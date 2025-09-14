Carín León llevará  al regional mexicano al escenario más caro del planeta

No es por intrigar pero Carín León ha firmado contrato para presentarse del 11 al 14 de septiembre de 2026 en la espectacular Sphere de Las Vegas (Nevada), convirtiéndose en el primer latino, y orgullosamente mexicano, que hará residencia en el escenario multimedia más grande del mundo. Se dice que el espacio que ha ganado Carín tiene relación directa con su posicionamiento en el mercado latinoamericano. Sus éxitos musicales tienen una repercusión millonaria y una identificación popular inmejorable, además de haberse convertido en el cantautor más popular de la música regional mexicana en todas las plataformas digitales de distribución musical.

Carín hará su primera gira mundial entre marzo y julio de 2026, visitando Sudamérica y Europa. Por si fuera poco, se rumora que el intérprete de “La boda del Huitlacoche” está listo para lanzar un EPK con cinco colaboraciones sorpresa junto a baladistas de prestigio como Mijares, Rocío Banquells, Emmanuel, Thalía y Ricky Martin. Es un hecho que la cosecha de esfuerzos le ha llegado a este mexicano triunfador.

Óscar Armando Díaz de León Huez, mejor conocido como Carín León, nació el 26 de julio de 1989 en Hermosillo, Sonora. Desde temprana edad mostró interés por la música, aprendiendo guitarra y formando parte de agrupaciones locales antes de lanzarse como solista. Su estilo, que combina lo tradicional del regional mexicano con influencias de country, soul, pop y rock, lo ha convertido en una de las figuras más influyentes de la nueva generación de artistas mexicanos.

Su carrera comenzó en agrupaciones regionales como Los Reales y Grupo Arranke, con el que ganó notoriedad en el norte del país. Sin embargo, fue en 2018 cuando decidió emprender su camino como solista, apostando por una propuesta fresca que mezclaba sierreño, norteño-banda y mariachi, con una sensibilidad contemporánea que conectó de inmediato con el público joven.

El ascenso internacional llegó con el tema “Tú”, que se viralizó en plataformas digitales y le abrió las puertas a giras por México, Estados Unidos y Latinoamérica. Con el tiempo, sus colaboraciones con artistas como Kane Brown, Camilo, Grupo Frontera, Maluma y Alejandro Sanz demostraron su versatilidad y lo posicionaron como un embajador global de la música mexicana.

Entre sus más grandes éxitos se cuentan “Que vuelvas” (con Grupo Frontera), que encabezó listas de popularidad en Billboard; “Primera cita”, tema icónico que reafirmó su estilo romántico y directo; “Colmillo de leche” y “Según quién”, ejemplos de su mezcla entre lo tradicional y lo moderno. Ha sido ganador del Latin Grammy 2022 a Mejor álbum de música norteña por “Cura local”, y nombrado en múltiples ocasiones como artista latino emergente global por Spotify y Apple Music.

León ha declarado su inconformidad con las etiquetas rígidas dentro del regional mexicano, lo que le ha valido críticas de sectores más tradicionales, que lo señalan por “fusionar demasiado” y alejarse del sonido clásico. Su vida personal se ha mantenido en gran parte discreta, aunque su separación de Alejandra Esquer, madre de su hijo, fue ampliamente comentada en medios de espectáculos.

Hoy, Carín se anuncia como un privilegiado mexicano al actuar en la Sphere, que tuvo un costo estimado de más de 2 mil 300 millones de dólares. Con 111 metros de altura y 157 de ancho, tiene capacidad para aproximadamente 18 mil 600 personas sentadas. Su pantalla exterior (Exosphere), compuesta por 1.2 millones de paneles LED programables, la convierte en el lienzo digital más grande jamás concebido. La pantalla interior, de 15 mil metros cuadrados y resolución 16K, rodea a los espectadores para generar un efecto inmersivo único.

Carín León representa la nueva ola del regional mexicano, con un discurso auténtico, letras que hablan de desamor, resiliencia y vida cotidiana, y una capacidad única de conectar con públicos diversos. Su voz grave y su autenticidad lo han convertido en una figura de culto.

Para cerrar, unas notitas cortas:

Aseguran que está listo el inicio de grabaciones del reality de Ninel Conde que se transmitirá en el primer semestre de 2026 por ViX. Se rumora que serán ocho capítulos en los que se mostrará la vida diaria de “El Bombón asesino”: sus rutinas de ejercicio, convivencia con mascotas, salidas de compras y viajes exóticos. Nada de acercamientos a su vida de pareja, hijos o secretos mejor guardados. Extraña y aburrida forma de plantear un reality, pues se supone que lo interesante son las revelaciones, no las cotidianidades.

En medio de fuertes rumores de separación, aparecieron juntos Candela Márquez y Alejandro Sanz durante el primero de cinco conciertos que el cantautor español ofrecerá en el Coloso de Reforma en la CDMX. El 9 de octubre será el último show de Sanz, y después partirán a España para preparar la grabación de su nuevo disco, cuyos temas ya tiene listos. Lo que está descartado, según cuentan, es la posibilidad de que Candela y Álex contraigan matrimonio, pues ella ya dejó claro que no es de su interés “ponerle placas al coche”.

Pregunta de la semana pasada: ¿Cantante que canceló su participación en un festival del 15 de septiembre cuando supo que su hermano también estaría invitado?

Respuesta: Aida Cuevas.

Pregunta de la semana: ¿Actor y comediante que, terminando la temporada de un reality, volverá al teatro con "Sueños de un seductor"?