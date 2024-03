Christian Nodal vive su paraíso musical y familiar

No es por intrigar pero Christian Nodal se alista para estrenar disco, gira mundial y hasta documental. Mientras, en el terreno personal, hay emoción y entrega total hacia su hijita Inti.

Desde hace varias semanas, Nodal y Cazzu se encuentran a las afueras de París pasando unos días en la campiña, al tiempo que el artista de regional mexicano graba lo que será su nuevo disco. Escogió un exclusivo y sofisticado estudio para producir su nuevo material. El Château Miraval es un histórico castillo que en la década de los 80 fue la guarida creativa de grandes de la música como Pink Floyd y The Cure; fue adquirido en 2008 por Angelina Jolie y Brad Pitt, pareja de actores que lo remodelaron con tecnología de punta, con la que revivieron la leyenda.

Cuenta con todas las amenidades de la modernidad: gimnasio, sala de cine, casino, albercas, jacuzzi, canchas deportivas, grandes campiñas con viñedos, chefs, entrenadores y hasta nanas para los niños. Si alguien requiere de inspiración, hay varias salas de lectura, otras con piano, guitarras y hasta simuladores de orquestas computarizadas. En resumen, el paraíso de cualquier artista con presupuesto para disfrutar sus etapas de creación.

Christian se ha dado tiempo de pasear por las Tullerías, visitar museos y hasta una noche de cena privada por el Río Sena. Cazzu lo convenció de asistir a uno de los desfiles de privados durante la semana de la moda que se lleva a cabo por allá y, al mismo tiempo, el intérprete de “Adiós amor” se dio a la tarea de iniciar las grabaciones de lo que será un documental que produce con sus propios recursos, para una vez terminado, ponerlo a venta al mejor postor de las plataformas digitales vigentes en la televisión de paga.

Por si fuera poco, también cerró las primeras fechas de su nueva gira mundial, Pa’l Cora tour 2024, aprovechando que su pareja sentimental lo conectó con empresarios del viejo continente. Así pues, ya tiene aseguradas varias fechas y espera más contrataciones: 28 de junio, Stadhalle Dietikon, en Zurich, Suiza; 29 de junio, Shepherd’s Bush Empire, en Londres, Inglaterra; 30 de junio, Bataclan, en París, Francia; 5 de julio, WiZink Center en Madrid, España; 6 de julio, GranCa Fest en Gran Canaria, España; 12 de julio, Palau Sant Jordi, en Barcelona, España; 13 de julio, Starlite en Marbella, España; y 19 de julio, Milano Festival en Milán, Italia.

Esto convierte a Nodal en el primer artista de la música regional mexicana, menor de 30 años, con una gira internacional de estas magnitudes. Tenía que llegar la cosecha tras años de siembra.

Christian Jesús González Nodal nació un 11 de enero de 1999. Su trayectoria ha sido tanto exitosa como meteórica. Participó en su infancia y adolescencia en varios concursos de juegos infantiles, obteniendo los primeros lugares. A los 16 años, mientras estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria No.8, decidió trasladarse a la ciudad de Ensenada (Baja California), donde cursó su primer semestre de bachillerato, mientras los fines de semana se iba a dar conciertos a Mexicali.

Tiene una familia llena de músicos, todos cantan o tocan un instrumento, como su primo José Nodal Jiménez, quien forma parte de su banda y es el principal trompetista; su padre, Jaime González, es el productor de su propia disquera JG MUSIC; y su madre, Silvia Cristina Nodal Jiménez, es su mánager. Chris es el mayor entre sus hermanos, Amely González Nodal y Jaime Alonso González Nodal.

A los 13 años, Christian descubrió que tenía la capacidad de componer canciones. “Te fallé” es un tema de su autoría y fue uno de los que lo dieron a conocer en redes sociales.

En 2017 lazó su primer sencillo y video oficial, “Adiós, amor”, que es una versión de los Dareyes de la Sierra. Ese mismo año se desprendió de ahí mismo su primer disco, “Me dejaré llevar”, convirtiéndolo en el creador del género romántico y bravío, que incluye una combinación de banda, acordeón y ranchero.

En 2019 presentó su segundo álbum, “Ahora”, en el cual colaboró con estrellas de otros géneros musicales como Juanes, Sebastián Yatra, Piso 21, Jessi Uribe y Maluma. A partir de ese momento, Nodal se hizo rey de plataformas digitales, con millones de reproducciones y cantidades millonarias de visitas a YouTube. Todos los cantantes famosos quieren su estilo musical, pues todo lo que él toca se convierte en oro.

En abril de 2020 publicó la primera parte de su tercer disco, “Ayayay”, el cual contiene canciones como “Se me olvidó”, “Amor tóxico”, “Mi chula” y el sencillo multiplatino y diamante, “Dime cómo quieres”, dueto que hizo con Ángela Aguilar.

En 2021, Christian demandó a su disquera Fonovisa por incumplimiento de contrato y ese mismo año firmó con Sony Music, con lo que dio a conocer el tema “Ya no somos ni seremos”, logrando más de 4 millones de reproducciones en tres horas.

Por todo esto y más no es sorprendente que Nodal se haya convertido en celebridad y moda. Seguirán las sorpresas y los triunfos, porque hay talento, así como tiempo de sobra…

Para cerrar el fin de semana, vengan algunas notitas cortas: Como dijera mi abuela Martina, “que calladito se lo tenía”. Laura León recibió anillo de compromiso con miras al altar a finales de este 2024. A sus 70 años, la actriz y cantante sostiene desde hace dos años un romance secreto con un caballero cuya identidad está oculta y protegida por la misma “Tesorito”, aunque algunos miembros de las buenas conciencias están en la disposición de juzgar el amor en tiempos maduros, otros más sensatos estarán totalmente claros sobre la intrascendencia de las edades en la fórmula del amor. La unión de dos que se aman debe ser festejada, aplaudida, bienaventurada, no censurada o enjuiciada con escarnios de personajes frustrados. ¡Que viva nuestra Tesorito y que sea muy feliz con su prometido!

Visitar por dos horas la Central de Abastos no es suficiente para acercarse al público consumidor de música popular. Los desesperados intentos de Belinda (ahora Belik), por modificar su historia de más de 25 años en el espectáculo jugando a la “sencilla” son infructuosos, porque no tiene estrategia ni estructura promocional. Fingir ya pasó de moda, a la gran audiencia es muy difícil engañarla. Su sencillo “Cactus” trato de llevar a Beli desde las cimas del pop hasta los castillos del corrido tumbado. Es muy drástico. A la cantante le sobran destellos, carisma y talento para hacer lo que quiera, lo que le falta es rumbo definido y un equipo capacitado. Sin tenerlos no va a concretarse nunca su éxito. Primero hay que conquistar la credibilidad y luego el triunfo; no al revés. Tienen que combinar los hechos y los proyectos, sino, se quedan en intentos frustrados…

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Actriz mexicana que sufrió un aparatoso accidente esquiando en las montañas de Colorado?

RESPUESTA: Camila Sodi.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Productora mexicana a quien le llueven los coqueteos para volver a la televisión abierta en varios países del mundo?