de su segundo matrimonio); luego, el escándalo de los inmuebles del ídolo de la colonia Clavería, que si los supuestos departamentos y casas en Miami, los cuales fueron vendidos en la sombra de la ilegalidad.

Después, que si Sara (hija) lanzaría disco con temas de su padre, con nuevos arreglos; que si Sara Salazar (segunda esposa) estaba fuera de sus cabales y obstruida de sus facultades mentales, lo cual dejaba a Sara (hija) a cargo de todos los trámites financieros. Sorpresivamente, hace menos de 24 meses, Anel hizo público que el último testamento que José José firmó notarialmente (en vida), la nombraba como heredera universal. Ahí comenzó el conflicto, cuando lo poco que queda heredable, y que esta todavía en litigio, debería pasar por las firmas de la controversial Anel.

Se habla de regalías, derechos de explotación del nombre e imagen del artista, los que están en poder de autorización de Anel, quien legalemente (según sus propias palabras) es la viuda de José, pues nunca se divorciaron.

En este nuevo esquema es que Marysol Sosa y su esposo Xavier Orozco deciden sacar a la venta un tequila con el nombre de José José. El negocio fue reprobado por Anel, argumentando que ella no había dado la autorización para el usufructo de ese producto.

A partir de ahí todo se complicó irreversiblemente.

Cuentan que en una comida Anel emitió fuertes comentarios contra Marysol, el esposo de ella reaccionó en su defensa y ahí terminó todo: Anel se victimizó ofendida de que la llamaran “loca”. Pepe no da, ni ha dado explicaciones, Marysol explicó que prefiere la distancia al enfrentamiento o la violencia, la hija mayor del ídolo mexicano renunció de palabra a la herencia de su famoso padre.

La discrepancia familiar parece no tener remedio. Es un hecho que uno de los más grandes intérpretes de la música romántica merece un legado de permanencia digno de su obra. No se pierde solo dinero sin explotar su obra, se pierde preservar un amor popular que no tiene precio y sí un gran valor sentimental de la música mexicana.

Pregunta de la semana pasada: Cantante y actriz mexicana, quien planea autoproducirse y protagonizar una famosa comedia musical en Estados Unidos?

Respuesta: Lucía Méndez.

Pregunta de la semana: ¿Actor a quien le dieron las gracias en una telenovela antes de comenzar grabaciones porque su imagen es negativa?