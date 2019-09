El momento de Adrián Uribe

No es por intrigar pero Adrián Uribe está en todo y con gran éxito. Tiene tres programas de televisión al aire, constantes giras de comedia con varios espectáculos, además de muchos proyectos de cine y teatro.

Desde 2016 se transmite Nosotros los guapos, que a la fecha sigue en pantalla con nuevos capítulos. Todas las noches de domingo, desde hace mas de dos meses aparece como investigador en el singular reality ¿Quién es la máscara? Además de estar grabando la nueva temporada de 100 mexicanos dijieron, que sin duda, ha consagrado al Vítor, ese personaje que no sólo ha internacionalizado al comediante, sino que además lo ha convertido en un clásico.

Adrián se vende como pan caliente con los shows que tiene montados para presentaciones personales. Independiente del que tiene montado en solitario, con sus personajes y sketches.

Tiene otro que realiza desde hace mas de dos años con Consuelo Duval (En pareja dos). Y si a este le agregamos el que todavía tiene armado con Omar Chaparro (Imparables); entonces ya son varias opciones para contratarse en gira.

Pero no siempre fue así, Uribe es producto de constante trabajo y esfuerzo sostenido. Durante muchos años tocó puertas sin escuchar respuestas. Hizo shows en fiestas infantiles, creó personajes para pequeñas participaciones como en Despierta América (Univisión) a un divertido tamalero, pasando también por Un nuevo día (con Rebecca de Alba y César Costa), hasta que un día inventó al Poncho Aurelio en el programa Más deporte y le pegó al gusto popular. De ahí le llega la oportunidad de actuar en La hora pico. Poco a poco le fueron surgiendo oportunidades de proyección al comediante.

Para 2003, participa en el reality Big Brother VIP, pero la gran sorpresa la dio en 2005, cuando ganó el segundo lugar de Bailando por un sueño, ya luego de eso, todas fueron participaciones estelares.

El mundial de 2006, la telenovela Alma de hierro fueron sus pasos siguientes. En el cine también ha tenido logros interesantes, como por ejemplo la cinta Suave patria (2012), al lado de su amigo Omar Chaparro. En 2014 da el salto como conductor del show Bailando por un sueño, que fue el antecedente de su consolidación con 100 mexicanos dijieron.

Este crecimiento profesional también llegó acompañado de exposición involuntaria de su vida privada. Estuvo casado con la actriz Karla Pineda (2002-2008) pero luego de su divorcio le han caído miles de romances (algunos reales y otros ficticios), con muchas otras damas: Marjorie de Sousa, Angelique Boyer y Marimar Vega, entre otras. Caballeroso y discreto, él no confirma, ni niega nunca sus amoríos. Actualmente, parece estar muy enamorado de la modelo brasileña Thuany Martins (27 años).

Lo que nadie sabía es que la semana entrante comenzará un nuevo programa de televisión. Se trata de una primera temporada (13 capítulos) de una comedia titulada Como tú no hay dos. Hará doble personaje, un pobre y un rico que por circunstancias del destino coinciden en la vida. En la historia compartirá créditos con Claudia Martín y Ferdinando Valencia, producidos por Carlos Bardasano. Hoy por hoy, Adrián Uribe esa en los cuernos de la luna.

Impactante lo que puede suceder cuando la gente famosa no tiene nada que esconder. Cynthia Klitbo estuvo de viaje en el puerto de Mazatlán con Francisco Gattorno. Lo que no supieron los que insinuaron un regreso amoroso es que no iban solos, un grupo de amigos los acompañaban y además ellos son muy buenos amigos desde hace muchos años, desde el tiempo que estuvieron casados (1995-1997) y luego divorciados. No hay delito que perseguir, los fotógrafos llegaron cuatro días tarde, ya habían estado por allá, ellos dos y sus cinco amigos. En fin, la ilusión del amor, entre estrellas, siempre será tema mercantilmente interesante…

