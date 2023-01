“El potrillo” arranca 2023 a ritmo de pop y mariachi 

No es por intrigar pero Alejandro “El potrillo” Fernández arranca 2023 con nuevo sencillo y gira sudamericana. La nueva canción es una fusión rítmica (mariachi-pop) que se titula “Inexperto en olvidarte”, melodía de la inspiración de Amanda Coronel y Fernanda Díaz realizada bajo los acordes de mariachi pero con la acertada inclusión del acordeón, lo que le da un toque más ranchero a esta balada en la que las compositoras retratan a un protagonista que logra reflexionar respecto a sus actos, enfrentados a ciertos aspectos tóxicos arraigados en la masculinidad tradicional.



El estilo de “El Potrillo” es inconfundible, desde los primeros acordes se identifica la nitidez y potencia de su voz. Es bien sabido que a lo largo de su carrera ha logrado sorprendernos con su versatilidad en diferentes géneros, siendo el más fuerte el regional mexicano, en donde su sensual porte ha brillado y conquistado a mujeres y hombres de todos lados.



“Inexperto en olvidarte” ya está en los primeros lugares de popularidad en plataformas digitales, al igual que en las estaciones de radio de toda América Latina. El video, que fue grabado en la Hacienda Defranca en Zapopan Jalisco, ya puede disfrutarse con todos sus matices en el canal oficial del cantante en YouTube.



Paralelo a este estreno, Alejandro continúa con su exitosa gira Hecho en México, misma que llevará a lo largo y ancho de Sudamérica, dando inicio el próximo 21 de febrero en uno de los escenarios más importantes de la música: El LXII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile. Este tour llevará al “Potrillo” a Chile, Paraguay, Perú, Ecuador y Colombia.



La grandeza de la carrera de Alejandro no tiene vuelta de hoja. Ha vendido casi 40 millones de discos a lo largo de su carrera obteniendo el Grammy en dos ocasiones (2000 y 2004), así como un impactante premio de YouTube por más 100 millones de visitas al videoclip “Hoy tengo ganas de ti”, que interpretó al lado de Christina Aguilera.



En septiembre de 2017 Alex lanzó el disco “Rompiendo fronteras”, con el que triunfó en ventas y giras por más de un año, incluso fue tal el éxito que se reeditó una versión de lujo del mismo álbum. El primer sencillo fue “Quiero que vuelvas” y fue reconocido con Disco de Platino en México y Disco de Oro en Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Mientras que su segundo sencillo, “Sé que te duele” recibió Disco de Oro en Colombia.



Sus fans y los que han trabajado en su carrera no olvidan fácilmente los esfuerzos que lo han llevado a conservar el sitio que ha conquistado, como el único intérprete latinoamericano triunfador con música de mariachi mundialmente y con números millonarios de repercusión. Desde 1992, cuando lanzó el primer sencillo de su carrera, “Brumas”, hasta el día de hoy, “El potrillo”, ha grabado más de 18 discos, vendido más de 100 millones de copias y obtenido todos los premios que un cantante puede soñar. Del tal modo, que para “El potrillo” los retos musicales son cotidianamente metas alcanzadas y este nuevo sencillo no será la excepción.



Para aderezar el fin de semana será suficiente con algunas notas cortas: Como era de suponerse, comenzó el desplumadero de talento en “Venga la alegría” de televisión Azteca. Sale la “Bebeshita” de la emisión de fin de semana, al alimón que las transmisiones de lunes a viernes de Roger González y el chef Ismael “El chino” Zhu quedan fuera. En el caso de los dos caballeros es lamentable la noticia pues sus personalidades son de las que suman a la pantalla y el entretenimiento. En el caso de ella, fue inexplicable desde el primer minuto que la convirtieran en “conductora” sin ningún talento y mucho menos gracia. ¿La novedad? Un animoso regiomontano, Kike Mayagoitia, que se integró al matutino de sábado y domingo, desde ayer.



Por quinto año consecutivo, Pablo Montero se presentó en la Central de Abastos para repartir juguetes a los hijos de los trabajadores de este gran mercado capitalino. Los pequeñitos, tenderos, señoras, acomodadores y bodegueros consideran a Pablo parte de su familia. Lo reciben con porras, flores, quesadillas, aguas de horchata y hasta gorras con letras bordadas con los nombres de sus locales. El intérprete de “Mi piquito de oro” se deja querer y hasta que se acaban los juguetes, se va. Pablo viene en menos de un mes con el lanzamiento de un nuevo disco y varias canciones de tributo a Vicente Fernández (q.e.p.d).



PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Actor a quien lo está tentando un regreso al teatro musical tras una irresistible oferta en Broadway?

RESPUESTA DE LA SEMANA PASADA: Luis Gerardo Méndez.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Nombre del “personaje” que recibirá una fuerte denuncia pública que lo dejará “en shock” mañana a las 14:30 horas en un canal de YouTube?



Por: Luis Magaña

[email protected] Por: Luis Magaña