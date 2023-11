El caso Miss Universo: la riña entre Jones y De la Vega

No es por intrigar pero Cynthia de la Vega es la nueva directora de Miss Universo México. La regiomontana de 32 años de edad obtuvo el título de Nuestra Belleza Mundo México en 2010, por lo que tenía derecho de ser la representante nacional en Miss Mundo, pero antes de la fecha del concurso internacional, la organización Nuestra Belleza decidió quitarle la corona y destituirla de su cargo, supuestamente por “indisciplinada”.

La joven se defendió diciendo que la verdadera razón de su destrono había sido su peso. Dijo que Jones le pidió adelgazar en menos de un mes, de lo contrario se iría su oportunidad de representar a México en Miss Mundo 2011.

“Pero no me ayudaron, las clases y el nutriólogo me fueron negados, que porque ella no invertiría dinero en mí si no bajaba de peso”, reveló Cynthia.

La enemistad entre ambas se volvió popular. Lupita Jones fue directora de Nuestra Belleza México por 24 años. En 2018, tras un disputa legal por los derechos del nombre del concurso, la franquicia cambió el nombre por Mexicana Universal. Son más de 30 años de Jones al frente del certamen de belleza. Durante su administración se obtuvieron dos títulos de Miss Universo para nuestra patria: Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2021).

La misma María Guadalupe Jones Garay, verdadero nombre de la hoy exdirectora, fue Señorita México en 1990 y luego ganó el Miss Universo en La Vegas en 1991. Fue ella misma quien denunció ciertas irregularidades en los apoyos a las chicas por parte de Carlos Guerrero, el entonces fundador y dueño del certamen. Poco tiempo después, Guerrero se peleó con Televisa y fue Lupita quien se quedó con la dirección del concurso. Treinta años después la historia se repite, Jones denunció a Guerrero y lo sustituyó. Y ahora, Cynthia, quien tuvo roces con Lupita, toma su lugar.

La nueva dueña de la franquicia mundial de Miss Universo es una dama transexual de nombre Anne Jakrajutatip, multimillonaria y acaudalada debido a JNK Global Media Public Limited, la empresa de medios de comunicación más exitosa de Tailandia. Los desacuerdos entre Lupita y la nueva dueña de Miss Universo fueron evidentes tras los cambios en el certamen: ahora se aceptarían mujeres casadas, transexuales y de tallas extra; un concurso por demás inclusivo. La parte inadmisible de este cambio de dirección no es quien llega y quien se va, sino la forma en que se llegó a ese punto. Que nadie haya tenido la elegancia de notificarle a Jones que ya no sería la directora no era necesario. ¿En qué parte quedó el agradecimiento?

Pregunta de la semana pasada: ¿Mexicana que encabeza la lista de posibles protagonistas de la versión mexicana del musical Sunset boulevard?

Respuesta: Angélica María.

Pregunta de la semana: ¿Actor caribeño, quien ha sido perdonado por su esposa por varias infidelidades?