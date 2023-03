Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, ¿abren su intimidad?

No es por intrigar pero Eduardo Capetillo, Biby Gaytán y su familia parecen estar negociando con un par de empresas de contenidos digitales la producción de un reality show.

No es la primera vez que les llega un ofrecimiento de este estilo pero, según cuentan, en esta ocasión, Amazon o Disney podrían ser los ganadores. Ya hubo un intento un tanto desangelado en 2021. No hubo historia, sólo la anécdota de una fiesta de las bodas de plata de los famosos. Una cadena de televisión hispana produjo este reportaje muy limitado de la convivencia de los Capetillo en su rancho, que tampoco logró trascendencia.

Lo que viene, aseguran, sería una temporada de 13 capítulos que revelará la relación con sus hijos, sus momentos bohemios, tristezas y angustias.

Eduardo y Biby son celebridades de siempre. Su historia de convivencia está muy cerrada para el público. Ese halo de misterio provoca todavía más la necesidad pública de información. La historia de este singular matrimonio de estrellas inició en la televisión y saltó a la realidad.

Gaytán y Capetillo compartieron protagónico en 1992 en la telenovela Baila conmigo, en donde se enamoraron. Tras dos años juntos, se casaron en la Hacienda de Chiconcuac, Morelos el 25 de junio de 1994. Unos meses después de su boda nació su primer hijo, Eduardo Jr., tres años después, Ana Paula y en 1999 nació Alejandra. Luego de 15 años criando a sus tres primeros hijos, el matrimonio recibió a los gemelos Daniel y Manuel (2014).

Tanto Eduardo como Biby han tenido sus coqueteos con la política, Eduardo fue candidato para la alcaldía de Ocoyoacac, en el Estado de México, en 2018 por el PRI, y Biby para el mismo puesto de elección popular en 2021 por el PAN.

Recientemente, Capetillo actuó en la serie Donde hubo fuego, en donde hizo pareja con Itatí Cantoral interpretando al jefe de una estación de bomberos. Por su parte, Biby protagonizó en 2019 la adaptación del musical Chicago personificado al legendario personaje de Velma Kelly, para posteriormente participar en el programa de tv ¿Quién es la máscara?, con el entrañable personaje de Triki.

Así pues, todo apunta a que un matrimonio estable, enigmático y famoso, podría abrir su intimidad y capitularla para que el gran público la admire desde la comodidad de su hogar. Biby y Eduardo podrían seguir los pasos de otras celebridades cuya privacidad se cotiza en muchos ceros... Ya se verá pronto.

Vengan desde aquí algunas notas breves: Mientras la preocupación del equipo de trabajo de Luis Miguel se centra en publicar en sus redes sociales que no tiene orden de aprehesión por la falta de pago de pensión alimenticia de sus hijos Miguel y Daniel, la realidad los aplasta. Efectivamente, el peligro de detención no existe, pero la deuda sí. Gallego Basteri (apellidos de “El Sol”), no ha cubierto las cuotas que le marcó la ley para la manutención de sus hijos, desde diciembre de 2019. Y eso no cambia. “Mágicamente” apareció un documento que, aparentemente, probaba que Luismi estaba al corriente de pagos de mensualidades; lo que realmente sucede es que existe una demanda de falta de pago pero no ha comenzado el juicio pertinente, por lo tanto, la situación del deudor no está actualizada porque no hay querella legal en curso todavía y para la ley no hay prueba de adeudo. Lamentable que un padre tenga que ser expuesto públicamente para hacerse cargo de sus responsabilidades.

Otro terrible escándalo de la familia Guzmán-Pinal y nuevamente a cargo de Luis Enrique Guzmán. En esta ocasión, se publicaron unos audios de una conversación telefónica de Mayela Laguna (esposa de Luis Enrique) exponiendo fuertes confesiones sobre robos de arte y oro en la casa de la señora Silvia Pinal. Según las palabras de la esposa de Luis Enrique, en el hurto participaron ella y su marido. Luis Enrique publicó un comunicacdo argumentando que estos audios fueron manipulados a propósito para “evidenciar” al verdadero culpable del ilícito. Es dificil de creer la versión, pero la realidad es un injustificable abuso a una señora de la tercera edad que no tiene perdón, como sea que haya sucedido. Y si no es verdad, también habrá que comprobarlo.

Pregunta de la semana pasada: ¿Actriz y cantante que sería la protagonista de la bioserie sobre Irma Serrano?

Respuesta: Irán Castillo.

Pregunta de la semana: ¿Apodo de la actriz que humilla, golpea y difama a fotógrafos, pero que gracias a sus “influencias” la ha librado?