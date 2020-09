Gaby Spaic se instala en el viejo continente

No es Por Intrigar pero... Gabriela Spanic está decidida a conquistar Europa. Desde hace un poco más de un mes la actriz y cantante trabaja de fijo en Budapest (Hungría), participando en el reality show producido por el canal local TV2, con su versión de Dancing with the stars (Bailando con las estrellas).

Pero ésta es sólo la parte inicial del plan global de lo que Gaby y su equipo de trabajo tienen pensado.

Hay planes de hacer telenovelas por Europa del este, más una gira de teatro con la obra Ay por favor, la usurpadora, además de unos cuantos conciertos, por Rumania y Serbia.

La Spanic es la única artista hispana en el certamen de baile, entre otras 11 celebridades europeas. La cantidad de fans que nuestra admirada estrella venezolana tiene en aquellas tierras supera lo imaginado.

En conversación remota, la propia Gaby detalló el impactante trabajo de preparación que el contrato exige por cada noche de gala: “Deben cumplirse 40 horas de ensayo, divididas en ocho diarias, por lo que antes de salir a la pista ensayamos por lo menos cinco días a full time”.

Con este nivel de disciplina y entrega, el tiempo que le queda lo dedica a las clases remotas de su hijo Gabriel (13 años), así como a dar algunos recorridos por los hermosos rincones de Buda y Pest, cuyos callejones le han mostrado pequeños establecimientos de comida casera, boutiques de sedas exquisitas, parques de bellos senderos de flores, pero sobre todo le han provocado mucha emoción al sentirse valorada, admirada y muy querida por la gente que le grita querida Gabriela (con acento ruso) por la calle.

“Después de haber estado tantas veces de trabajo por Europa, esta ocasión me hace sentir como en casa… Nunca había pensado en quedarme por acá tanto tiempo, pero las oportunidades se están dando espontáneamente y parece que el destino me tenía reservada la sorpresa de un éxito deseado, pero inesperado”, explicaba la actriz.

La Spanic ha vivido una repercusión mundial de su trabajo, en la televisión hispana, en distintos continentes. Ha estado en Asia, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá, con la misma aceptación, al aire y en constantes retransmisiones de telenovelas, que hasta hoy continúan siendo un hit de audiencia.

Gabriela ha visitado en más de tres ocasiones de visita Checoslovaquia, Austria, Rumania, Serbia y Rusia.

Telenovelas como La usurpadora (1998), Prisionera (2004) y Emperatriz (2011), han dado la vuelta al mundo.

La repercusión mundial de la carrera de Spanic ha pasado también por Italia, Grecia, China y Croacia, en otros momentos de giras. Terrenos poco explorados por los latinos, donde la carismática estrella ha sido recibida con singulares honores.

No obstante, nada se compara con el amor cosechado en Brasil, por ejemplo. Discreta en sus triunfos, no ha hecho alarde de estos logros pero, investigando, se supo que ha sido recibida como diplomática, ocasionando multitudes en centros comerciales y televisoras locales de aquellas tierras sudamericanas.

Los números en las audiencias, nunca dejan duda. Traducidas al portugués, varias de las historias protagonizadas por Spanic fortalecieron su imagen en la televisión brasileña, en los últimos 12 años.

Así es como se construye una carrera de 360 grados en el globo terráqueo, con trabajo consistente y estratégico. Tal vez extrañemos a Gaby en México por una larga temporada, pero las grandes estrellas son atraídas por los aplausos, presupuestos correctos y proyectos trascendentes.

Así pues, huele a “Operación triunfo” para Gaby Spanic por mucho rato, aunque no sea en tierras aztecas.

Tiempo pasó antes de disfrutar una historia de calidad y entretenida, como la producida actualmente por Giselle González. Imperio de mentiras tiene todos los elementos del melodrama impecable. Un libreto inteligente, elenco de intérpretes brillantes, realización astuta, suspensos inesperados y amor verosímil.

Es claro que Angelique Boyer, Andrés Palacios, Leticia Calderón y Patricia Reyes Spíndola se están apropiando de las mejores cinco horas semanales de ficción, en la televisión mexicana.

Son prueba de que sí es posible combinar las buenas historias con fórmulas de entretenimiento comercial sin hacer comedia involuntaria o degradar los relatos.

Lástima que sólo representan una aguja en el actual pajar… Para buena fortuna, ya vienen de camino Juan Osorio (Qué pasa con mi familia), Rosy Ocampo (Vencer el miedo) y Carmen Armendáriz (Te acuerdas de mí), para regresar al camino de El Canal de las Estrellas y dejar en el pasado el episodio de la Fábrica de sueños, que más bien pareció una insípida manufactura de insomnios y pérdidas financieras que todavía sigue pagando la nueva administración de Televisa.

Pregunta de la semana pasada: ¿Nombre de la actriz y cantante, quien se perfila como la favorita para ganar el reality Tu cara me suena, producido por la cadena Univisión?

Respuesta: Chantal Andere.

Pregunta de la semana: ¿Nombre del cantante español, quien se deberá enfrentar a la furia fiscal europea, a más tardar la semana que entra?

