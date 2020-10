¿Por qué comprar y vender usado?

Recuerdo que cuando cursaba la primaria algunos de mis compañeros me invitaban a sus casas a compartir el pan y la sal, lo que sin duda me representaba toda una aventura. ¡Imagínense a esa edad alejarse de la propia familia, así fuera unas horas! El padre o la madre del condiscípulo pasaba a la mera puerta del colegio en su automóvil, y cuál no sería mi sorpresa, que en esa época no entendía, que el tapiz original de los asientos estaba cubierto con un plástico transparente, gruesísimo, que nos hacía sudar las piernas y se volvía pegajoso, desprendiendo además un olor tóxico. Este forro plástico protegía la vestidura original de manchas y del desgaste, pero para lo que servía en realidad era para que cuando el automóvil se vendiera, el siguiente propietario retirara la funda que estaba de un color amarillento por los rayos del sol, y gozara a sus anchas el tapiz original que el primer dueño nunca quiso disfrutar. Suena absurdo, pero así son nuestras obsesiones por el consumo.

Este mismo efecto irrumpe en la casa de subastas cuando recibimos objetos que, por alguna razón, sus propietarios nunca aprovecharon con el uso. Vajillas de porcelana Noritake, Rosenthal o Limoges*, guardadas años y hasta décadas sin que siquiera las sacaran de sus envoltorios, juegos de cubiertos franceses Christofle**, rival de la inglesa Elkington (la que patentó el método de electrólisis de la plata) y la estadounidense Reed & Barton, que desde que se compraron aguardaron una ocasión importante para dar su servicio, pero esa ocasión nunca se presentó. Otro ejemplo lo tenemos en las bellas copas y licoreras de cristal de Bohemia***, ¡hasta de colores! que nunca abandonaron los gabinetes o las vitrinas en los que se exhibían con singular presunción.

Todos estos casos, más frecuentes de lo que creemos o admitimos, evidencian una renuncia al placer, y nos hacen olvidar que no hay mejor ocasión para usar estos bienes que nuestra vida cotidiana. Esas son ilustraciones de lo que se puede encontrar en una subasta, tienda de antigüedades, vintage o mercados de pulgas, para que un segundo propietario disfrute de ellos a cabalidad.

Comprar objetos de segunda mano es toda una experiencia, la búsqueda es lo divertido y nunca sabemos con qué nos vamos a topar. Hay parejas jóvenes que amueblan su casa, con paciencia y buen ojo, al rescatar tan abandonados y tristes enseres, artículos utilitarios y de decoración.

Comprar usado tiene sus ventajas, el precio suele ser más accesible que su similar nuevo. Muchas veces son piezas únicas, dueñas de historias interesantes, esto para quienes les gusten las anécdotas. Asimismo, la calidad de manufactura importa porque hay objetos que ya no se fabrican de la misma manera que antes, y sus modalidades de producción o los materiales con que están hechos hacen que valga la pena su adquisición. Piensen en muebles de auténtica ebanistería manufacturados en caoba o cedro rojo, ahora los precios son prohibitivos.

En estos días que la palabra sustentable tiene un significado duro y pertinente socialmente, comprar usado significa reciclar y cuidar más nuestro entorno, además la mayoría de estos objetos servirán durante más tiempo que los fabricados con

materiales baratos, de mala calidad, y por ello desechables. Para comprar de esta manera es preciso tener paciencia, ya que no encontraremos todo en un santiamén. Hay que tener una idea clara de qué es lo que queremos e informarnos (el internet es maravilloso para esto) de marcas, calidades, precios, para que cuando estemos frente al artículo que nos interesa sepamos si es una ganga o si nos están tomando el pelo.

A los que nos gusta comprar es un trabajo de tiempo completo, la búsqueda en internet, las visitas a mercados de pulgas y tiendas de segunda mano durante los viajes; entrar, revisar y comprar, se convierten en hazañas al pie de la letra. Y así vamos llenando la casa, sus vitrinas y libreros, pero llega un momento donde algunos objetos que nos parecieron fantásticos dejan de serlo, ya sea que cambió nuestro gusto o simplemente nos aburrimos de verlos. Entonces, casi por arte de magia, nos convertimos en vendedores, y podemos utilizar los mismos canales por donde compramos, para consignar en subasta, vender directamente en alguna de las plataformas de internet a una tienda de antigüedades o a un establecimiento de segunda mano… Incluso, instalar nuestro puesto en el mercado de pulgas… de modo tal que hacemos espacio en espera de que llegue el sustituto de aquello que vendimos.

¿Qué podemos encontrar en lugares que venden segundas manos? Antigüedades, pinturas, esculturas, objetos decorativos y publicitarios, vajillas, copas, tapetes, porcelanas, muebles de todo tipo, equipo deportivo, bicicletas, libros, valijas, lámparas, candiles, ropa de marca, cajas fuertes, acetatos, dvd’s, juguetes, coleccionables, etc.

No lo olvide: cuando necesite o quiera comprar algo, considere que en ocasiones lo puede encontrar de segunda mano, a buen precio y de buena calidad.

*Noritake establecida en 1876 por el barón Ichizaemon Morimura IV; Rosenthal fundada en 1879 por Philip Rosenthal en el castillo de Erkersreuth; Royal Limoges desde 1797 con la protección de Luis XVI. Se trata de loza finísima sin que sean antigüedades avant la lettre como las de Meissen, primera porcelana europea desde 1708, o las de Sèvres desde 1740.

**Desde que Charles Christofle (1805-1863) abrió la primera tienda en 1830, recurrió por primera vez al plateado por electrólisis, consiguiendo enchapar en plata objetos metálicos tan brillantes como los de la plata sólida, a un costo sensiblemente menor, además de lograr mayor durabilidad y limpieza en lustre argénteo. El lujo se puso al alcance de la burguesía, privilegio reservado antes a la nobleza. Su producción atestigua el paso del tiempo, pues refiere a los movimientos artísticos dominantes desde su fundación: clasicismo, naturalismo, orientalismo, art Nouveau, art Decó, y en la actualidad continúa invitando a destacados orfebres y diseñadores contemporáneos.

***Este cristal se empezó a fabricar desde el siglo XIII, pero sería bajo el reinado ilustrado de Rodolfo II de Habsburgo en Praga que un notable cortador de gemas, Caspar Lehman (¿-1622), adoptó la técnica de vidriar y grabar típica que mezcla cobre y bronce con el vidrio, conocida como Tiefsctt (corte profundo). Hasta la fecha el cristal checo de Bohemia (Dolní Světlá y Horní Světlá) es el más apreciado del mundo, junto con los franceses de Baccarat a partir de 1764 y Saint-Louis desde 1586.