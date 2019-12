El sospechoso caso de OV7

No es por intrigar pero... pareciera que los miembros de OV7 juegan a la estrategia publicitaria (orquestada y coreografiada)… Algunos hechos coinciden, para completar el rompecabezas sobre las verdaderas razones y objetivos del “supuesto pleito”.

Todo comenzó con un comunicado de Ari Borovoy (y su empresa de representaciones artísticas —Bobo Producciones—), anunciando que sus compañeros de agrupación musical quedaban fuera del concepto de gira 90’s pop tour.

Mariana Ochoa reaccionó con llanto ante la “sorpresa” de su exclusión.

Algunos rumores apuntaban a un posible desfalco injustificado. Otros tantos aseguraban que Oscar, Mariana y Lidia fueron descubiertos por Ari, negociando a sus espaldas, para convertirse en un trío.

Unos cuantos más aseguraron que se trató de una estrategia publicitaria para crear expectación alrededor de la gira de los 30 años de OV7. Ahí comenzaron preguntas sin respuesta. Luego de la reconciliación, vino el famoso “abucheo” a Ari en el penúltimo concierto de la Arena… Él comentó: “Tiempo al tiempo”

En menos de 24 horas el “conflicto”, era historia sin origen real… Lo que nadie supo, es que días antes del “boom” publicitario, todo parece indicar, Oscar se reunió con Julissa y le solicitó su apoyo (autorización, para ser más precisos), para arrancar un proyecto de una serie de 13 capítulos sobre la historia de OV7, que les estaba proponiendo Netflix.

La creadora de la Onda Vaselina no cedió a la propuesta. Con humildad y cariño, no les concedió su soporte a los hijos pródigos. Se supo que a ella no le resultó atractivo el proyecto… Ari también buscó a la legendaria estrella del rock.

Esto desenmascararía una hipótesis más precisa de la “supuesta bronca”. Dejaría más que claro que todo fue planeado y documentado, por las cámaras de Netflix, para servir de rampa de impulso al lanzamiento de su serial, ya en filmación, desde entonces. Lo bueno, de todas estas explicaciones, que hacen coincidir un rompecabezas inconcluso es que al paso de los meses dejará a descubierto la verdad. Tal vez Ari siempre tuvo razón… y sólo hay que darle “tiempo al tiempo”.

Ahora resulta que Verónica Castro, siempre no está retirada, como ella aseguró. Según indiscreta información del actor Manuel El Flaco Ibáñez, la actriz terminó la filmación de la película para Netflix Miss Granny, acompañada en el elenco por Eduardo Santamarina y Natasha Dupeyrón; parece que la Vero no se fue... Verla de nuevo en la pantalla de tv en abril de 2020 será un verdadero placer.

Para todos quienes disfrutan la información extra, hay noticias para consultarse en www.eluniversal.com.mx. En esta oportunidad, encontrarán detalles de las novedades musicales de Aracely Arámbula.

Pregunta de la semana pasada: ¿Título de la nueva serie de comedia protagonizada por Adrián Uribe, donde interpretará dos personajes simultáneamente?

Respuesta: Como tú no hay dos.

Pregunta de la semana: ¿Nombre de cantante juvenil, quien ha sido nombrada, por la crítica especializada, como la nueva reina de la cumbia?

Comentarios bienvenidos:

[email protected]

Twitter: @LuisMaganaMex