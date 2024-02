Cristian Castro, enamoradizo de la música

No es por intrigar pero Cristian Castro está nuevamente soltero, además de que planea disco y gira en solitario por México, Estados Unidos y Sudamérica.

Se rumora que grabará un álbum retro lleno de canciones intensas y románticas de grandes de los años 70, algunas exitosas, originalmente, en voces de Sandro, Palito Ortega, Camilo Sesto, Julio Iglesias y Joan Sebastian.

El “Gallito feliz” gusta del heavy metal en su cotidianeidad, pero a la hora de complacer a su público, el romanticismo es su fortaleza más grande. Según un estudio de mercado de su gente más cercana, lo que mejor ha vendido en su trayectoria es su canto al desamor. El artista de 49 años vivió durante casi nueve meses un intenso romance con la argentina Mariela Sánchez, pero justo cuando los rumores apuntaban hacia la seriedad y compromiso, Cristian acabó con la fiesta.

Como es su costumbre, el artista se enamoró con absoluta entrega y ganas de casarse, pero las versiones sobre el truene cuentan que hubo mucho control y posesión de parte de la gaucha, quien intentó organizar hasta las finanzas del artista, además de sus constantes escenas de celos. Cercanos aseguran que fue a causa de unas fuertes declaraciones de una comediante transexual de origen uruguayo de nombre Clarita Kim, quien asegura haber tenido relaciones íntimas, hace un par de meses, con Cristian.

Algunos de los amigos de la pareja contaron que tuvieron un fuerte pleito en una playa durante una fiesta en la que él le fue infiel. La realidad es que para el cierre de esta edición, Mariela estaba de regreso en Argentina y el “Gallito feliz” buscando departamento en la Ciudad de México para establecerse por una temporada.

Sin lutos que guardar, el fin de semana pasado se le vio coqueteando con una modelo española en un bar de Polanco. O sea, nuevamente soltero y de vuelta a las andadas…

Castro ya ha estado en matrimonio en tres distintas ocasiones: con Gabriela Bo (2003-2004), con Valeria Liberman (2005-2009) y con Carol Victoria Urban Flores (2017). Justo en las temporadas en las que Castro se enamora es cuando surgen sus mejores trabajos musicales. Desde 2018 con “Mi tributo a Juan Gabriel”, Cristian no ha vuelto a estrenar música. Esta vez, la ganancia del truene es que pueda haber novedades musicales.

A veces, el reconocimiento de una trayectoria se nubla con los escándalos privados de los famosos, pero la realidad es que “Cris”, como lo llama su familia, tiene una carrera llena de éxitos: logrando, hasta la fecha, vender cerca de 25 millones de discos alrededor del mundo y hacerse acreedor a más de 65 Discos de Oro y 31 Discos de Platino.

Hijo de la actriz Verónica Castro y del comediante Manuel "El Loco" Valdés, es sobrino de los también actores Ramón y Germán Valdés y sobrino, por parte de madre, de José Alberto Castro, conocido productor de telenovelas de Televisa. Durante su infancia ingresó en el ambiente artístico realizando obras musicales, teatrales y participando en telenovelas y programas de radio. Inició a los seis años en la telenovela “El derecho de nacer” y, al poco tiempo, también logró ser locutor de radio y tener su propio programa, “La hora de Christian”, debutando como cantante con la canción “El gallito feliz” que incluyó en su primer disco titulado “Kristian y sus pollitas”.

Posteriormente intervino en el festival “Juguemos a cantar” y en la comedia musical “Mame”. Con 12 años formó una banda de rock llamada Deca y en 1989 debutó en el Festival OTI de la Canción representando de manera impecable el tema “16 diciembres”; y aunque al poco tiempo decide retomar su faceta de actor en la telenovela “Las secretas intenciones” (1992), producida por Lucy Orozco, Cristian sintió la necesidad de dedicarse plenamente a la música, su gran pasión. Hoy por hoy, es un ídolo de multitudes, divertido y controversial. Su regreso a la escena musical seguramente volverá a ser un gran triunfo (como ya lo es su actual gira con Yuri). Ya todo lo demás es lo de menos.

Y para cerrar, algunas notas cortas: Daniel Bisogno continúa viviendo momentos difíciles provocados por una cirrosis hepática diagnosticada. Han sido múltiples hospitalizaciones y momentos de tensión. Los rumores son mayores a las certezas informativas: que si la enfermedad que realmente padece el conductor es otra, que si la familia de Daniel está peleada con Televisión Azteca o la despiadada versión de que el comunicador está pagando el “karma” de haber hablado mal de tantos famosos durante toda su vida profesional.

Ha habido hasta los que se aventaron el tiro de cuestionar qué podría suceder con la herencia de Daniel si se fuera de este mundo. Lo realmente lamentable de todo este odio es que a la hora de que alguien pierde la salud, no es el momento de hacer recuerdo de sus aciertos y errores, es una cuestión de humanidad y empatía. En esa misma situación podría estar cualquier otra persona de la propia familia y a nadie le gustaría que fuera enjuiciado en vida por la opinión pública; Daniel requiere oraciones, no escarnio.

Las estrategias promocionales de algunos famosos dejan mucho que desear, para muestra, el “desmayo” de Galilea Montijo en los camerinos de los pasados premios Lo Nuestro. Es muy difícil evaluar un diagnóstico médico a distancia y sin pruebas de veracidad, pero los hechos no apoyan a los dichos. Nadie se desmaya con iluminación de apoyo y posando ante la cámara mientras recibe auxilio médico y le colocan suero. Lo ilógico fue verla “sufriendo” por tanto dolor estomacal, cuando un día antes se fue de fiesta a un bar de moda en la ciudad. “Eso se llama cruda y no es asunto de hospital”, decía una voz Sudamericana. Otros varios aseguraban que su “malestar físico” fue producto de la inseguridad que le generó no ser el centro de atención en la conducción de los premios y fingió sus síntomas. Y todas estas versiones no serían ni siquiera necesarias si hubiera una “promoción” eficiente que avalara la trayectoria de la señora Montijo.

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Actor que llegó al extremo de exigir su propia red de internet inalámbrica en un foro de Televisa San Ángel para “salvaguardar su privacidad”?

RESPUESTA: Fernando Colunga.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Actriz mexicana que sufrió un aparatoso accidente esquiando en las montañas de Colorado (EU)?