Cristian Castro se pone retro: prepara disco tributo a los 70  

No es por intrigar pero Cristian Castro cumplió 48 años el pasado 8 de diciembre y, según cuentan, prepara nuevo disco.



Se rumora que grabó es un álbum retro lleno de canciones intensas y románticas de grandes de los años 70, exitosas originalmente en voces de Sandro, Palito Ortega, Camilo Sesto, Julio Iglesias e incluso, Joan Sebastián.



El “Gallito feliz” gusta del heavy metal en su cotidianeidad (para prueba, su banda alternativa La Esfinge), pero a la hora de complacer a su público el romanticismo es su fortaleza más grande. Según un estudio de mercado de su gente más cercana, lo que mejor ha vendido en su trayectoria es su canto al desamor.



En este pasado cumpleaños y ya muy cercano a las 50 primaveras, el cantante festejó sus 48 años rodeado de un reducido grupo de amigos en un restaurante de la zona de Puerto Madero, en Buenos Aires.



Cercanos aseguran que la nueva conquista del cantante es una hermosa y despampanante rubia de Uruguay: es modelo y tiene 25 años. Dicen que la conoció mientras el fungía como jurado en un reality de talento en un canal privado de la capital gaucha.



El artista ya ha estado en matrimonio en tres distintas ocasiones: con Gabriela Bo (2003-2004), Valeria Liberman (2005-2009) y Carol Victoria Urban Flores (2017). Y es justo en las temporadas en las que Castro se enamora cuando surgen sus mejores trabajos musicales. Desde 2018 con su Tributo a Juan Gabriel no ha vuelto a estrenar música.



A veces, al reconocimiento lo nublan los escándalos de los famosos, pero Cris tiene una carrera de éxitos: ha cosechado una gran cantidad de aciertos a lo largo de su carrera, logrando, hasta la fecha, vender cerca de 25 millones de discos alrededor del mundo y hacerse acreedor a más de 65 discos de oro y 31 discos de platino.



Es hijo de la actriz Verónica Castro y del comediante Manuel “El loco” Valdés. Es también sobrino de José Alberto Castro, productor de Televisa y sobrino de los también actores, los fallecidos Ramón y Germán Valdés. Ingresó al ambiente artístico a muy temprana edad, realizando obras musicales, teatrales, participando en telenovelas y programas de radio.



A los seis años actuó en la telenovela “El derecho de nacer”, también logró ser locutor de radio y tener su propio programa, “La hora de Cristian”, y debuta como cantante con la canción “El gallito feliz”. Intervino en el festival Juguemos a cantar y en la comedia musical “Mame” y en 1989 participó en el Festival OTI de la Canción con “16 diciembres”. Tras actuar en la telenovela “Las secretas intenciones” (1992), Cristian decide dedicarse plenamente a la música, su pasión.



Hoy por hoy, Cristian es un ídolo de multitudes, divertido y controversial. Su regreso a la escena musical seguramente volverá a ser un gran triunfo. Ya todo lo demás, es lo de menos.



Y para cerrar, algunas notas cortas: El fraude más grande de la historia de Ticketmaster aconteció en el concierto del viernes en el Estadio Azteca en la gira Hottest Tour Stadiums, de Bad Bunny. A las afueras del monumental recinto, había miles de personas enfurecidas, reclamando la entrada con boletos “clonados”, mientras los que pagaron miles de pesos tuvieron que resignarse a que sus entradas fueran declaradas apócrifas y canceladas. Con un comunicado, el Coloso de Santa Úrsula se deslindó de responsabilidades y afirmó que por seguridad los boletos duplicados habían sido cancelados. Ahora viene la cascada de demandas y devoluciones para la boletera…



Se rumora que es la propia producción de “La casa de los famosos 3” la que se ha encargado de expandir rumores sobre posibles habitantes de este hogar de famosos. Esto crea ruido alrededor del proyecto y provoca que el público quiera saber más, situación por demás estratégica pero también tramposa, pues a fin de cuentas los artistas que realmente van a entrar a la casa no son los que están prometidos en las redes sociales. Oficialmente sólo están confirmados Patricia Navidad, Arturo Carmona y Aylín Mujica. Faltan otros 14 por ser revelados, habrá que ver de quienes se trata…





Pregunta de la semana pasada: ¿Actor que supeditó su entrada a “La casa de los famosos” (temporada tres) con la condición de que no entre su más grande enemigo público?



Respuesta: Alfredo Adame.



Pregunta de la semana: ¿Cantante que demandará a José Manuel Figueroa por daño moral?



[email protected]