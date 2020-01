Más sobre Fotografía y Arqueología en México

“No es lo que encuentras, es lo que aprendes de lo que encontraste”.

Después de la visita la semana pasada al Museo de Antropología para ver la exposición “La Invención de la Memoria. Fotografía y Arqueología en México”, salí muy motivado para buscar más información de los fotógrafos de la muestra y encontrar imágenes de otras excavaciones y otros hallazgos; ya comentaba la semana pasada que me fascinaron las fotografías sobre el descubrimiento de las cabezas colosales Olmecas en Veracruz, también las fotografías donde aparecen los arqueólogos y sus cuadrillas, así como las de muchas de las piezas encontradas y ya en museos.

Lo primero que busqué fue información del fotógrafo arquitectónico japonés Yukio Futagawa (1932-2013) y me encontré que en el año de 1960 vino a México como miembro de un grupo de “Estudios sobre Centroamérica” de la Universidad de Waseda (Tokio, Japón) y estuvo principalmente en el área maya de nuestro país de diciembre de 1960 a mayo de 1961 estudiando la arquitectura de esa región. Las fotografías que hizo en esa visita se publicaron en la edición de marzo de 1964 de la Revista Artes de México, con textos de Jorge Olvera y viñetas de Adolfo Mexiac; aparecen 54 fotografías en la revista de cinco ciudades mayas: Chichen Itzá, Palenque, Kabah, Sayil y Uxmal.

Nos comunicamos a Artes de México para comprar la revista y nos encontramos que ese número está agotado por lo que la acabé comprando en Mercado Libre en $500 pesos. Me llegó a los dos días y disfruté mucho revisando las fotografías que, aunque están en blanco y negro, muestran muy bien los vestigios de estas ciudades. De este mismo Futagawa aparece que hizo un libro de la casa del arquitecto mexicano Luis Barragán (1902-1988), se titula “Luis Barragán: Barragán House, Mexico City, 1947-1948” y lo tienen en Amazon en $60 dólares, ese no lo compré.

Después busqué información del fotógrafo americano Richard Hewitt Stewart (1902-2004) y encuentro que vino a México con la expedición de National Geographic y el Smithsonian Institution en septiembre de 1940. Matthew W. Stirling (1896-1975) fue el jefe de la expedición y el que encontró la primera de las cabezas colosales en 1939 en Tres Zapotes, Veracruz, estuvo ocho temporadas más en México y Hewitt Stewart trabajó con él y con Marion, la esposa de Stirling, fotografiando los hallazgos.

En internet, entré a la página de National Geographic y aparecen las fotografías de Hewitt Stewart de esa expedición y son espectaculares, están las de cabezas colosales que aparecen en la muestra del Museo de Antropología, además hay de las excavaciones y otras que muestran a Stirling y a su esposa posando con estelas y otros hallazgos, hay una donde está la cabeza colosal al centro de la excavación y alrededor están una treintena de lugareños, niños y hombres (no hay mujeres) algunos a caballo, todos mirando el agujero gigante donde se encuentra la cabeza colosal. De esta expedición y de las fotografías encontré un libro en Amazon que me costó $6.50 y trata de las expediciones de Matthew W. Stirling, el título es “National Geographic on Indians of the Americas, a Color-illustrated record - 1955”.

Hay mucho material que buscar y estudiar, lo que siempre falta es tiempo, pero hay que hacerse de los espacios; así como visitar los sitios arqueológicos y verlos de primera mano para no quedar como se dice en inglés como un “armchair traveller”, es decir, un historiador de sillón que conoce solamente las cosas a través de los libros.