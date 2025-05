Angélica Vale triunfa como artista… ¡y se toma selfies con Tom Cruise!

No es por intrigar pero Angélica Vale parece estar viviendo uno de los momentos más álgidos de su carrera. Se estrenó como productora en Broadway, se consolidó como una de las mejores conductoras en la televisión latina con una segunda temporada de “Juego de voces” y, por si fuera poco, le espera una larga y seguramente exitosa gira con el espectáculo Las Angélicas, el cual, por cierto, se presentó este fin de semana con lleno en el Auditorio Nacional. Incluso se rumora la posibilidad de dos fechas más en ese mismo recinto antes de que termine 2025.

La Vale anda derrochando talento y coleccionando momentos inolvidables. Fue la mexicana elegida para conducir la alfombra roja de la premier de la nueva parte de la saga de Tom Cruise titulada “Misión: Imposible - Sentencia final”, donde conquistó a más de uno con su inigualable carisma y sus fotos y videos con el actor estadounidense se hicieron virales en minutos.

“Real women have curves: The musical” es la nueva apuesta del teatro musical en Nueva York, una obra profundamente latina. Tan así, que Joy Huerta (de Jesse & Joy) es la creadora de la música y letra; Angélica es productora asociada y Florencia Manzano, hija de Eduardo Manzano “El Polivoz”, es una de las protagonistas.

El show Las Angélicas, que presenta La Vale con su madre, Angélica María, ha ido creciendo vertiginosamente, en todos los sitios donde se han presentado ha sido un triunfo. La magia está en la conexión madre e hija, mano a mano, desatando sus fortalezas en complicidad y plenitud. Angélica vale por muchas facetas y en todas le va bien.

Nació en la Ciudad de México el 11 de noviembre de 1975 y con solo dos meses de nacida apareció en la telenovela “El milagro de vivir”, donde su madre actuaba. A los tres años vuelve a salir en otra producción titulada “Muñeca rota” y en las películas “La guerra de los pasteles” y “El coyote y la bronca”. Para 1980 es seleccionada y actúa en la comedia musical “Zoila sonrisas”. Unos años más tarde comparte créditos con el actor Juan Ferrara y con su madre en la telenovela “El hogar que yo robé”. En 1984 participa en la comedia musical “El mago de Oz” y nuevamente actuaría con su mamá en “Una estrella”.

En 1988 fue seleccionada para hacer el papel de Sandy en la comedia musical “Vaselina”. A su vez, Angélica tiene la oportunidad de grabar su primer disco e iniciar su faceta de conductora en el programa “Estrellas de los noventas” que producía Raúl Velasco; también regresa al teatro en las obras “Los tenis rojos” y “Mamá ama el rock”, en donde actuó al lado de Ricky Martin. Después vendrían muchas otras telenovelas y obras de teatro. En 2006 obtiene el papel protagónico para la telenovela “La fea más bella”, ganando gran popularidad en países extranjeros.

Angélica ha destacado desde muy joven por su capacidad depara imitar a otras famosas como Gloria Trevi, Paulina Rubio Thalía, Verónica Castro y muchas más. El 19 de febrero de 2011 se casó con un alto ejecutivo de la cadena Univisión, Otto Padrón. Hoy continúan felizmente casados y han procreado dos hijos (Angélica Masiel y Daniel Nicolás).

Su historia reciente en el teatro musical es inigualable. En 2004 en “Los Miserables” arrancó suspiros interpretando a Éponine. Ha actuado en “José el soñador”, ”Vaselina”, “Mamá ama el rock” y “Los tenis rojos”, por mencionar solamente sus grandes éxitos. Son casi 40 años de carrera artística y ha tocado todos los géneros que un artista puede anhelar en un escenario: telenovelas, cine, escribe, produce y hasta ha dirigido. Eso la hace excepcional, pero también desaprovechada. Hacer todo bien ocasiona que cualquier espacio sea ilimitado.

Hoy, Angélica suma más de 26 telenovelas, varias películas, 16 obras de teatro, seis reality shows y muchos otros programas en la conducción, así como 12 doblajes cinematográficos de dibujos animados, sin dejar de tomar en cuenta que todos los premios posibles que un artista hispano pueda recibir ya le fueron otorgados, incluida una estrella en el Hollywood Boulevard.

Por todo esto y mucho más, La Vale disfruta de un momento laboral único, sin contar aún las grandes sorpresas que vienen en camino.

Para cerrar, vengan desde aquí algunas cortitas: El sensible y juvenil actor Patricio José está presentándose en el Teatro Milán con el impactante monólogo “Mientras me como al mundo”, una producción de We Love Entertainment y su CEO, el prolífico productor venezolano Carlos Mesber. La historia es reflexiva e impactante: un hombre adulto cuya niñez y adolescencia estuvieron marcadas por el bullying y la frustración de ser juzgado por su cuerpo y sus gustos, anécdota desafortunada que desató en él toda una vida buscando la aprobación de los demás.

En septiembre, en el Teatro Rafael Solana se estrenará “Venecia bajo la nieve”, protagonizada por Cynthia Klitbo y Plutarco Haza. Es una divertida comedia de situación donde el pleito de una pareja ocasiona la confusión de otra en una cena que termina en una guerra de secretos y confesiones. Se trata de una producción de Jaime Estévez y Ari Valadez, quienes están de gira por la República Mexicana y pronto llegarán a la Ciudad de México con el mismo éxito que ya han cosechado en el interior del país.

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Cantante mexicano que ya casi vendió las 11 mil butacas del Coliseum en Coruña, España, donde se presentará el próximo 17 de agosto?

RESPUESTA: Alejandro Fernández.

PREGUNTA DE ESTA SEMANA: ¿Actriz y cantante que prepara una sorpresa de teatro musical para 2026?