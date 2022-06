J Balvin debe medir las consecuencias de sus actos

No es por intrigar pero J Balvin sufre una fuerte desaprobación pública a causa de sus constantes pleitos públicos en redes sociales.

Su historial de agresiones contra sus colegas famosos lo están colocando en el ojo del huracán; los más recientes implicados son con los músicos Residente y Christian Nodal.

Más allá de la polémica y los lamentables resultados, la preocupación de fans y algunos comunicadores es el porqué el colombiano causa constantemente ira en los otros.

Es importante aclarar que el músico urbano ha tenido momentos difíciles en su vida personal. En 2020, sufrió una severa depresión por estrés acumulado, angustia postCovid, además de crisis familiares de salud; asuntos que nadie tiene porqué juszgar o cuestionar, pero que tampoco amparan sus provocaciones públicas.

Balvin ha logrado éxito y fama con esfuerzo consiguiente, desde 2004, cuando lanzó su primer sencillo titulado “Panas”, tras el que destacó como artista original y talentoso.

En 2010 saltó a la bonanza con su disco Real, pronto se convirtió en el favorito de las listas de popularidad. Entre 2012 y 2013 arrasó con premios y giras, conociendo las mieles de la fama. Para 2015 conquistaba Europa y ganaba el Latin Grammy por mejor canción urbana por su tema “Ginza”... el resto son éxitos.

Su vida personal también es sinónimo de llevar buen rumbo. En 2019 salió a la luz su relación con la modelo Valentina Ferrer y en 2021 el nacimiento de su primogénito llamado Río.

Con un historial de triunfo y talento es de pronto incomprensible su actitud de crítica a quienes se aprontan en la carrera de la competencia musical: no pareciera tener necesidad y mucho menos, justificación.

Su primer gran desaguisado fue con Residente de Calle 13, en septiembre de 2021, luego de que el colombiano publicara este tuit: “Los Grammys no nos valoran pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (P.D. ‘Estoy nominado, para que no vengan que estoy dolido)”.

Esto fue acompañado de un llamado en el que invitaba a otros artistas a no asistir al evento que, según él, poco valoraba al género urbano y sus representantes. Lo anterior generó una video respuesta de René Pérez, mejor conocido como Residente, en el que mostró su disgusto ante esta iniciativa, ya que en la ceremonia se haría un homenaje a Rubén Blades y, al no asistir, también se estaría desconociendo el valor de quienes sí fueron nominados.

Hace pocos días arremetió contra los tatuajes de Christian Nodal, burlándose de él y su estilo con una foto, sumando a la mofa su rompimiento con Belinda. Obviamente, recibió respuesta desprobatoria, no sólo de Nodal, sino de la opinión pública e incluso de sus colegas. Es más que evidente que hay una crisis personal que debe antender. J Balvin necesita ayuda.

Pregunta de la semana pasada. ¿Nombre de la exreina de belleza y actriz que tramitó orden de restricción contra el heredero de un cantautor?

Respuesta de la semana pasada: Alicia Machado.

Pregunta de esta semana. ¿Nombre del productor, quien se rumora estaría renunciando a su casa tras perder su exclusividad el pasado viernes?

