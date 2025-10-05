El fenómeno que no se apaga: "La Casa de los Famosos México"

No es por intrigar pero "La Casa de los Famosos México", en su tercera temporada, se consolida como el negocio más rentable de la televisión mexicana actual. Independientemente del resultado de esta noche, la verdadera ganadora fue la caja registradora de la televisora de San Ángel. Entre anunciantes y récords de audiencia, la producción de Rosa María Noguerón volvió a hacer historia. Tanto así, que en medio de la controversia y de los gustos polarizados, ya se confirmó la realización de la cuarta temporada, para agosto de 2026.

Un total de 68 clientes confirmaron su participación con distintas marcas; de ellos, 35 fueron nuevas casas comerciales que no habían estado en temporadas anteriores. Las ventas crecieron un 20% respecto a la segunda edición (que tenía el récord). Se realizaron más de mil 300 acciones comerciales integradas al aire para promocionar marcas. En lo que va de la temporada, el programa ha tenido más de 132 millones de espectadores.

La audiencia dominical en "Las Estrellas" supera en más de 190% a la competencia más cercana. Durante la novena Gala de Eliminación, realizada hace algunos días, se reunieron más de 14.6 millones de personas solo en televisión abierta. Esa gala también registró el mayor número de votos en lo que va de las transmisiones: 25.3 millones, con lo que se acumulan ya más de 151 millones de votos.

ViX alcanzó 27.9 millones de usuarios, logrando la mayor permanencia en su modalidad Acceso Total, con 54% de usuarios activos. A esto se suman 779 millones de reproducciones de video en internet. Las redes oficiales del programa cuentan con 14.9 mil millones de visualizaciones, 18.1 mil millones de impresiones y 611 millones de interacciones en Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube. El sitio oficial de LCDLFMX ha llegado a más de 23.9 millones de usuarios. Negocio redondo, sin duda.

Desde su llegada a la televisión mexicana en 2023, "La Casa de los Famosos México" se convirtió en un fenómeno mediático y social que redefinió el formato de los reality shows en nuestro país. La primera edición, conducida por Galilea Montijo y con la presencia del panel de "La Jefa", reunió a personalidades del espectáculo, la música, el deporte y las redes sociales.

Entre los momentos más recordados estuvieron las tensiones por la convivencia, los romances inesperados y las discusiones encendidas, que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales. El triunfo de Wendy Guevara, integrante del grupo "Las Perdidas", marcó un precedente: se convirtió en la primera mujer trans en ganar un reality de este calibre en México. Un hecho celebrado dentro y fuera del país como un paso hacia la representación y diversidad en la televisión abierta.

En 2024, la segunda temporada llegó con mayor expectativa y un casting de alto impacto. Figuras del espectáculo tradicional se mezclaron con influencers, lo que amplió la audiencia y generó choques generacionales dentro de la casa. Entre los momentos más sonados estuvo la rivalidad de dos bandos claramente definidos, que convirtió cada gala en un evento de estrategias y lealtades. El ganador fue Mario Bezares, quien logró coronarse gracias a su carisma, resiliencia y la lealtad de una base sólida de seguidores.

Este formato de reality de famosos se ha realizado en países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, España, Italia, Reino Unido, Francia, Portugal, India, Filipinas y Sudáfrica. Pero como México no hay dos: en ninguna de esas naciones se han logrado las cifras y el fenómeno social que aquí se vivió. Nuestra tierra azteca se paralizó para opinar, divertirse, entretenerse, sufrir y tomar partido.

Así que hoy se apagarán las luces de la casa, pero solo para recargar baterías y regresar con nuevos bríos en 12 meses.

Para cerrar, unas notitas breves:

Belinda y Mariana Treviño debutaron en "Mentiras el musical" con sala llena, demostrando que el teatro se disfruta en vivo y sobre el escenario. La adaptación de la serie fue de alto presupuesto, aunque criticada en la manufactura, cuyo formato quedó a deber. No obstante, volvió a catapultar a la triunfadora puesta en escena, que ya cumplió 16 años en la cartelera de la CDMX. Ver a dos grandes juntas en un clásico es un acontecimiento. Lo mejor es que es muy probable que el gran productor Alejandro Gou tenga casi lista una gira por el interior de la República con estas dos grandes estrellas. No cabe duda de que "los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán".

Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se llevarán a cabo el 23 de octubre en el James L. Knight Center, en Miami, Estados Unidos. Habrá un elenco espectacular encabezado por Laura Pausini, Ozuna, Olga Tañón, La Arrolladora Banda El Limón, Danny Ocean y muchas otras estrellas. Pero todo esto pasó a segundo plano cuando se supo que Emiliano Aguilar estuvo "invitado" y luego "desinvitado". Fue lamentable ver al hijo incómodo del gran Pepe insinuar que su cancelación en el evento fue provocada porque su familia política amenazó con el típico "él o yo, los dos no cabemos en el mismo evento". ¿Verdad o mentira? Se sabrá muy pronto.

Pregunta de la semana pasada: ¿Nombre de la actriz que, según todos sus amigos, trae cara de enamorada y renovada aunque ella lo tenga muy en secreto?

Respuesta de la semana pasada: Leticia Calderón.

Pregunta de la semana: ¿Cantante y actor a quien todo el equipo técnico de la comedia musical en la que trabaja le tiene miedo por agresivo y violento?