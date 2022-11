Angélica Vale brilla en Hollywood

No es por intrigar pero Angélica Vale recibió una estrella en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. En medio de la celebración, que convirtió en imborrable la trayectoria de La artista mexicana, “La Vale” develó la estrella 2 mil 739 de este boulevard de la celebridad, que fue creado en 1958 por el artista californiano Oliver Weismuller, quien fuera contratado por el ayuntamiento de California para darle nuevos atractivos turísticos a esa zona, que por aquellas épocas estaba perdiendo plusvalía.



Las personas homenajeadas, desde entonces, reciben una estrella en función de sus logros en películas, teatro, radio, televisión y música. En 1978, la ciudad de Los Ángeles declaró el Paseo de la Fama como bien cultural e histórico. Esta famosa calle, originalmente, tenía 2 mil 500 estrellas en blanco y se otorgaron un total de mil 558 durante sus primeros 16 meses. Desde entonces, se han dado estrellas a un ritmo aproximado de dos al mes. Para 1994, más de 2 mil de las estrellas iniciales habían sido otorgadas y se incluyeron más para extender el paseo, desde la avenida Sycamore, hasta la avenida La Brea.



Las estrellas se ubican en lugares permanentes, excepto en ocasiones en las que por causas especiales (por ejemplo, construcción de edificios y obras) tienen que cambiarse de sitio. Las nuevas estrellas se eligen a partir de una lista de nominados que se publica el 31 de mayo de cada año y el Comité del Paseo de la Fama se reúne cada junio para seleccionar a los homenajeados del año siguiente. Las ceremonias de concesión están abiertas a todo el mundo y son conducidas por Johnny Grant, alcalde honorífico de Hollywood.



Los latinos pasaron muchos años sin ser tomados en cuenta para este galardón pero el talento y el crecimiento demográfico de hispanos en Estados Unidos obligó al Comité a ceder espacios a los artistas del continente americano en su totalidad, incluso ahora ya hay hasta europeos y asiáticos formando parte de este honorífico reconocimiento. Los nombres de los grandes de la comunidad hispanoamericana ahora son cientos, entre los que sobresalen: Pitbull, Selena, Eva Longoria, Guillermo del Toro, Zoe Saldaña, Angélica María, Eugenio Derbez, Thalía, Jennnifer Lopez, Juan Gabriel, Sofía Vergara, Shakira, Ricky Martin, Maná, Marco Antonio Solís, Vicente Fernández, Cristina Saralegui, Alejandro Fernández, Don Francisco, Emilio Estefan, Christina Aguilera, Penélope Cruz, Gloria Estefan, Javier Bardem y Antonio Banderas, por mencionar algunos.



Ante sus méritos, Angélica Vale un día tenía que sumarse a esta lista de poseedores de la codiciada estrella hollywedense. Y llegó el pasado 10 de noviembre, justo un día antes de su cumpleaños número 47. Estuvo acompañada por sus grandes amigos Jaime Camil, Pepe Aguilar, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Grupo Matute, Johnny Lozada, Gaby Rivero y Sergio Catalán, entre otros. Hubo mariachi, muchas felicitaciones y por supuesto, fiesta después de una elegante cena.



“La Vale” es hija de la actriz mexicana Angélica María y del comediante venezolano Raúl Vale. Nació en la Ciudad de México el 11 de noviembre de 1975 y con sólo dos meses apareció en la telenovela “El milagro de vivir”, en donde su madre actuaba. A los tres años, actuó en la producción “Muñeca rota” y en las películas “La guerra de los pasteles” y “El coyote y la bronca”. Para 1980 apareció en la comedia musical “Zoila sonrisas” y un año más tarde, compartió créditos con su madre y el actor Juan Ferrara en la telenovela “El hogar que yo robé”.



Se hizo más conocida cuando, en 1984, participó en la comedia musical “El mago de Oz”. Nuevamente actuó con su madre en “Una estrella” y en 1988 fue seleccionada para hacer el papel de Sandy en la comedia musical “Vaselina”. A su vez, Angélica tuvo la oportunidad de grabar su primer disco e inició su faceta de conductora en el programa “Estrellas de los noventas”, que producía Raúl Velasco.



Antes de los 90, regresó al teatro en las obras “Los tenis rojos” y “Mamá ama el rock”, en donde actuó al lado de Ricky Martin. Después vendrían muchas otras telenovelas y obras de teatro. En 2006 obtuvo el papel protagónico para la telenovela “La fea más bella”, con el que ganó popularidad en países extranjeros.



Aparte de ser actriz de telenovelas y teatro, Angélica ha destacado desde muy joven por su capacidad de imitar a otras famosas como Gloria Trevi, Paulina Rubio, Thalía, Verónica Castro y muchas otras más.



El 19 de febrero de 2011, Angélica se casó con un alto ejecutivo de la cadena Univisión, Otto Padrón, con quien ha procreado dos hijos: Angie, de 10 años y Daniel, de ocho. Es así como un sueño que se veía lejano, hoy es una realidad tangible y eterna. Angélica Vale ha quedado en la memoria colectiva y su nombre, inmortalizado en las calles de Hollywood, ya todo lo demás es lo de menos…



Algunas notas para aderezar el fin de semana: Justo cuando casi todos aseguraban que Gabriel Soto e Irina Baeva habían terminado su relación sentimental, ¡sorpresa! Que no tronaron. No habrá boda próximamente, esperarán a un mejor momento para el “guateque” matrimonial, pero el amor continúa vigente. Ella sonríe, él no explica, sólo insinúa. No obstante, las fotografías acarameladas regresaron a las redes sociales, la diferencia es que el alejamiento fue solamente un pleito doméstico.



Omar Chaparro está de estreno musical con el tema “Tú solo tú”, una divertida combinación de ritmos urbanos y banda, hasta de tonos de mariachi. El actor y conductor viene de triunfar en “¿Quién es la máscara?” y está orgulloso de que su hijo el mayor, Emiliano, fue quien se encargó de la creatividad del videoclip del nuevo lanzamiento musical. Omar está en un interesante momento profesional, reto perfecto para su trayectoria de comedia. Mientras, crece como empresario con su propia marca de ropa.



