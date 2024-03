¡Xóchitl rebasa a Claudia y Santi a Clara!

La percepción pública a ras de banquetas, afuera de las iglesias, en las filas de las tortillas, en las estéticas, salones de belleza, restaurantes, en las comidas de familia en el transporte público en las universidades, en teatros, en hospitales públicos y privados, entre muchos más en todo el país, no deja de hablar del valor que tuvo Xóchitl Gálvez Ruiz al iniciar su campaña política hacia la presidencia de la república en el estado de Zacatecas y que este valor, interés y su lenguaje sin estridencia que continua en sus recorridos por todas las entidades federativas, ha hecho que la sociedad civil toda, representada en las diversos sectores y clases sociales, su imagen popular sobresaliera y continúa subiendo como una realidad de poder llegar a ser la primer Presidenta de México. El pueblo le grita, es de nosotros, nos entendemos, escucha nuestras necesidades, nadie nos la quita, es amable y gentil, viene de abajo y es independiente. Ahora hasta la palabra chingón se puso de moda, los grupos de rock y cantantes famosos entonan chingón con X. De esta forma se opina que la sucesión presidencial y de la CDMX no son aptas para cardiacos. Analistas electorales opinan que cuanta razón tiene el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, al aceptar que la CDMX se está empanizando, pero no es que se esté empanizando, en la realidad el pueblo quiere un cambio, y un cambio a nivel nacional.

Que finalmente todo parece indicar que en los seis años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se cumplirá la promesa de elevar la atención gubernamental de la salud para los mexicanos como en los países de primer mundo, en especial como en Dinamarca. El presidente López Obrador no cumplirá, con todo y que el presupuesto de este año es de más de 9 billones de pesos. Los servicios de salud gubernamental en México se comenzaron a deteriorar a partir del año 2019, y a la fecha están colapsados, la percepción y la realidad de la calidad de la atención recibida por los usuarios en servicios ambulatorios gubernamentales de salud en el país se define como mala, por los largos periodos de tiempo de espera para una consulta, sin accesibilidad pronta a una cirugía, sin medicamentos de primer nivel y especializados, sin materiales y equipos técnicos, sépticos, clínicos, quirúrgicos y recursos humanos.

Que Alejandro Moreno Cárdenas, diputado federal por el PRI, inundó las redes sociales en su favor. Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok, WhatsApp, el respaldo porras y aplausos de toda la juventud mexicana fue abrumador por la propuesta de dar 120 mil pesos a jóvenes para estudios o empezar un negocio.

Que Ignacio Mier amenaza con dejar la candidatura al Senado y llama “Inmaduros a los dirigentes de la 4T”.

Que en Movimiento Ciudadano de Dante Delgado Rannauro se prenden las alarmas, toda vez que el balance de los daños que realizan sus militantes es del más alto nivel y como advirtieran de su anunciada desaparición posterior a las elecciones del próximo año: si Jorge Álvarez Máynez no repunta a la presidencia de la República, la percepción entre la militancia es desafiante y dan por sentado que MC tiene muy pocas posibilidades de continuar después del próximo proceso electoral del 2024.

