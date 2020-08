Por Luis Duran*

Una de las frases más usadas en cualquier sesión de estrategia o cualquiera de las clases en las escuelas de negocio en la mayoría de los países del mundo, es la famosa “Innovar o Morir”. Atribuida al gran filósofo de la administración de empresas, Peter Drucker, captura en tres sencillas palabras lo que toda organización debe de tener como uno de sus pilares fundamentales de estrategia. Básicamente, organización que no logra innovar está condenada a desaparecer.

Vale la pena revisar algunos ejemplos de compañías que no innovaron y por más icónicas que hayan sido en algún momento, al día de hoy han dejado de ser relevantes o han inclusive desaparecido por completo. Recientemente VALUER, la compañía de software Danesa, publicó un estudio de 50 de las más reconocidas empresas de los últimas décadas que dejaron de innovar. Nombres grabados en la memoria de la mayoría de nosotros que hemos usado muchas de estas marcas: Kodak, Compaq, Yahoo, Polaroid, BlackBerry, Blockbuster, Palm Pilot, Xerox, etc. Si bien no todas estas marcas han desaparecido, sí dejaron pasar importantes innovaciones que otros competidores adoptaron con rapidez y la historia se escribió para ellos. El que no innova, muere. Muy claro. Algunas de estas historias son legendarias y casi imposibles de creer. Blockbuster tuvo en sus manos la posibilidad de asociarse con Netflix cuando apenas era una idea innovadora. Pero ante el riesgo de dañar su negocio principal de renta física de videos, dejaron pasar la oportunidad. Como ya sabemos, Netflix revolucionó la industria del entretenimiento y hoy tiene un valor de mercado de más de $200 Billones dólares. Y ¿qué pasó con Blockbuster? Ya no existe. El ejemplo de Kodak también es dramático. Ellos inventaron la cámara digital, pero los ejecutivos líderes de la empresa tuvieron miedo que esa innovación acabara con su negocio muy rentable de rollos fotográficos y de revelado así que decidieron no apoyar esa

iniciativa. Tenían razón, la cámara digital eliminó en gran medida la necesidad de su negocio base, pero no lo aprovecharon ellos, lo aprovechó la competencia. Principalmente las cámaras digitales japonesas en su momento y Kodak ha prácticamente desaparecido. Para finalizar este análisis un ejemplo más: Yahoo. Ellos tuvieron en sus manos la adquisición de Google en 2002 y la de Facebook en 2006 también. Pero el liderazgo de Yahoo prefirió enfocarse a publicidad y contenidos y no a las búsquedas en internet o las redes sociales. En su mejor momento Yahoo llegó a valer $125 Billones de dólares, en el 2017 se vendió a Verizon en menos de $5 Billones. Los resultados se quedan para la historia. Google vale hoy más de $1 Trillón de dólares y Facebook más de $700 Billones. La importancia de una agenda innovadora y de un liderazgo decisivo se demuestra en estos tres ejemplos.

La innovación siempre ha sido importante, pero ahora que estamos viviendo la peor crisis mundial desde la gran recesión del siglo pasado, es más importante que nunca. El que no innova, no crece. Ya vimos algunos ejemplos. La crisis del COVID va a llevarnos a cambios fundamentales en las industrias y los negocios en particular. Ya hemos hablado un poco de

esto en nuestras columnas de Mayo 14 y Junio 11 de este año. Los liderazgos que más sepan anticiparse, adaptarse y cambiar con agilidad ante los nuevos retos, tendrán más éxito. Los que no, seguramente los estaremos viendo en la lista de fracasos que revisamos al principio. En muchas ocasiones, el éxito rotundo del pasado estorba más que los fracasos. Nos hace confiar de más en nuestras fortalezas y no ver con claridad las oportunidades. Decía Steve Jobs que “la innovación permite ver los cambios como oportunidades, no como amenazas”. Hoy debemos voltear con decisión al futuro, sin miedos ni prejuicios. Las organizaciones que van a ganar después de esta crisis serán las que tengan liderazgos innovadores y visionarios.

* Director General de Strategy Primus y Presidente de la Comisión Nacional de Educación de la COPARMEX @LuisEDuran2