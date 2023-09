Angélica Vale, la “mujer maravilla del entretenimiento”

No es por intrigar pero Angélica Vale es la estrella más cotizada del momento. Es la única mexicana con dos obras de teatro simultáneas en cartelera, además de conductora de un reality y contar con su propio programa de radio de lunes a viernes.

Compaginar tanto trabajo con su cotidianeidad personal la convierte en la “mujer maravilla del entretenimiento”. Los miércoles actúa en “Mentiras” (el musical), de jueves a domingo en “Vaselina” y, por si fuera poco, hace radio entre semana durante tres horas en vivo diariamente. Para aderezar la agenda con algunos otros compromisos, está haciendo la promoción (entrevistas, fotos y reuniones de patrocinadores) de “Bake Off: Celebrity México, el gran pastelero”, reality del que es conductora en esta segunda temporada, que ya está disponible en la plataforma HBO Max.

En esta emisión está acompañada de Paulina Abascal, Jesús Escalera y Benito Molina como jurados, además de un elenco multiestelar de celebridades: Gaby Rivero, Isabella Camil, Diego Schoening, Sylvia Pasquel, Polo Morín, Alicia Villareal y Paco de Miguel, entre otros.

El teatro es para la Vale, dicho por ella misma, su primer amor. Y vaya que lo hace con absoluta entrega. Todas las semanas, desde junio, sale de función de “Vaselina” y vuela toda la noche para llegar a Los Ángeles y poder llevar a sus hijos al colegio, luego a hacer radio (Cali 93.9) y regresar por los niños.

Los miércoles, al mediodía, terminando su emisión radiofónica y regresa a Ciudad de México para hacer “Mentiras” con su inigualable interpretación de “Daniela”. Luego se sigue el fin de semana con “Vaselina”. Eso es pasión y emoción, no hay duda, pero esa es la historia de su vida en los escenarios.

La Vale es hija de la actriz mexicana Angélica María y del comediante venezolano Raúl Vale. Nació en la Ciudad de México el 11 de noviembre de 1975. Con sólo dos meses de nacida aparece en la telenovela “El milagro de vivir”, en donde su madre estaba actuando. A los tres años, vuelve a aparecer en otra producción titulada “Muñeca rota” y en las películas “La guerra de los pasteles” y “El coyote y la bronca”. Para 1980 queda seleccionada y actúa en la comedia musical “Zoila sonrisas”. Unos años más tarde comparte créditos con el actor Juan Ferrara y con su madre en la telenovela “El hogar que yo robé”. En 1984 participa en la comedia musical “El mago de Oz” y nuevamente actuaría con su mamá en “Una estrella”.

En 1988 fue seleccionada para hacer el papel de Sandy en la comedia musical “Vaselina”. A su vez, Angélica tuvo la oportunidad de grabar su primer disco e inició su faceta de conductora en el programa “Estrellas de los noventas” que producía Raúl Velasco; también regresa al teatro en las obras “Los tenis rojos” y “Mamá ama el rock”, en donde actuó al lado de Ricky Martin. Después vendrían muchas otras telenovelas y obras de teatro. En 2006 obtiene el papel protagónico para la telenovela “La fea más bella”, ganando gran popularidad en países extranjeros.

Angélica ha destacado desde muy joven por su capacidad depara imitar a otras famosas como Gloria Trevi, Paulina Rubio Thalía, Verónica Castro y muchas más. El 19 de febrero de 2011 se casó con un alto ejecutivo de la cadena Univisión, Otto Padrón. Hoy continúan felizmente casados y han procreado dos hijos (Angélica Masiel y Daniel Nicolás).

Su historia reciente en el teatro musical es inigualable. En 2004 en “Los Miserables” arrancó suspiros interpretando a Éponine. Ha actuado en “José el soñador”, ”Vaselina”, “Mamá ama el rock” y “Los tenis rojos”, por mencionar solamente sus grandes éxitos. Son casi 40 años de carrera artística y ha tocado todos los géneros que un artista puede anhelar en un escenario: telenovelas, cine, escribe, produce y hasta ha dirigido. Eso la hace excepcional, pero también desaprovechada. Hacer todo bien ocasiona que cualquier espacio sea ilimitado.

Hoy, Angélica suma más de 26 telenovelas, varias películas, 16 obras de teatro, seis reality shows y muchos otros programas en la conducción, así como 12 doblajes cinematográficos de dibujos animados, sin dejar de tomar en cuenta que todos los premios posibles que un artista hispano pueda recibir ya le fueron otorgados, incluida una estrella en el Hollywood Boulevard. Angélica Vale es una estrella que llegó para quedarse, sorprender y enamorar a su audiencia para siempre, porque ahí vienen otros varios proyectos que volverán a dejar con “la boca abierta” a propios y extraños.

Y para cerrar, algunas notas cortas: Es evidente el rompimiento entre la familia de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán. Por más que se empeñen en crearle momentos felices a la matriarca de la familia, o sea a la señora Silvia Pinal, es imposible no darse cuenta que Alejandra fue la única no invitada a la preboda de Michelle Salas que celebraron Stephanie salas y La Pasquel en casa de la señora Pinal. Festejaron con cena de gala y fotografías oficiales la dicha de que la hija mayor de La Salas se casará en pocos días y Luis Enrique y Alejandra Guzmán fueron los no convidados. Con esto es muy posible que tampoco asistan al enlace matrimonial, o tal vez tampoco fueron requeridos... Es triste que los quebrantos de carácter y personalidad entre familiares no tengan solución y que incluso con el paso de los años sean todavía más intensos y desafortunados.

Ricky Martin fue reconocido como “Astro boricua” consentido en el Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña, situado en la ciudad de Chicago. La presea se denomina Premio Nacional Ceiba. En medio de cantos, bailes y comida tradicional el festejo se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Ricky prepara nuevo disco así como tour mundial, por lo que estuvo a punto de cancelar su participación en el evento pero el puertorriqueño hizo maromas con su agenda para lograr estar presente y lo logró.

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Actriz, productora y conductora que procederá legalmente contra un programa digital norteamericano por difamación?

RESPUESTA DE LA SEMANA PASADA: Andrea Legarreta.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Agrupación musical pop mexicana que han recibido una jugosa oferta para efectuar una gira por Medio Oriente?



