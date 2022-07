AMLO en Washington

Hubo mucho de caricatura en la visita de López Obrador a la Casa Blanca, cosas que se quedan para la anécdota de color, material de memes, desde los paisanos que lo mismo le llevaron mariachis o acudieron con vestuarios típicos y se desbordaron en vítores para el Presidente, pasando por el tropezón con una ventana de Beatriz Gutiérrez Muller o los gritos de ¡chayotero traidor! al periodista Jorge Ramos que, al final, no pudo cubrir el encuentro como hubiese querido o, incluso, hasta los porristas de Claudia Sheinbaum que llevaron pancartas a Washington con el ya muy trillado y poco original #EsClaudia… Mucha caricatura.

En la parte “seria” se ve muy complicado que los cinco puntos que López Obrador propuso a un John Biden súper debilitado y que cada día parece más alejado de una posible reelección, tengan algún desarrollo o trasciendan en algún modo.

Eso de “garantizar” el abasto de gasolina en la frontera es paja pura que emana del poco entendimiento del Presidente en las realidades económicas y las fluctuaciones de los precios de combustibles, ¿pensará AMLO que el subsidio que mantiene relativamente bajo el costo será eterno?, ¿qué pasa si en unos meses la cosa es al revés, como lo ha sido ya, y la gasolina es mucho más barata en Texas?, ¿tendremos el mismo trato?

López Obrador ofreció a Biden más de mil kilómetros de gasoductos en la frontera para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California con un volumen capaz de generar hasta 750 megawatts de energía y abastecer a unos 3 millones de estadounidenses, aunque, en realidad, ni en México podemos garantizar energía, ¿se imagina un apagón en Arizona como los que ha sufrido Oaxaca, Yucatán o Quintana Roo?

De los planes de inversión y de los aranceles, no vale mucho la pena ahondar, son proyectos, ideas, buenas intenciones y nada más.

Sin embargo, las visas de trabajo que pide López Obrador a Biden encierran un mensaje derrotista, el gobierno no ha generado condiciones para que el país salga avante y está exportando seres humanos, mejor que 600 mil mexicanos crucen por la buena a que acaben ahogados y muertos por inanición en un tráiler de San Antonio.

600 mil visas es un sinsentido, Biden ha pedido paciencia, el año pasado dio 300 mil visas de trabajo a mexicanos y fue un número récord, que este se doble es imposible, pero se vale soñar.

Lo interesante será ver qué pasa con esas visas de trabajo, por ejemplo, hay organizaciones que acaparan la mayor parte para mano de obra agrícola tipo H3 y monopolizan las pocas oportunidades de trabajo legal para mexicanos en Estados Unidos.

Por otro lado, la CATEM, de Pedro Haces, ha abierto ya oficinas en Washington con la intención de ayudar a gestionar los trámites entre empresarios estadounidenses y mano de obra mexicana, no sin cuestionamientos dada la cercanía que muchos advierten entre la organización y la 4T.

Como sea, el presidente quiere a más mexicanos en Estados Unidos, quizá para poder presumir más remesas que, en su surreal entendimiento, es también algo parecido a un logro de su sexenio.

De Colofón

“Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, dijo Layda Sansores.

Nivel para llorar… Una gobernadora que acosa a diputadas y un partido que chantajea con imágenes íntimas. ¿Es la clase política que merecemos?

Y todavía faltan 809 días para que se acabe el sexenio.

@LuisCardenasMX

