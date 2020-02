Visita a Los Ángeles, California. Getty Villa

Cruzo caminando de Tijuana a San Diego por la Garita de San Ysidro, tengo entendido que la inauguraron a finales de 2018. Ya llevo mi permiso comprado el día anterior para internarme hasta Los Ángeles. Hay poca gente, por lo que el cruce es bastante rápido, son las nueve de la mañana y tengo que estar en una cita en Los Ángeles a las 13:30 horas.

Pasando el cruce tomo un taxi al aeropuerto de San Diego donde me espera un Mustang blanco convertible que Ted, mi hijo, rentó en Hertz, él está volando de la Ciudad de México a Los Ángeles mientras que yo voy a manejar las casi dos horas y media de camino también a Los Ángeles, dependiendo el tráfico.

Me entregan el auto y tomo la I-5, la ruta más corta. Me hubiera gustado ir por la carretera escénica o tomar el Amtrack, pero tenemos la cita y quiero llegar a tiempo. Manejo toda la ruta sin contratiempos, llego a las 13:00 horas al hotel en Sunset Boulevard, con suficiente tiempo para la cita que es cruzando la calle frente al hotel, ahí me encuentro con Ted que viene del aeropuerto y entramos al mismo tiempo al restaurante donde acordamos la reunión.

Después de la reunión, Ted y yo caminamos por Sunset y entramos a una librería de estas que desde el aparador dan ganas de entrar, está muy bien surtida, muy bien acomodada y lo que me gustó mucho, no sólo de esta librería sino de las otras dos que visitamos en este viaje, es que en los estantes donde se muestran los libros tienen una tarjeta que trae algunos datos referentes al libro en el mismo, así como la recomendación y comentarios de alguien que ya lo leyó.

Después de caminar un buen rato en Sunset, Ted y yo regresamos al hotel y hacemos el plan para visitar la Getty Villa al día siguiente y buscar la tienda de Rowing Blazers en Brentwood (Santa Mónica) para comprar una camisa que trae un Dios Azteca sacado del Códice Borgia, como la que le vimos puesta al Embajador de Estados Unidos en México.

Getty Villa.

Salimos del hotel a eso de las diez y media de la mañana con un cielo azul perfecto, y perfecto fue ir con el Mustang descapotado, aunque hacía un poco de aire frío. El GPS nos dio la ruta y la seguimos, siendo sábado nos encontramos mucho tránsito de autos clásicos y convertibles circulando por el Pacific Coast Highway, además de muchísima gente en motocicleta y como la autopista (más bien avenida) va junto al mar, había muchas camionetas y automóviles que llevan en el techo sus tablas para surfear, se van estacionando y los vemos caminando en la playa con sus trajes de neopreno cargando las tablas para meterse al mar y deslizarse en ellas sobre las olas. Hay también mucha gente corriendo, haciendo ejercicio y paseando a sus perros, todo muy organizado, lo veo con envidia y ganas de bajarme.

El GPS nos lleva exactamente y pasamos por la entrada a la Getty Villa que se encuentra en Malibú, exactamente en una colina frente al mar. Fuimos entrando con el auto a un estacionamiento muy bien organizado, previo a esto pasamos dos casetas donde nos fueron dando las instrucciones de cómo seguir y que nos iba a costar veinte dólares el

estacionamiento, es lo único que pagamos porque la entrada es libre. Increíble que no se pague, sobre todo por lo que íbamos a ver.

Un poco de historia

Jean Paul Getty (Minneapolis, Minnesota, 1892 - Reino Unido, 1976) tenía dos pasiones: los negocios y el arte. Haciendo buenos negocios y heredando empezó a coleccionar en los años treinta, le fascinaban las antigüedades y comenzó a formar una colección de arte clásico que fue creciendo hasta ser una de las más importantes en los Estados Unidos.

En 1945 Getty compra 64 acres (aproximadamente 260,000 metros cuadrados) en una colina frente al mar en Malibú, California donde se construyó una casa que fue llenando con arte y antigüedades griegas y romanas, muebles franceses del siglo XVIII y mucha pintura europea y empezó lo que es hoy el museo, abriendo periódicamente al público la casa para mostrar su colección.

Para el año de 1968, Getty decide construir una Villa Romana y mostrar su colección, esta será modelada como la Villa dei Papiri de la ciudad de Herculano en Italia, que posiblemente fuera la casa del suegro de Julio César y que fue sepultada por el volcán Vesubio en el 79. Los restos de la villa fueron descubiertos y excavados por primera vez por Karl Jakob Weber en 1750 y se encontraron con una villa más lujosa de lo que hubieran imaginado.

Empieza la reconstrucción de la casa de Getty en 1970 y en 1974 abre al público como museo, todo supervisado por el historiador Norman Neverburg, que siguió los detalles para que fuera como una Villa Romana.

Una vez que estacionamos el coche subimos a lo que es la villa, por las escaleras que llegan a un anfiteatro frente al edificio principal, y un piso más arriba hay una terraza muy grande donde desayunamos antes de visitar todo el museo.

Empezamos la visita una vez comidos y fuimos recorriendo sala por sala; tengo que aclarar que si realmente alguien quiere ver todo lo que hay en el museo con detalle, se requiere más de un día. Además de las salas con la colección permanente, el día que fuimos había una muestra espléndida de Asiria que va a estar expuesta hasta el mes de septiembre del 2022. Se trata de obras maestras prestadas por el Museo Británico; son relieves que pertenecieron al Palacio Antiguo de Iraq, una verdadera maravilla.

Dimos la vuelta por los jardines, las fuentes, por todas las salas, encontrando un tesoro más grande que el otro, vasijas, bronces, mármoles, joyería, esculturas, en pocas palabras 7,000 años de arte antiguo, desde la Edad de Piedra hasta la caída del Imperio Romano. ¿Qué es lo que más nos gustó? TODO, la visita fue fantástica y como siempre acabamos visitando la tienda del museo donde le compré unos aretes a Patti, mi esposa, y un par de pies de bronce como de 2 cms para la vitrina en mi casa que está llena de curiosidades.

Ya no hay espacio para platicar de Rowing Blazers, la tienda de la camisa del embajador, esto ya será la semana que entra.