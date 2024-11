“Amor Amargo”: la nueva joya de las telenovelas mexicanas

No es por intrigar pero Amor amargo es el nuevo éxito de las telenovelas. A menos de una semana de transmisiones en México y EU, ocupa el primer lugar en la programación. Es un melodrama clásico protagonizado por Daniela Romo, Andrés Palacios y Ana Belena.

Esta historia describe una serie de vidas donde el amor prevalece sobre la justicia y sobre cualquier traición o secreto familiar. Con el lema: “El amor es como el chocolate: a veces dulce, a veces amargo”, la trama es original de María João Mira y Diego Horta, con adaptación literaria de Héctor Forero, Gaby Ruffo, Lenny Ferro, Óscar Ortiz de Pinedo y Carlos Arteaga.

La historia se sitúa en el pintoresco pueblo de Todos Los Santos, donde Tomás (Palacios) regresa tras el funeral de su padre decidido a desentrañar la verdad detrás de su asesinato. La producción está a cargo de Pedro Ortiz de Pinedo y se estrenó por Las Estrellas el pasado 4 de noviembre a las 18:30 horas.

La combinación de un elenco de primeros actores como Cynthia Klitbo, Romo, Beatriz Moreno y Magda Karina, que también aparecen, hace de esta telenovela una mezcla perfecta de experiencia y frescura al unir a consagrados como Ana Belena y Andrés Palacios con jóvenes promesas.

Las pocas escenas de la actuación especial de Cynthia Klitbo la colocan al nivel de las grandes actrices de melodramas. La historia gira en torno a una pareja que vive el amor de su vida, aunque el destino los lleva a la muerte. Sus hijos heredan las enemistades familiares pero en el camino se enamoran.

Daniela Romo interpreta a la matriarca de una industria chocolatera que ha enriquecido a los herederos de su estirpe.

Cuando una telenovela se destaca, los índices de audiencia lo reflejan desde los primeros capítulos. Este es el caso de Amor amargo, que impactó desde el primer episodio. La producción reúne y ejecuta con éxito los elementos necesarios para triunfar: libreto, producción, dirección y elenco.

Seguramente habrá Pedro Ortiz de Pinedo para mucho tiempo, pues, a sus 47 años y con más de 20 de trayectoria, sigue sorprendiendo y con Amor amargo creó el éxito de la temporada.

Ahora resulta que Adrián Marcelo creó un personaje para polemizar que no refleja su verdadera personalidad. La pregunta es: si domina tanto el escenario, ¿por qué no fue capaz de cambiar su discurso a tiempo y evitar actitudes misóginas, ególatras, prepotentes y poco empáticas en La casa de los famosos? Ya no se le cree nada.

Livia Brito, Fernando Colunga, Daniel Elbittar, Nicola Porcella, Erik del Castillo y Lucía Méndez encabezarán el elenco de la nueva telenovela Amanecer, de Juan Osorio. Las grabaciones comenzarán en febrero de 2025, y es seguro que se cocina otro éxito.

Pregunta de la semana pasada: ¿Actor que se escondió de las cámaras en el upfront de Televisa-Univisión?

Respuesta: Fernando Colunga.

Pregunta de la semana: ¿Actriz mexicana que se perfila como la posible conductora del nuevo late night show de Univisión USA?

