Diego y Gael preparan versión mexicana de “The boys”

como socios y productores de contenido lo festejarán en grande. Los exitosos artistas y amigos Gael García Bernal y Diego Luna realizarán la versión mexicana de la exitosa serie The boys (Los chicos).

La historia realizada originalmente en 2019 está basada en los cómics creados por Garth Ennis y Darick Robertson publicados en 2012. The Boys es un equipo de vigilantes especiales en busca de capturar a The Seven, un grupo de superhéroes aclamados que trabajan de forma corrupta para la poderosa compañía Vaught International, aprovechándose de sus habilidades especiales para así lograr sus metas egoístas.

El rodaje podría comenzar en abril de 2024 en locaciones de la Ciudad de Méxcio. La producción del serial estará a cargo de la compañía que fundaron los Charolastras, denominada La Corriente del Golfo, con la colaboración del mismo equipo de la misma plantilla de las cuatro temporadas originales: Eric Kripke como Seth Rogen, Evan Goldberg y James Weaver de Point Grey Pictures.

Ellos trabajaron junto a Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios en las cuatro temporadas de la serie original de Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, y de los spin offs anteriores, The Boys Presents: Diabolical y Gen V.

La celebración de los actores mexicanos por sus primeras tres décadas de trabajo comenzó en 2022 con la realización de la serie La máquina, un proyecto audiovisual que estará disponible en el servicio de streaming Hulu. Este libreto unió a los actores mexicanos después de 10 años, desde su última aparición juntos en Casa de mi padre (2012), aunque en esta ocasión frente a las cámaras y no detrás de ellas, como desde hace un tiempo han hecho con su casa cinematográfica.

El argumento se centrará en un boxeador y sus últimos días de gloria (Bernal), cuyo longevo y cercano mánager (Luna) le consigue una última pelea que le pueda asegurar el título de campeón y una retirada honrosa. Esta será la primera vez que los actores mexicanos actuarán en una serie de streaming juntos.

La realización de manufactura española todavía no tiene fecha de estreno, pero se sabe que también cuenta con actuaciones especiales de Eiza González y Lucía Méndez, siendo dirigidos todos por el prestigioso guionista mexicano Gabriel Ripstein.

La primera vez que Diego y Gael compartieron créditos fue en la telenovela El abuelo y yo (1992), donde surgió una amistad que persiste hasta hoy y que los ha llevado a hacer algunos proyectos fílmicos como Y tu mamá también (2001), Rudo y cursi (2008) y Casa de mi padre (2012).

Haciendo una radiografía de sus últimos proyectos, Gael García Bernal trabajó en Estación Once y Viejos de M. Night Shyamalan de la plataforma HBO Max, además de su protagónico el año pasado con Marvel y Disney+ para su especial de Halloween Hombre lobo por la noche. Por su parte, Diego Luna fue una de las voces en la cinta animada DC y Warner Bros, DC Liga de Supermascotas, además de protagonizar la serie Andor de Disney+, que se desprende del popular personaje que realizó para el filme Rogue One: una historia de Star Wars, en 2016.

La realidad es que juntos o separados, Diego y Gael son y serán los amigo-hermanos mexicanos más triunfadores de la cinematografía mundial.

Para cerrar, algunas notitas: Tras 27 años de transmitir su programa Aquí nos tocó vivir y más de 50 años de trayectoria periodística, Cristina Pacheco anunció su retiro. Desafortunadamente parece que son motivos de salud. La comunicadora de 82 años de edad, originaria de San Felipe Torres Mochas, fue esposa del gran escritor José Emilio Pacheco, hasta que él falleció, en 2014. Su verdadero nombre es Cristina Romo Hernández, quien ha reflejado por décadas la realidad de los barrios mexicanos. Sólo queda desearle pronta recuperación.

Está atorada la bioserie que pretendía grabar Iván Aguilera, heredero universal de Juan Gabriel. Se cuenta que el problema no es de financiamiento, ni mucho menos de creatividad, los obstáculos son de orden legal y de contratación. La plataforma que se asoció con Aguilera lanzó una convocatoria a grandes de la escena, pero con ofrecimientos de sueldos raquíticos. Posterior, vino la falta de autorización de mencionar la identidad de más de un personaje de la vida real. Luego, las filmaciones que debieron arrancar en noviembre de 2022 cumplieron ya un año de retraso y continúa sin vislumbrarse nada.

Pregunta de la semana pasada: ¿Actor caribeño perdonado por enésima ocasión por su esposa debido a sus infidelidades?

Respuesta: William Levy.

Pregunta de la semana: ¿Actriz y cantante que prepara un libro relatando sus reflexiones, sobre lo más triste de su vida?