Cinco verdades económicas que México no puede seguir ignorando

México vive un momento de oportunidades históricas. El fenómeno del nearshoring, la evolución en las principales alianzas comerciales del mundo, y el dinamismo de algunos sectores clave podrían marcar un punto de inflexión. Sin embargo, estas oportunidades llegan con una carga pesada de retos estructurales que hemos postergado por décadas. Mientras celebramos los avances y nos ilusionamos con el futuro, hay cinco verdades económicas que seguimos ignorando y que, si no enfrentamos con seriedad, limitarán cualquier intento de transformación.

1. Educación de baja calidad: Sin capital humano calificado, no hay desarrollo sostenible. No importa cuántas inversiones lleguen si nuestros jóvenes no cuentan con las herramientas mínimas para competir en un mundo digital, automatizado y exigente. México ocupa el lugar 59 de 81 países en el ranking educativo de la OCDE. Nuestros estudiantes tienen niveles alarmantemente bajos de comprensión lectora y razonamiento matemático. La escuela pública, que debería ser el gran igualador social, ha dejado de serlo. Invertir en educación ya no es una opción estratégica: es una condición de sobrevivencia.

2. Inseguridad y crimen organizado: La inseguridad no es solo un problema de justicia o derechos humanos. Es también un lastre económico profundo. Inhibe la inversión, encarece la operación de empresas, y obliga a miles de familias a emigrar o vivir en constante miedo. Empresarios del norte del país han reportado pagos de piso, robo de mercancía y rutas enteras controladas por el crimen. El nearshoring exige algo básico: seguridad logística y jurídica. Sin eso, el capital simplemente se va a otro lado. No hay futuro económico sin control territorial del Estado.

3. Corrupción e impunidad: La corrupción no solo erosiona la confianza: destruye eficiencia económica. Eleva costos, desvía recursos y perpetúa la desigualdad. El IMCO estima que la corrupción cuesta al país el equivalente al 9% del PIB. En muchos municipios, ser proveedor del gobierno aún depende de relaciones personales, y no de criterios técnicos o licitaciones abiertas. Y si a eso se suma un sistema judicial lento, discrecional y poco profesional, el resultado es predecible: se premia al influyente, no al productivo. Mientras la corrupción siga siendo un atajo rentable, la economía formal y honesta seguirá perdiendo.

4. Informalidad y baja recaudación fiscal: Más del 50% de la población trabaja en la informalidad. Esto implica no solo falta de prestaciones o seguridad social, sino también

una débil base tributaria. México recauda apenas el 16.9% del PIB en impuestos, muy por debajo del promedio de América Latina (21.7%) y de la OCDE (34.1%). Queremos un Estado que garantice salud, educación y pensiones dignas, pero sin los ingresos para sostenerlo. Vivimos con un modelo fiscal esquizofrénico: aspiramos al gasto social de un país escandinavo, pero recaudamos de manera muy ineficiente.

5. Falta de Estado de Derecho: La inversión —nacional o extranjera— necesita certeza. Necesita reglas claras, instituciones que las hagan cumplir, y un entorno donde los contratos se respeten. Hoy, muchas empresas viven con la incertidumbre de decisiones unilaterales del gobierno, conflictos legales interminables o procesos administrativos opacos. La economía no crece donde el derecho es débil y la ley es negociable.

Enfrentar estos retos no es popular. Requiere reformas profundas, liderazgo político, diálogo con sectores productivos y visión de largo plazo. Pero si no lo hacemos, perderemos la ventana que hoy se nos abre. México ya ha tenido antes “momentos estelares” que acabaron en frustración por no atender lo esencial. Como escribió alguna vez el economista Dani Rodrik: “Las buenas políticas económicas empiezan por reconocer las malas instituciones.” El futuro no lo construyen las coyunturas, sino las decisiones difíciles que nos atrevamos a tomar hoy.

@LuisEDuran2