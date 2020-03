El arte no se encierra

No es por intrigar pero... el Covid-19 ha resultado la ocasión para descubrir alianzas de expresión artística inéditas.

En medio de la desolación, desconcierto y miedo, ser testigos de una videollamada entre Yuri y Lucero, planeando un dueto, son conversaciones que en otro momento hubieran sido privadas.

El encierro está ocasionando que el arte se desborde por las redes sociales.

El pasado viernes 27 de marzo fue el día mundial del teatro. Los actores no se limitaron porque los escenarios vivos estuvieran cerrados, por medidas sanitarias. Dieron rienda suelta a lecturas de atril, como Ana Silvetti, Cecilia Suárez y Cynthia Klitbo, a través de sus redes sociales. Hubieron ya, musicales épicos como los creados por Alejandro Sanz y un acústico con dos amigos, en la sala de su casa.

Es impactante como el arte siempre se manifiesta, por donde encuentra espacio.

Ahora no ha quedado más opción que encontrar formas de alternativas, vimos a Alberto Estrella haciendo pequeños monólogos desde su casa y Mauricio Martínez desde su departamento en New York… Mimoso cantando con su guitarra desde su jardín, Kevin Ortiz cantando a capela, complacencias de sus fans, con canciones que no son lo que típicamente estamos acostumbrados a escucharle, que ni siquiera son del género regional mexicano al que él esta adscrito… Alma Cero dando clases de salsa y cumbia a la distancia.

María León explicando técnicas de “pol dance”, además de “tips”, para ejercitar los músculos con sillas y un tapete… El entretenimiento artístico (vía cibernateca), podría dar opciones, para llenar todo un día de variedades, sin salir de casa y con lluvia de estrellas garantizada, pero sobre todo con el atractivo de que haber sido completamente gratuitos y con un alcance masivo mundial.

Este estilo podría ser una nueva alternativa de diversión, que bien es susceptible de comercializarse, con el tiempo.

Un concierto virtual es más fácil de patrocinar. Claro que la emoción de un espectáculo vivo nunca dejará de hacer vibrar el espíritu.

Por ejemplo, dejar de lado las entrevistas presenciales con los famosos e intercambiarlas por videollamadas le darían una inmediatez a la información, muy adecuada para la velocidad con la que la vida transcurre en este 2020…

La fiesta de disfraces que organizó Thalía con sus fans, fue un verdadero ritual de amor a distancia.

La imaginación es la mejor cómplice de la creación, Carlos de la Mota relató a sus fans un cuento de terror, que verdaderamente hacía posible viajar a la mazmorra, en la que el actor situó su historia.

Mientras tanto, en otro espacio en vivo, Lucero hacía un karaoke de dos horas con sus fans, con éxitos de toda su carrera, cantados por ella misma, en directo. Hubo banda, mariachi, pop y sobre todo la naturalidad de una artista, sin ninguna parafernalia, escenografía o vestuarios especiales.



Lucero hizo un karaoke de dos horas con sus fans, con éxitos de su carrera. Foto: INSTAGRAM

Mariah Carey y Fat Joe hicieron una fiesta rítmica, con sus familias haciendo coros y merodeando, mientras ellos creaban un tono con letra “ad libitum”.

Escuchar las confesiones de amigos entre Daniel Arenas, Ana Brenda y Mayte Perroni.

Descubrir ese lado, fuera de escena, que nunca les podemos ver, ha sido muy revelador pero además inimaginable… de muchos ni siquiera se sabía que fueran tan cercanos.

Poncho Lizárraga poniendo sus discos de vinil y platicando de la historia de la banda El Recodo.

Casi al mismo tiempo, María José platicando anécdotas de Kabah, mientras sus fans le pedían canciones de los 80 y ella se las cantaba o se las ponían en su estéreo.

Juan Soler filosofando sobre el miedo y la soledad, justo cuando Camila Sodi comenzaba a leer cuentos para los niños, que como ella misma y su hijita, pudieran haber dado positivo, a la prueba de esta terrible pandemia, de la que todos quisiéramos sacar algo positivo.

Han sido oportunidades únicas de escuchar a Isabel Lascurain de Pandora, y a Julio de Reik, platicando de sus discos favoritos y cantando fragmentos de canciones, que no son de su catalogo musical. Jesse & Joy cantando con una guitarra y un teclado temas que fueran éxito en voces de Juan Gabriel, José José y Donna Summer. Benny Ibarra y su esposa Celina del Villar, dando consejos prácticos, para aprovechar este parteaguas histórico, para integrarse como pareja.

Juanes y Fonseca creando una canción inédita, a través de un teléfono… Patty Manterola y Eduardo Verástegui hablando de la belleza de la familia, con el mismo entusiasmo que Aracely Arámbula se dejaba cuestionar por sus fans, que desesperados le buscaban novio…

Es un hecho que el mundo se ha transformado, en tiempos de crisis, todo se ve vuelve más auténtico, menos elaborado y sobre todo más cercano…

Ojalá el arte siempre nos llene el alma y nos fortalezca la sensibilidad, como que sea que encuentre salida a su expresión...

Mientras tanto, Miguel Bosé sepultaba las cenizas de su madre Lucía Bosé (89 años), quien falleció víctima de esta terrible enfermedad de Covid-19, sin haber podido ni siquiera hacer una velación, como es la costumbre. Fue una ceremonia privada, sólo con dos familiares y un amigo.

