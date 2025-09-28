De Medellín a la CDMX: Maluma planea vivir en México

No es por intrigar pero Maluma estaría planeando, según cuentan, un gran proyecto que lo podría obligar a vivir en la CDMX durante algunos meses de 2026. Se trata de su nuevo disco y del cierre de un documental que inició en marzo durante su gira + Pretty + Dirty World Tour.

El ídolo colombiano está en proceso de selección de cinco temas que grabará en colaboración con artistas mexicanos, entre quienes podrían estar Danna, Grupo Firme, Lucero, Carlos Rivera, Peso Pluma, Natanael Cano, Thalía o Christian Nodal. Este plan musical se ha trabajado en absoluta discreción, pero nunca falta la lengua suelta, amante del chisme, que revela datos importantes.

En cuanto a las grabaciones de la docuserie, el "Pretty Boy" planea vender los derechos de transmisión y distribución al mejor postor entre las plataformas digitales interesadas. Según se sabe, la producción ejecutiva está a cargo de Luis Londoño (padre del artista) y comenzó durante su gira por Europa, que entre marzo y agosto de 2025 lo llevó a Bélgica, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Italia, Luxemburgo, España, Portugal, Colombia y México. Todo coincide con los rumores sobre sus nuevos retos profesionales.

Alguien de su equipo comentó, en un vuelo de Panamá a Miami, que le buscan una residencia temporal de tres meses en la zona de Polanco o Bosques de las Lomas. Así que pronto veremos al "Dirty Boy" rondando por las calles de la CDMX. Con el nuevo álbum se espera deleite musical, y con el documental, revelaciones exclusivas. Sus fans podrán conocer los rituales del cantante antes y después de subir al escenario, lo que sucede en los camerinos, su convivencia familiar y hasta la identidad de algunas de sus amistades cercanas.

"Papi Juancho" también crece como empresario: Tiene propiedades, una escuela de arte, gasolineras, construye un resort en una elegante playa colombiana y hace pocos meses abrió un restaurante en Medellín llamado Casa Eterna. El lugar, ubicado en el corazón de la ciudad, está lleno desde el día de su inauguración. Es considerado uno de los sitios más lujosos de Medellín, aunque con precios moderados según los locales. Entre sus especialidades destacan los Langostinos Encostrados (125 mil pesos colombianos, unos 600 mexicanos) y la Costilla San Luis (84 mil colombianos, unos 370 mexicanos). Este proyecto, resultado de tres años de trabajo, convocó expertos internacionales para la decoración, el diseño del menú y la capacitación de chefs y cocineros.

En lo musical, Maluma lanzó recientemente dos temas: "Contrato", de estilo regional mexicano-urbano, y "Call me", en colaboración con Bless. Retomó sus presentaciones tras el nacimiento de su hija Paris, a quien dedicó más de tres meses sin trabajar.

Juan Luis Londoño, su verdadero nombre, es un multimillonario de 30 años asediado por fans y exitoso como artista. Proviene de una familia educada pero sin antecedentes artísticos. Su nombre artístico lo creó con las primeras sílabas de los nombres de sus seres queridos: Marlli (su madre), Luis (su padre) y Manuela (su hermana). Así nació "Maluma".

En agosto de 2012 lanzó su primer álbum, "Magia", con el que obtuvo Disco de Oro en Colombia y su primera nominación al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista. En 2015 presentó su segundo álbum, donde combinó baladas suaves ("Pretty boy") con reggaetón ("Dirty boy") e incluyó colaboraciones con Farruko, Arcángel, Cosculluela y Alexis & Fido. En 2018 llegó "F.A.M.E.", con el que triunfó el sencillo "Marinero" y ganó el Latin Grammy como Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo.

En 2019 presentó "11:11", con colaboraciones junto a Ricky Martin y Madonna, lo que lo proyectó internacionalmente. Ha vendido más de 25 millones de copias de su música en el mundo y acumula más de 20 nominaciones a premios internacionales, además de múltiples números uno en listas de popularidad.

En 2021 participó en la película animada de Disney "Encanto", donde dio voz a Mariano, el galán de la historia. Con su gira Papi Juancho World Tour recorrió Asia, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, siendo de los primeros en reactivar conciertos tras la pandemia. Posteriormente lanzó "Don Juan", álbum con el que consolidó su evolución artística y repercusión mundial.

Hoy por hoy, Maluma está en plena madurez profesional y éxito total. Todo lo demás, sobra.

Y además...

Majo Aguilar lo ha demostrado en su carrera: la disciplina y la expresión auténtica siempre rinden frutos. En los Premios Juventud 2025, celebrados en Panamá, triunfó ante el público, incluso en medio de rumores familiares. Que si es la prima incómoda, que si se le presiona para criticar a los Aguilar (Pepe, Ángela y Leonardo). Ella responde con educación y prudencia: no pelea, se concentra en trabajar y forjar su propia trayectoria. Ese es su súperpoder.

Esta mañana partió a España un nutrido grupo de actores mexicanos para filmar una comedia de producción europea con sabor latinoamericano. Cynthia Klitbo y Consuelo Duval encabezan el elenco de "El amor es una locura", que se rodará en cuatro semanas. Tanto la producción como el staff son mexicanos, lo que abre nuevas puertas en la cinematografía transnacional. El estreno está previsto para el verano de 2026 y todo apunta al éxito.

Pregunta de la semana pasada: ¿Cantante de regional mexicano que, siguiendo el ejemplo de su familia política, niega todo lo que le sucede?Respuesta: Christian Nodal.

Pregunta de la semana: ¿Actriz que, según todos sus amigos, luce enamorada y renovada, aunque ella lo mantenga en secreto?