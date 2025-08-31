Bad Bunny convierte a Puerto Rico en un escenario global

No es por intrigar pero Bad Bunny prepara una docuserie sobre su histórica residencia en Puerto Rico y planea una gira conmemorativa que llevará el show a otros continentes.

El actual tour del “Conejo malo”, titulado No me quiero ir de aquí, se complementará con información turística sobre la isla del encanto: videos, música tradicional y hasta bailes folclóricos.

Los 30 conciertos (realizados entre el 11 de julio y el 14 de septiembre de 2025 en el Coliseo José Miguel Agrelot “El Choli” de San Juan) estuvieron totalmente agotados, reuniendo a más de 600 mil asistentes entre locales y visitantes internacionales.

En apenas cuatro horas, se vendieron 400 mil entradas, tras filtrar más de 1.8 millones de bots de los 2.5 millones de registros, privilegiando a los verdaderos fans.

El impacto económico estimado oscila entre 200 y 377 millones de dólares, impulsando turismo, hotelería, transporte y consumo local. La escenografía recrea el campo puertorriqueño con luces tecnológicas, paisajes de montañas verdes, flamboyanes, sillas de plástico, árboles de plátano y, al centro, una casita tradicional inspirada en el cortometraje de su álbum Debí tirar más fotos. El escenario se completa con imágenes culturales proyectadas en pantallas gigantes, pirotecnia y juegos de luces.

El repertorio es extenso: inició con el tema inédito “Alambre púa”, seguido por canciones de Debí tirar más fotos como “KETU TeCRÉ”, “El clúb”, “La Santa”, “Pitorro de Coco” y “Weltita” (junto a Chuwi), entre muchas otras.

Hubo versiones exclusivas de “El apagón”, segmentos acústicos con clásicos como “Si estuviésemos juntos”, “Ni bien ni mal” y “Amorfoda”, además de medleys y colaboraciones en vivo con agrupaciones como Los Sobrinos y Los Pleneros de la Cresta. Tampoco faltaron los grandes éxitos: “Tití me preguntó”, “Safaera”, “Callaíta” (versión salsa) y la emotiva “La mudanza” como cierre, logrando un repaso profundo de su carrera.

Durante el show se rindieron homenajes a figuras icónicas como Tego Calderón, Daddy Yankee e Ivy Queen, consolidando a la música puertorriqueña.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, nació el 10 de marzo de 1994. A los 14 años comenzó a escribir y grabar sus propias canciones que compartía en SoundCloud bajo el seudónimo Bad Bunny, apodo surgido de una fotografía en la que aparecía disfrazado de conejo. El tema “Diles”, en 2016, captó la atención del productor DJ Luian, quien lo llevó a firmar con el sello Hear This Music.

El salto al estrellato llegó con “Soy peor”, consolidándose como figura emergente del trap latino. Más tarde, colaboraciones globales como “I like it” (con Cardi B y J Balvin) y “Mía” (con Drake) lo catapultaron al top del Billboard Hot 100. Ha alzado la voz contra la corrupción, ha defendido causas LGBT+ y fundó la Good Bunny Foundation, dedicada a comunidades vulnerables en Puerto Rico.

Bad Bunny no solo ha reinventado la música urbana latina: ha llevado su cultura y autenticidad al escenario global. Con una carrera multifacética (música, activismo, actuación, lucha libre) continúa redefiniendo lo que significa ser un artista genuino y comprometido.

El nuevo reality show de TV Azteca parece estar recogiendo lo que sobró de otras emisiones. La Granja VIP, que comenzará el domingo 12 de octubre, tiene como único VIP a su conductor Adal Ramones. El resto del elenco es puro “talento refrito oficial”: Niurka, Ferka, Roberto Palazuelos, Tábata Jalil y Alfredo Adame, entre otros.

Diego Luna habría sido discriminado en las nominaciones al Emmy. Andor, la serie de la saga Star Wars que protagoniza para Disney+, obtuvo 14 nominaciones en categorías técnicas pero no incluyó a Luna en la terna de actuación. Se comenta que esto podría deberse a sus posturas públicas sobre el tema migratorio en EU, lo que sería bastante lamentable.

Pregunta de la semana pasada: ¿Actriz y cantante mexicana que ya prepara su bioserie producida por ella misma?

Respuesta: Lucía Méndez.

Pregunta de la semana: ¿Coordinadora de producción que, por ser también mánager de Mariana Botas se ha convertido en su protectora dentro de La casa de los famosos México?

luismagana52005@yahoo.com.mx