El dilema de dónde pasará Luis Miguel las fiestas

No es por intrigar pero corren rumores de que existen problemas entre Luis Miguel y su actual novia, Paloma Cuevas.

Presencias cercanas al ídolo cuentan que la pareja está teniendo conflictos en organizar sus tiempos de convivencia familiar. El Sol nunca tuvo una estructura de lazos filiales. Sus padres, hermanos, tíos, primos y hasta amigos jamás fueron integrados a su lado. Su soledad e independencia fueron cotidianas desde su adolescencia.

Luismi se forjó solo, no entiende el significado de familia porque realmente no la conoce. Durante los casi 10 años que vivió con Aracely Arámbula, la oportunidad de reestructurar sus dolores pasados con la sombra del abandono fueron constantes, pero ni siquiera el amor a sus hijos le construyó un vínculo familiar. Nadie puede replicar lo que no ha disfrutado.

El regreso del artista ha causado furor. Foto: EFE

El punto es que estas navidades Paloma y Mickey reviven el dilema del fin de año 2022. En dónde y con quiénes disfrutarán las fiestas decembrinas. Que si en Aspen (Colorado), como le gusta a él, o con la familia de ella en España; elección por demás conflictiva cuando se trata de negociar egos y afectos.

Resulta impactante que, aparentemente, el artista sienta más atracción hacia sus parientes políticos que por sus hijos consanguíneos, a quienes tiene más de cinco años de no contactar ni por teléfono. Por más que se empeñe en hacer notar públicamente impedimentos para ver a sus retoños, la realidad es que no los ha buscado y cuando lo intentó, los dejó plantados.

En el carril de junto, Luismi continúa triunfando profesionalmente. Su gira 2023-24 todavía tiene mucho qué ofrecer. Tras las más de 60 fechas acumuladas entre Sudamérica, USA y la República Mexicana, concluirá este miércoles 20 de diciembre y reanudará el 17 de enero de 2024 en República Dominicana, abarcando más de 100 conciertos mas hasta noviembre próximo, cerrando el 25 de ese mes en Toluca.

Esta vez pasará por Argentina, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Chile, Estados Unidos, España y Canadá, cerrando de nuevo en México entre octubre y noviembre 2024.

Los rumores de que estrenará tres temas musicales antes de que termine el próximo año son inconsistentes. Unos dicen que ya tiene grabadas y masterizadas 12 canciones pop y 10 de mariachi; otros aseguran que decidió grabar unos diferentes ahora que reconectó con algunos compositores españoles. La realidad es que se extraña que El Sol haga nueva música.

Como sea, Luismi siempre es noticia, marca récords y continúa brillando.

Para cerrar, vengan desde aquí algunas notas cortas: Imperdible el espectáculo de ballet del Cascanueces en el Auditorio Nacional, hasta el 23 de Diciembre. La Compañía Nacional de Danza presenta la versión coreográfica de Nina Novak, basada en la original de Lev Ivanov y arreglos coreográficos de la compañía del INBAL, cuya icónica música de Piotr Ilich Chaikovski será interpretada en vivo por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Presentaciones en las que, por primera vez, participa Julia Cruz, directora de orquesta española.

Salma Hayek y Penélope Cruz se hicieron amigas incondicionales desde su coincidencia profesional en la cinta Bandidas (2006). Hasta estas fechas, continúan frecuentándose y consintiéndose siempre. Algunas veces Penélope le ha hecho fiestas sorpresa a Salma y esta vez fue la veracruzana quien le armó un desayuno a la española para festejar el cercano estreno de su película Ferrari. Fue una lluvia de estrellas y amigos en, el lujoso hotel de Beverly Hills estuvieron Kristen Stewart, Eiza González, Vin Diesel y Geena Davis.

Pregunta de la semana pasada: ¿Actor, director y productor mexicano, quien pretende regresar a los escenarios teatrales, pero en Broadway?

R: Eugenio Derbz.

Pregunta de la semana: ¿Actor africano que será el protagonista de la nueva telenovela que está en manos de la productora Lucero Suárez?