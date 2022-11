JusticiaParaAri

“Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”

-Sor Juana Inés

No sé si el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, tiene o no tiene algún vínculo con los presuntos feminicidas de la joven Ariadna López; no sé si fue por esa razón que los protegió y los dejó prófugos cuando pudo haberlos detenido, ¿solo habrá sido ineptitud?, quizá, simplemente, al Fiscal le ganó la arrogancia que arrastra a cuestas. No sé si fue cosa de cochupo, de compadrazgo, de ego desbordado o de franca estupidez… Lo que sí sé es que no merecemos tener a esos tipos en el poder.

Carmona parece el típico mamerto que se siente superior a todo el mundo, un fabricante compulsivo de verdades históricas, un insensible habitante de burbujas que jamás se pinchan con la asquerosa realidad y que, por eso, no puede concebir algo más allá de lo que dicta el manual del “deber ser”.

Habrá que agradecer que su insensibilidad hizo más visible el caso de Ariadna y hoy, al menos, parece que habrá una excepción a la regla de impunidad que azota el país. Si el fiscal no culpaba a la víctima de su propia tragedia y si el fiscal no se hubiese apresurado a descartar el feminicidio aún más rápido de lo que tardó en revictimizar a Ariadna y sus niveles de alcohol en la sangre, quizá el caso habría sido archivado y condenado al olvido.

Carmona, como buen político, habla de politización… ¡Qué jodido el país que todo politiza!, qué jodido estará el que hace grilla sobre el cuerpo de una joven madre que dejó huérfano a su hijo, que jodido es aquel que no puede ya sentir ni una pizca de empatía por el dolor ajeno, qué repugnante es la polarización que estamos viviendo hoy día en que todo debe girar en torno a las conspiraciones palaciegas.

Pero, dejemos de lado a Carmona, porque él mismo no es el problema en sí tanto como el perfil de ese tipo de autoridades que parece reproducirse como un virus en gran parte del Estado mexicano, autoridades sin empatía, autoridades a las que les vale madre lo que siente el otro, autoridades sordas, autoridades ciegas, autoridades de burbujita, autoridades impertérritas ante el incendio a su alrededor.

Este país merece mucho más que eso, por desgracia, no parece que la realidad pueda cambiar en el corto plazo y, por desgracia, parece que los casos como el de Ariadna seguirán acumulándose en los escritorios de fiscales que siempre encontrarán la forma de salir impunes de su propia insensatez.

DE COLOFÓN.- La elección de medio término en los Estados Unidos no terminó por ser buena noticia para el gobierno de López Obrador, Biden no sale fortalecido, pero tampoco muy debilitado, el Capitolio tendrá perfiles más rudos en legisladores gringos que, cosa curiosa, no le tienen miedo a las mañaneras y están dispuestos a denunciar atropellos a las libertades económicas que provoca la 4T y, para colmo, estos últimos meses que quedan de gobierno habrá que torear figuras como Abbot o De Santis.

Y todavía faltan 690 días para que termine el sexenio.

@LuisCardenasMX