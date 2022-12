La exitosa dinastía de Pepe Aguilar

No es por intrigar pero Pepe Aguilar está en los cuernos de la luna con su espectáculo El jaripeo sin fronteras, considerado como uno de los shows más espectaculares de 2022, comparándolo con los de Elton John, Rammstein y The Weeknd. Esto dicho por la revista Billboard, quien cita que estos espectáculos son de los más producidos y vistosos y con más trascendencia de los que se presentaron en este año, que ya casi se termina, en la Unión Americana.

Sumado a esto, El jaripeo sin fronteras está nominado a un premio Pollstar, organización que verifica la venta de boletos en el vecino país del norte, debido a la impactante y sin precedente cantidad de sold out logrados por un artista mexicano. El triunfo de este show recae en el buen gusto y la magia con la que se representa una alegoría colorida y llena de éxitos musicales con voces educadas. El secreto es la añoranza, la tradición de los Aguilar, padre e hijos, así como la muestra de la unión familiar en su máxima expresión.



Pepe planea un 2023 lleno de innovaciones para su jaripeo que evoluciona, junto con la carrera profesional de la familia. Además, el patriarca de los Aguilar tiene su propio sello discográfico (Machin Records), con el que este 2022 lanzó al grupo “Águila Real” y a un dueto de hermanos que se llaman Irán y David, además de Luciano Luna.

Pepe es un estratega de la industria musical, ha logrado colocarse y colocar a sus hijos en los primeros lugares de popularidad, con triunfos continuados y consistentes, todos como artistas independientes. Ángela Aguilar está imparable, todo lo que hace y dice es noticia y constantemente demuestra su cariño a sus fans. Hace algunas semanas lo hizo con presentaciones históricas en la Ciudad de México y Guadalajara. Primero fue la capital del país durante las celebraciones por el Gran Desfile Día de Muertos, donde “La princesa de la música mexicana” cantó “La Llorona” y “La malagueña” ante un Zócalo capitalino lleno, cerrando un evento que reunió a más de un millón de personas en diferentes puntos de la ciudad, de acuerdo con autoridades oficiales de la CDMX.



Una vez culminada su participación, Ángela viajó a Jalisco para preparar los últimos detalles de su presentación estelar en las tradicionales Fiestas de Octubre de Guadalajara. Apenas 24 horas después de hacer cantar al público capitalino, la joven llegó al Foro Principal del Auditorio Benito Juárez abarrotado más allá de su capacidad original, con 14 mil personas reunidas y más gente disfrutando del concierto desde las pantallas de afuera del recinto.



Ángela, de tan sólo 19 años, es una figura que ha trascendido en el ámbito musical hasta convertirse en todo un ícono cultural de México por su importante relación con las tradiciones del país y la herencia de un legado musical que se mantiene, destacando con el paso de las generaciones. Ha llamado la atención a nivel internacional con dos nominaciones en el Grammy Latino 2022, como Mejor álbum de música ranchera/regional con "Mexicana enamorada" y Mejor canción regional mexicana por "Ahí donde me ven".



De igual forma, ha destacado en otras facetas artísticas al grado de que figuras de talla mundial buscan realizar actividades en conjunto con ella, por lo que recientemente se confirmó su participación como la primera cantante mexicana que desfilará en X Fenty, un evento de moda muy importante en la industria encabezado por Rihanna.

Por su parte, Leonardo Aguilar está de estreno. Su más reciente sencillo se titula "El comienzo del final”, tema de inspiración del mismo Leonardo que aborda el desamor y la traición con el sonido que lo caracteriza y que se suma a su ya sólido repertorio musical. Su talento como cantautor está más que probado con sus temas "Tu méndigo”, ”Recuerdo" y "Una y mil razones".



A pesar de su corta edad (23 años) cuenta con varios años de experiencia presentándose en los escenarios más importantes de México y EU, lo que lo ha ayudado a forjar su madurez artística. Con su primera producción, "Gallo fino" fue nominado en el Latin Grammy en la categoría de "Mejor álbum norteño" y "Mejor canción regional" por "Compromiso descartado".

Leonardo ha tenido la oportunidad de cantar el Himno Nacional de Estados Unidos frente al presidente Obama; así como el Himno Nacional Mexicano en una pelea de box entre el mexicano Saúl "El Canelo" Álvarez vs. el británico Liam Smith.



Con todos estos aciertos familiares, Los Aguilar son sin duda una de las familias artísticas más importantes de México y con mayor trascendencia en el mundo.



Y para cerrar este fin de semana, vengan desde aquí algunas notas cortas:



Ya viene en camino la nueva telenovela producida por Juan Osorio, se titula “El amor invencible”, los protagonistas son Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar, soportados con primeros actores como Leticia Calderón, Guillermo García Cantú, Luz María Jeréz y Alejandra Ambrosi. Es una historia llena del estilo popular y de contrastes que el señor Osorio maneja a la perfección. Con locaciones en Mazatlán, Sinaloa, esta vez se tratará la problemática social de la trata de blancas. El melodrama se transmitirá por Las estrellas a partir de febrero de 2023, sustituyendo a “Cabo”, producción de José Alberto Castro.



Lamentable leer los comunicados de Lucía Méndez, que independientemente de que estén mal escritos, son perturbadores, amenazantes y están fuera de realidad. Todo, a raíz de la transmisión del reality show “Siempre reinas”, en el que la participación de Lucía fue, definitivamente, desfavorable para su imagen pública. Decía mi tía Carmela que “el que se ríe se lleva” y eso fue lo que sucedió con los comentarios de Laura Zapata y Sylvia Pasquel, quienes tacharon de petulante a la Méndez. Lorena Herrera, quien también formó parte del elenco del show, decidió no tomar partido en la ida y vuelta de ironías de las otras tres. A final de cuentas, Lucía anunció que no participará en la segunda temporada de este show. ¡Lástima! Tan poco trabajo que le llega a la autonombrada “diva” y perderlo...



PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Actriz y cantante quien podría ser la protagonista de la nueva bioserie de María Victoria?



RESPUESTA: Aracely Arámbula.



PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Actor que quería revisar capítulo por capítulo de su nueva serie en Telemundo y no se lo permitieron?