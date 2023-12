Docuserie retratará los pasos de Peso Pluma

No es por intrigar pero Peso Pluma está en proceso de una nueva aventura profesional. El exitoso cantante prepara una docuserie sobre lo que sucede detrás de cámaras en sus giras y conciertos. Cuentan que contrató a los productores de contenidos del estilo que hicieron los detrás de cámaras de Elton John y Lady Gaga.

El intérprete del considerado tema del año “Ella baila sola”, ha estado muy activo en su gira 2023, misma que concluirá el 17 de diciembre en Colombia, tras haberse presentado en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Paraguay. Reanudará actividades en febrero de 2024 como invitado de honor en el festival de Viña del Mar.

Sus conquistas en 2023 fueron definitivamente la cosecha de muchos esfuerzos y trabajo anteriores. Peso Pluma es el tercero de los tres más vendedores de conciertos en el mundo latino de los últimos 10 años. Arriba de él quedan RBD y Luis Miguel.

Hace apenas una semana lanzó el tema “Bellaqueo” en colaboración con Anitta, que en tiempo récord ya tiene millones de reproducciones. También cuenta con sus dosis de controversia: llenó el Foro Sol de la CDMX tras una muy floja y lenta venta de boletos. El cantante argumentó que todo había sido culpa de la “prensa amarillista”, pero presumió de haberlo logrado de todos modos; tuvo que cancelar seis conciertos en Tijuana por amenazas de muerte y hace algunos días, en su concierto en Buenos Aires, se le ocurrió burlarse de la Selección Mexicana de Futbol, al recordar cómo perdieron contra Argentina en el pasado mundial de Qatar por 2-0, utilizando una camiseta del equipo argentino con el número 10, el cual pertenece a Lionel Messi, quien anotó aquellos dos goles.

Además, su romance con Nicki Nicole por fin se hizo oficial. Después de negar por muchos meses su amor, fue en un concierto de la cantante gaucha que se destapó la pasión con un beso en el escenario.

Hassan Emilio Kaban Laija, verdadero nombre del cantante, nació un 15 de junio de 1999 en Zapopan, Jalisco. Es de ascendencia libanesa y tocaba la guitarra desde su adolescencia, le encantaban las canciones de Ariel Camacho. Dicen sus amigos que desde chiquito era conquistador con las “morritas”. Su nombre artístico lo tomó de una sugerencia del boxeador Marco Antonio Barrera, quien lo nombró así por su complexión delgada. Peso Pluma creó sus primeras composiciones con su primo Roberto “Tito” Laija y con casi 21 años hizo su primer disco titulado “En vivo”.

Justo un mes después (abril de 2020), lanzó su primer disco de estudio “Ah y que?”, del que se desprendió el primer gran éxito “Relajado voy”. Luego, grabó “En vivo (Vol. 2)” y con el cuarto disco, “Efectos secundarios” reventó en Billboard con un tema derivado de ese acetato, que se tituló “Por las noches”.

Ya para este momento, temas como “Mil historias”, “Con dinero baila el perro” y “Lo que me das” eran coreadas en antros y fiestas, con identificación popular innegable. Ya las descargas en plataformas digitales de distribución musical lo coronaban como rey. Después comenzaron las colaboraciones: Primero con Natanael Cano (“AMG” y “Delivery”); se sumaron a colaborar con él también Becky G, Nicki Nicole, Marshmello y Ovy on the Drums. Todas las veces ha sido un éxito.

El estilo de este singular artista es una combinación rítmica del famoso trap, el cual,mezclado con el corrido tumbado, deja muy de lado todo lo hecho anteriormente en la música urbana, pop y lo coloca en el singular estilo del regional mexicano con el que abarrota estadios. Durante la semana del pasado 15 de abril, Peso Pluma posicionó cinco canciones en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, superando a Paulina Rubio como el artista mexicano con más entradas a dicha lista. Su canción “Ella baila sola” alcanzó el puesto 10, logrando la posición más alta para una canción del género regional mexicano en EU y la posición más alta por cualquier artista mexicano. Con esa canción logró llegar al top 1 de la lista de Spotify, Global 200 y se le nombró como el primer mexicano que sobrepasó los 30 millones de oyentes mensuales en esa plataforma.

Anunció además la apertura de su propio sello discográfico Double P Records adscrito a Prajin Records, firmando a Jasiel Núñez, Raúl Vega y Tito Laija como sus primeros artistas. El primer lanzamiento de la disquera fue la canción “Rosa pastel” de este novel cantautor orgullo de Zapopan en colaboración con Núñez, lanzada el 20 de abril. El 28 de abril se presentó en el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Con todo esto, Peso Pluma no deja cabos sueltos y se posiciona como el nuevo “chico de moda” en la música mexicana y de muchas otras parte de Hispanoamérica. Ya todo lo demás, es lo de menos.

Y para cerrar, alguna notitas cortas: Daddy Yankee fue duramente criticado al anunciar su retiro de los escenarios de la música urbana para consagrarse a la alabanza cristiana. Es muy respetable su decisión y tan individual como la fe que cada uno decida profesar. Tal vez lo que alarma a los fans y medios de comunicación es el antecedente, los que han hecho lo mismo y han terminado por regresar a sus orígenes: Yuri, José Luis Rodríguez “El Puma”, Ricardo Montaner, Farruko y Héctor “El Father”. Veremos cuánto tiempo aguanta en la fe y sobre todo si sus ahorros lo soportan.

Carla Estrada dejará Televisa a partir del 15 de diciembre de este 2023 tras casi 50 años de trabajo ininterrumpido. La gran productora, quien ha creado éxitos internacionales a esa televisora, cambiará de aires, no sin antes tomarse unos meses de descanso y convivencia familiar. Agradecida y orgullosa de su labor, se va con las manos llenas: más de 20 telenovelas, cinco programas unitarios, tres series, más una infinidad de emisiones especiales. Sin importar la cancha, el árbitro o el contrincante, Estrada siempre será la delantera goleadora y dueña del balón, las empresas sólo son los equipos, nunca lograrán controlar o limitar los talentos y capacidades, así que Carla Estrada seguirá destacando toda la vida, independientemente del logotipo que la contrate.

Pregunta de la semana pasada: ¿Actriz y cantante que prepara un libro relatando sus reflexiones?

R: Maribel Guardia.

Pregunta de la semana: ¿Actor, director y productor mexicano que pretende regresar a los escenarios teatrales pero en Broadway?