¡México nunca será Ecuador!

México requiere y exige de una democracia más amplia y cada vez de mejor calidad, el pueblo no le permitiría al presidente Andrés Manuel López Obrador llegar a una situación como la que está sucediendo en el país de Ecuador. La consigna de los mexicanos es por un país seguro, los cambios de gobierno no han asustado a la sociedad, mostrando su adaptación a los nuevos retos, sin embargo, el presidente López Obrador tendrá que dar esa confianza y no dejarse desviar por opciones que no saben interpretar la auténtica realidad que necesita el país.

PRECANDIDATAS FIRMES A LA CANDIDATURA

Las precandidatas a la presidencia de la República Mexicana, Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo, están firmes y sin mayor problema en ser las candidatas formales y ser postuladas llegado el momento por sus respectivos partidos políticos. ¿Quién quiere utilizar y ser beneficiado de correr rumores que alguna de las precandidatas podría no llegar a la candidatura? La opinión nacional conoce ya a las precandidatas y no existe en este momento procedimiento oculto o secreto. Por lo que las precandidatas y los diversos representantes de los partidos políticos son personas que saben del latín, latón y lámina acanalada y no se dejan engañar de falsas versiones y rumores. Mientras que PAN-PRI-PRD van firmes abanderando “el cambio de gobierno” con la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz, y Morena a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmando “la continuidad de la transformación”.

Que imparables están Sanjuana Martínez y Carlos Loret, inundando las redes sociales con singular alegría a su favor y mal semana le pintó al presidente Andrés Manuel López Obrador pues su buen humor continúa mermado y los días nada propicios.

Que resultó Tirititito el anuncio de Movimiento Ciudadano de Dante Delgado en favor de Jorge Álvarez Máynez y la militancia continúa advirtiendo de la posible pérdida de registro como partido político después del dos de junio de 2024.

Que Aleida Alavez Ruiz finalmente fue designada por Morena para coordinar los Comités de la Defensa de la Transformación en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX, Alavez Ruiz festejo con bombo y platillo, comprometiéndose con los iztapalapenses que estará impulsando para la demarcación “El Corredor Industrial” que dará impulso a la economía y empleo, el Agua para Todos, los Programas Sociales, entre muchos otros.

Que Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, actualmente Director Ejecutivo de Justicia Cívica del Gobierno de la CDMX suena fuerte para ser el próximo Titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, el catedrático abogado es ampliamente reconocido en materia de defensa de los derechos humanos, de las víctimas, de la prevención del delito, del fomento a la ley de cultura cívica y por sus incansables labores Altruistas facilitando apoyo legal a personas de escasos recursos, Ojeda Anguiano es un abogado comprometido con la sociedad en toda la CDMX, por lo que en el Congreso de la Ciudad de México las fuerzas políticas PAN-PRI-PRD-PVEM-MORENA-PT y ALIANZAS PARLAMENTARIAS, si cumple Ojeda Anguiano con los requisitos de convocatoria que en su momento emita el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) sería una propuesta viable de parte del jefe de gobierno Martí Batres.

Publirrelacionista

luis-fernando-1961@hotmail.com