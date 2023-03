Hasta siempre, Rebecca Jones

No es Por Intrigar pero... Rebecca Jones dejó en orden hasta su propio funeral y cremación. Así de cuidadosa, empática y cariñosa fue la gran actriz.

No dejó ningún cabo suelto, porque no lo hizo en ningún renglón de su existencia.

Cuentan sus allegados que la controversial actriz supo, desde hace tiempo, que su recaída de cáncer ya era irreversible.

Ante la condena de dejar de estar, en cualquier momento, decidió rodearse de amor con y para todos los suyos.

Con precisión envió un mail a su amiga Ana Celia, con la orden del día en sus funerales.

“No me gustaría que me vieran mal, que me recuerden espectacular”, dijo alguna vez en una cena de cuates, saliendo del Teatro de los Insurgentes. Y no podría ser diferente. Su trayectoria fue brillante y trascendental, lo merecía.

Nacida el 21 de mayo de 1951 en la CDMX, vivió su adolescencia en Laguna Beach (California). Estudió Arte Dramático.

Debutó en 1982 en la telenovela El amor nunca muere, para después completar más de 40 historias capituladas, en la televisión mexicana.

Desde que regresó a México, tras terminar la preparatoria en Estados Unidos, construyó una destacada carrera de más de 30 años de éxitos continuos.

Rebecca lo mismo fue actriz, que directora, productora y empresaria de teatro, cine y tv. No sólo en tierras aztecas, sino que también en compañías transnacionales como NBC y Disney.

Entre sus trabajos mas relevantes se cuentan El ángel caído (1985), Cuna de lobos (1986), La sonrisa del diablo (1992), Imperio de cristal (1994), Para volver a amar (1910), Las malcriadas (2017), siendo Cabo (2022) su ultimo trabajo, que no logró concluir por motivos de salud.

En cine fueron más de 12 de títulos, como Gringo viejo (1984), El misterio de la trinidad (1983), y Tercera llamada (2013).

En teatro fue una delicia con más de 20 puestas, con títulos como El coleccionista (1983), Tengamos el sexo en paz (1987), Rosa de dos aromas (2000), El curioso incidente del perro a la media noche (2014).

En la privacidad de su vida, Rebecca estuvo casada 25 años con Alejandro Camacho, procreando a Max (de 34 años).

Jones fue una mujer que honró el escenario, vibró con sus emociones y que dejó talento sobrado como recuerdo.

Se van a extrañar las recomendaciones de libros, discos y películas. Y ni qué decir de los consuelos en épocas de mal de amores, esos tampoco volverán.

Hasta siempre adorable Rebecca, que retumbe el Jones en el mundo de lo eterno.

Tu legado quedó muy bien respaldado, por acá… Descansa en paz, mi querida amiga…

Para cerrar con broche de oro, algunas notitas cortas.

Los miércoles en el nuevo teatro Versalles se presenta Bravas y breves de cama, producción de Alfonso Martínez, Elizabetha Gómez y Gloria Hilguera.

Se trata de un divertido relato de la lucha del amor propio con la desesperanza y la pasión. Actúan María Rebecca, Germán Girotti, Diana Navarro, César Santana, Miguel Gutiérrez y Fernanda Núñez.

Lamentable la denuncia en redes sociales. Escuchar y ver los “testimonios” de Melissa Galindo acusando a Kalimba de abuso sexual. A las víctimas se les debe creer, siempre. Regla de oro. Pero la situación se modifica cuando la presunta agredida cae en imprecisiones, que son denunciadas con más de 120 pruebas que la llevan al callejón de la duda. El resultado es que los abogados del cantante demandaron ya a Galindo por daño moral y económico.

Pregunta de la semana pasada: ¿Nombre de la maestra y actriz, quien planea llevar a la pantalla grande la vida de Chavela Vargas?

Respuesta:

Adriana Barraza.

Pregunta de la semana: ¿Nombre de la “conductora” a quien ya no la aguantan, en TV Azteca, con sus exigencias y malos tratos y todavía no arranca grabaciones?

