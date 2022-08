Grupo Firma deja en reality su intimidad al descubierto

No es por intrigar pero Grupo Firme está por dar una gran sorpresa, casi han terminado de planear la grabación de su reality show.

Cuentan que la idea comenzó como una broma, con videos con celulares sobre momentos íntimos de la agrupación: en camerinos, en su camión, en los baños, durmiendo, etc.

La idea de publicar la privacidad de los ídolos, aderezada de confesiones y un ingrediente de música popular, es infalible. Inteligentemente, el plan de estos artistas es aprovechar su momento de fama al tope y producir con sus propios medios.

En sus estudios se editarán los 13 capítulos y finalmente se podría negociar la distribución con alguna de las varias plataformas de contenidos que se los han solicitado, y es que Firme es el nombre de moda entre la música regional mexicana.

Han logrado en ocho años de trabajo más de 100 millones de reproducciones de un solo tema (“Ya supérame”), han conquistado una gira internacional de más de dos años con estadios multitudinarios abarrotados.

Por si fueran poco, han arrasado con los premios de su especialidad en los últimos cuatros años de trabajo. El año pasado se llevaron el Grammy como Mejor grupo de banda.

Este 15 de septiembre la agrupación encabezada por Eduin Caz anunció estar lista para amenizar a miles de connacionales que radican en EU durante la celebración de la Independencia de México desde Las Vegas. El concierto, calculado para 65 mil personas, se llevará cabo en el Estadio Allegiant.

Cabe destacar que esta fecha corresponde a la gira Enfiestados y amanecidos 2022, que ha dejado grandes satisfacciones a los famosos. Una de ellas, convertirse en uno de los tours más lucrativos de EU.

Otro de los conciertos que ha causado gran revuelo por parte de los intérpretes ha sido su segunda fecha en Guadalajara, inmediatamente después de su concierto en Las Vegas.

En esta ocasión la agrupación confirmó después de tantos rumores a los invitados que tendrán ese día: Luis Alfonso Partida “El Yaki” y Luis Ángel “El Flaco”. En esa misma fecha de conmemoración patriótica habrá otros varios hispanos actuando en la capital del estado de Nevada. Por ejemplo, Alejandro Fernández en el MGM Grand Garden Arena, Gloria Trevi en el Mandalay Bay, Pacho Barraza en The theater al Virgin Hotel y Enrique Iglesias en el The Theatre at Resorts World.

Hace poco, la conocida agrupación se convirtió en tema de conversación en redes sociales por el homenaje que le hicieron al el “Poeta del pueblo”, José Alfredo Jiménez. La canción fue difundida por medio de su canal de YouTube y a pocas horas de su difusión oficial, ya se encuentra en tendencia en redes sociales y con más de 250 mil reproducciones y 23 mil “me gusta”.

La triunfadora banda originaria de Culiacán, Sinaloa grabó su nuevo sencillo en formato en vivo, y en las imágenes aparecen Alexander García “El fantasma” y Luis Alfonso Partida “El Yaki”, amigos de los integrantes de Firme. La colaboración de los intérpretes regionales seguirá apareciendo a lo largo de lo que resta su gira Enfiestados y Amanecidos Tour 2022 en diversas plazas como en EU y México.

Así las cosas, es más que claro que Grupo Firme está en los cuernos de la luna.

Pregunta de la semana pasada: ¿Actriz que decidió no regresar a las telenovelas por la excesiva cantidad de trámites de contratación que se requieren en la nueva administración de Televisa-Univisión?

Respuesta: Ofelia Medina.

Pregunta de la semana: ¿Grupo regional mexicano que salió decepcionado de La casa de los famosos, porque no los tomaron ni 30 segundos, durante su actuación ahí adentro?

[email protected]